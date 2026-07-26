Hapoel Tel Aviv želi NBA veterana

Reč je o iskusnom nemačkom internacionalcu, koji dejstvuje na pozicijama centra i krilnog centra i igraču koji je od 2017. bio deo NBA lige. Kleber nije uspeo na draftu 2014. međutim, dobre igre u Obradoiru, a potom i u Bajernu su ga preporučile za timove najjače lige na svetu.

Javili su se Dalas Meveriksu, a gorostas iz Vurzburga je postao deo franšize iz Teksasa.

Kleber je dres Dalasa nosio osam sezona, a posebno mu je dobra takmičarska 2019/2020 u kojoj je imao prosečan učinak od 9,1 poena, 5,2 skoka i 1,4 asistencija. Pslednji NBA angažman imao je lane u Los Anđeles Lejkersima, a sada je slobodan u izboru nove sredine.

Ono što je zanimljivo jeste da bi Kleber u slučaju novog NBA angažmana uspeo da obezbedi 10. godinu u najjačoj ligi na svetu i tako stekne pravo na sada već famoznu igračku penziju. Ni to nije zanemarljiv podatak za bilo koga ko želi da pokuša da angažuje 34-godišnjeg veterana.