Puno šuteva, malo vatre i nimalo golova

Utisak je da su se za početak meča oba trenera opredelila za istu taktiku. Od prvog minuta su poslali na teren igrače u sličnoj formaciji, sa po jednim “teškašem” na poziciji centarfora, kojeg su potom gađali dugim loptama. Uvodna faza meča pripala je tako domaćem “bokseru” Džonu Meriju, koji je u dva navrata zapretio Miloju Prekoviću. Međutim, od nekog od prvih dvocifrenih minuta Pazarci su preuzeli kontrolu meča, a sve više u centru zbivanja je bio njihov centarfor Fejsal Mulić.

Gosti su se takođe oslanjali na duge i poluduge lopte, koje su potom glavom spuštali Mulić iz prvog, odnosno Džonson Dauda ili Vijeiri Kocebu iz drugog plana, ali većina tih akcija završavala se na sličan način, šutevima iz zone od 15 do 20 metara od gola.

U prvom delu je najbolju šansu Mladost propustila u sedmom minutu posle kornera. On je bio kratko izveden, Aleksandar Varjačić je centrirao direktno Džonu Meriju na glavu, ali šut Kamerunca iz izgledne pozicije nije bio dovoljno precizan.

Što se tiče Pazaraca, iz sličnih pozicija smo videli šuteve Skime Togbea, Veljka Mirosavića (oba 13. minut), Daude (26. minut), ali sve to je još jednom fenomenalni Saša Stamenković uspevao da ukroti. Ili bi 41-godišnji čuvar mreže Mladosti slao lopte u korner, ili ako bi šutevi bili slabiji hvatao žive lopte.

Najizglednija stvar pred njegovim golom desila se u 37. minutu, u jednoj od retkih situacija kada su gosti zapravo uspeli da dohvate loptu dublje u šesnaestercu. Mirosavić je poslao centaršut sa levog krila, Mulić odvukao čak trojicu igrača Mladosti, a Dominik Sadi se pravovremeno ubacio iza leđa uspavanog Udovičića. Šutirao je neometan, ali je za malo bio neprecizan.