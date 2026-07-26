River se okliznuo na startu, da vidimo Boku na jednom od najneprijatnijih gostovanja

Mladi defanzivac ostavio je odličan utisak protiv O'Higinsa, a njegova sigurnost u vazduhu mogla bi da bude presudna protiv ekipe koja veliki deo igre zasniva upravo na centaršutevima i duelima u kaznenom prostoru. Dodatni razlog za oprez jeste oporavak Leandra Losana, koji još nije potpuno spreman posle povrede zadnje lože.

00.30: (4,30) Deportivo Rijestra (2,90) Boka Juniors (2,05)

U veznom redu neće biti Leandra Paredesa, koji je za svega nekoliko dana odigrao finale Svetskog prvenstva sa Argentinom, a potom i zahtevan duel protiv O'Higinsa. Stručni štab odlučio je da ga poštedi, pa će njegovo mesto zauzeti Santjago Askasibar. U ofanzivi bi priliku od prvog minuta trebalo da dobije Alan Velasko, dok će na klupu preseliti Sebastijan Vilja, koji je u povratničkom nastupu protiv Čileanaca od zvižduka vrlo brzo stigao do aplauza navijača.

Za Boku će ovo biti istorijska premijera na stadionu Giljermo Lasa. Prethodna dva međusobna susreta igrana su na Bombonjeri, gde je Riestra izvukla remi 1:1 u prvenstvu 2024, da bi početkom Aperture 2026. izgubila 1:0 golom upravo Lautara Di Ljola. U sezoni 2025. nisu se sastali jer su igrali u različitim grupama.

Iako je prvi deo godine bio za zaborav, Riestra nikako nije rival kojeg treba potceniti. Popularni Malevo je završio kao poslednji u Grupi A Aperture, eliminisan je već u grupnoj fazi Kopa Sudamerikane, a slabi rezultati koštali su posla Gustava Benitesa. Dolaskom Giljerma Dura ekipa je ipak pokazala znake života, što je potvrdila eliminacijom San Lorenca iz Kupa Argentine posle boljeg izvođenja penala.