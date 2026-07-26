River se okliznuo na startu, da vidimo Boku na jednom od najneprijatnijih gostovanja
Vreme čitanja: 4min | ned. 26.07.26. | 22:03
Tim sa Bombonjere noćas (00.30) ide na noge Deportivo Rijestri u prvom kolu argentinske Klausure. Leandro Paredes odmara za Čile
Boka će u drugu etapu argentinske sezone 2026. zakoračiti na jednom od najneprijatnijih gostovanja u zemlji. Posle uspešnog početka drugog mandata Rodolfa Aruabarene i pobede nad Sarmijentom u Kupu Argentine, odnosno O'Higinsom (1:0) u prvom meču plej-ofa Kopa Sudamerikane, Đenovljani će noćas (00.30) u prvom kolu Klausure gostovati Deportivo Riestri na stadionu Giljermo Lasa, mestu na kojem su se i najveći klubovi često saplitali.
Ritam utakmica ne ostavlja mnogo prostora za odmor, pa će Aruabarena rotirati sastav kako bi sačuvao svežinu pred revanš u Čileu. Očekuju se najmanje četiri promene. Malkom Braida trebalo bi da zameni Dilana Gorosita na desnom boku, dok će Lautaro Di Ljolo uskočiti umesto Nikolasa Figala u srcu odbrane.
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Mladi defanzivac ostavio je odličan utisak protiv O'Higinsa, a njegova sigurnost u vazduhu mogla bi da bude presudna protiv ekipe koja veliki deo igre zasniva upravo na centaršutevima i duelima u kaznenom prostoru. Dodatni razlog za oprez jeste oporavak Leandra Losana, koji još nije potpuno spreman posle povrede zadnje lože.
00.30: (4,30) Deportivo Rijestra (2,90) Boka Juniors (2,05)
U veznom redu neće biti Leandra Paredesa, koji je za svega nekoliko dana odigrao finale Svetskog prvenstva sa Argentinom, a potom i zahtevan duel protiv O'Higinsa. Stručni štab odlučio je da ga poštedi, pa će njegovo mesto zauzeti Santjago Askasibar. U ofanzivi bi priliku od prvog minuta trebalo da dobije Alan Velasko, dok će na klupu preseliti Sebastijan Vilja, koji je u povratničkom nastupu protiv Čileanaca od zvižduka vrlo brzo stigao do aplauza navijača.
Za Boku će ovo biti istorijska premijera na stadionu Giljermo Lasa. Prethodna dva međusobna susreta igrana su na Bombonjeri, gde je Riestra izvukla remi 1:1 u prvenstvu 2024, da bi početkom Aperture 2026. izgubila 1:0 golom upravo Lautara Di Ljola. U sezoni 2025. nisu se sastali jer su igrali u različitim grupama.
Iako je prvi deo godine bio za zaborav, Riestra nikako nije rival kojeg treba potceniti. Popularni Malevo je završio kao poslednji u Grupi A Aperture, eliminisan je već u grupnoj fazi Kopa Sudamerikane, a slabi rezultati koštali su posla Gustava Benitesa. Dolaskom Giljerma Dura ekipa je ipak pokazala znake života, što je potvrdila eliminacijom San Lorenca iz Kupa Argentine posle boljeg izvođenja penala.
Tokom prelaznog roka klub je vratio iskusnog Miltona Selisa, koji je prvi deo godine proveo u Barseloni iz Gvajakila i dobro je poznat Boki još iz duela u Kopa Libertadores. Stigli su i Karlos Kintana, Marino Arzamendija, Ignasio Gariljo, Brajan Sančes i Tijago Lauro, dok je najveći odlazak onaj najboljeg strelca iz 2025. godine Honatana Erere, koji je pojačao Sarmijento.
Ipak, najveći saveznik Riestri nije sastav već njen dom. Giljermo Lasa odavno je prerastao skroman stadion i postao tvrđava u kojoj su mnogi velikani ostavljali bodove. Između maja 2024. i novembra 2025. Malevo je nanizao čak 27 utakmica bez poraza na svom terenu, primivši svega deset golova, što je bio jedan od temelja istorijskog plasmana u Kopa Sudamerikanu.
22.15: (2,20) Estudijantes (2,90) Independijente (3,80)
River je posle ubedljivih 3:0 na prvom gostovanju kasnije doživeo poraz, pa remi, a Riestra je potom slavila čak i na Monumentalu. San Lorenco nikada nije pobedio na ovom stadionu, uprkos tome što ih deli samo jedna ulica. Independijente je jedini uspeo da prekine veliki niz nepobedivosti, ali je i sam prethodno dva puta odlazio kući praznih ruku. Uz Boku, jedino Rasing ima pozitivan međusobni skor protiv Maleva, mada Akademija još nije gostovala Riestri u njenoj kući.
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Bilans dovoljno govori o težini zadatka koji čeka Đenovljane. Rijestra je protiv pet najvećih argentinskih klubova na svom terenu upisala četiri pobede, tri remija i samo dva poraza, uz svega četiri primljena gola na devet utakmica. Boka zato u Klausuru ne ulazi samo sa željom da nastavi pobednički niz i ostane u trci za prva tri mesta zbirne tabele, koja vode u narednu Kopa Libertadores, već i sa namerom da osvoji teren na kojem se favoritima veoma često ugase planovi.
Na papiru je kvalitet nesumnjivo na strani velikana sa Bombonjere, ali Giljermo Lasa je odavno mesto gde se utakmice ne dobijaju imenom, već strpljenjem, karakterom i sposobnošću da se izdrži svih devedeset minuta borbe.
PIŠE: Đorđe RADONJIĆ
ARGENTINA 1, KLAUSURA – 1. KOLO
Petak
Belgrano – Rosario 2:1 (1:0)
/Fernandez 36, Gonzales 88 – Fernandez 77/
Sarmijento – Argentinos Juniors 2:3 (1:0)
/Marabel 30, Orihuela 69 – Leskano 48, Prijeto 58, Porsel 90/
Defensa i Hustisija – Aldosivi 1:1 (1:1)
/Barbona 29 – Kordero 16/
Himnasija – Sentral Kordoba 1:0 (0:0)
/Modika 66/
Rasing – Himnasija La Plata 2:1 (1:1)
/Miljević 6, Kolombo 69 – Skeloto 32/
Velez – Instituto 1:0 (1:0)
/Lancini 45+1/
Subota
Urakan – Banfild 1:0 (0:0)
/Kaisedo 65/
Platense – Union Santa Fe 2:2 (1:0)
/Fanjoli 24ag, Merlini 87 – Luduean 72, Taragona 79pen/
Estudijantes Rio Kvarto - Tigre u toku
Njuels Old Bojs – Taljeres Kordova 1:0 (0:0)
/Kokaro 55pen/
Nedelja
River Plejt – Barakas 0:1 (0:1)
/Morales 22/
Lanus – San Lorenco 1:0 (0:0)
/Valois 65/
Atletiko Tukuman - Independijente Rivadavija u toku
22.15: (2,20) Estudijantes (2,90) Independijente (3,80)
Ponedeljak
00.30: (4,30) Deportivo Rijestra (2,90) Boka Juniors (2,05)
***kvote su podložne promenama