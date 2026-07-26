Hapoel Tel Aviv želi NBA veterana
Vreme čitanja: 2min | ned. 26.07.26. | 22:31
Maksi Kleber na radaru Crvenih
Iako je bilo reči da Hapoel Tel Aviv razmatra još samo jedno pojačanje na spoljnim pozicijama, deluje da su Crveni spremni da razmotre opcije i na drugim pozicijama.
Kako prenosi dobro obavešteni izraelski novinar Moše Barda, ekipa koju s klupe predvodi Dimitris Itudis na radaru drži Maksimilijana Klebera.
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Reč je o iskusnom nemačkom internacionalcu, koji dejstvuje na pozicijama centra i krilnog centra i igraču koji je od 2017. bio deo NBA lige. Kleber nije uspeo na draftu 2014. međutim, dobre igre u Obradoiru, a potom i u Bajernu su ga preporučile za timove najjače lige na svetu.
Javili su se Dalas Meveriksu, a gorostas iz Vurzburga je postao deo franšize iz Teksasa.
Kleber je dres Dalasa nosio osam sezona, a posebno mu je dobra takmičarska 2019/2020 u kojoj je imao prosečan učinak od 9,1 poena, 5,2 skoka i 1,4 asistencija. Pslednji NBA angažman imao je lane u Los Anđeles Lejkersima, a sada je slobodan u izboru nove sredine.
Ono što je zanimljivo jeste da bi Kleber u slučaju novog NBA angažmana uspeo da obezbedi 10. godinu u najjačoj ligi na svetu i tako stekne pravo na sada već famoznu igračku penziju. Ni to nije zanemarljiv podatak za bilo koga ko želi da pokuša da angažuje 34-godišnjeg veterana.