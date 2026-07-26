Puno šuteva, malo vatre i nimalo golova

Vreme čitanja: 15min | ned. 26.07.26. | 22:20
Mladost i Novi Pazar podelili bodove u Lučanima, u okviru 2. kola Mozzart Bet Superlige Srbije
Nije baš meč OFK Beograda i Radnika, ali nije bila ni neka od utakmica 2. kola Mozzart Bet Superlige Srbje koju ćemo pamtiti. Susret Mladosti i Novog Pazara u Lučanima je protekao u taktičkom nadmudrivanju dvojice trenera tih timova, Radovana Ćurčića i Strahinje Pandurovića. Iako su gosti tokom većeg dela utakmice bili dominantniji meč je završen bez golova, a samim tim i pobednika – 0:0.
Tvrdoglavo su se obe ekipe držale svojih taktika. Mladost je imala jednu od koje nije odustajala, Pandurovićev tim je isprobao dve varijante, ali sa istim efektom. Bilo je puno šuteva, ali malo onih opasnih. Svakako, golmani zaslućuju pohvale, a ostali su odigrali tek jednu prosečnu prvenstvenu utakmicu. Neko malo bolju, neko malo lošiju...
Izabrane vesti
Utisak je da su se za početak meča oba trenera opredelila za istu taktiku. Od prvog minuta su poslali na teren igrače u sličnoj formaciji, sa po jednim “teškašem” na poziciji centarfora, kojeg su potom gađali dugim loptama. Uvodna faza meča pripala je tako domaćem “bokseru” Džonu Meriju, koji je u dva navrata zapretio Miloju Prekoviću. Međutim, od nekog od prvih dvocifrenih minuta Pazarci su preuzeli kontrolu meča, a sve više u centru zbivanja je bio njihov centarfor Fejsal Mulić.
Gosti su se takođe oslanjali na duge i poluduge lopte, koje su potom glavom spuštali Mulić iz prvog, odnosno Džonson Dauda ili Vijeiri Kocebu iz drugog plana, ali većina tih akcija završavala se na sličan način, šutevima iz zone od 15 do 20 metara od gola.
U prvom delu je najbolju šansu Mladost propustila u sedmom minutu posle kornera. On je bio kratko izveden, Aleksandar Varjačić je centrirao direktno Džonu Meriju na glavu, ali šut Kamerunca iz izgledne pozicije nije bio dovoljno precizan.
Što se tiče Pazaraca, iz sličnih pozicija smo videli šuteve Skime Togbea, Veljka Mirosavića (oba 13. minut), Daude (26. minut), ali sve to je još jednom fenomenalni Saša Stamenković uspevao da ukroti. Ili bi 41-godišnji čuvar mreže Mladosti slao lopte u korner, ili ako bi šutevi bili slabiji hvatao žive lopte.
Najizglednija stvar pred njegovim golom desila se u 37. minutu, u jednoj od retkih situacija kada su gosti zapravo uspeli da dohvate loptu dublje u šesnaestercu. Mirosavić je poslao centaršut sa levog krila, Mulić odvukao čak trojicu igrača Mladosti, a Dominik Sadi se pravovremeno ubacio iza leđa uspavanog Udovičića. Šutirao je neometan, ali je za malo bio neprecizan.
Ovaj 22-godišnji Englez je u nastavku bio najzapaženiji od Pazarovih igrača, najčešće je dolazio u dobre situacije, ali baš nijednom nije bio dovoljno miran da bi nadmudrio Stamenkovića. Upravo je Sadi bio produkt Pandurovićeve interesantne izmene na početku drugog poluvremena, kada je izveo iz igre premorenog Mulića, koji je koji minut pre pauze dobio i žuti karton, a uveo umesto njega defanzivnog vezistu Nikolu Stankovića.
Pandurović je tako uspostavio kontrolu nad sredinom terena, promenio je malo i taktiku, pa je Novi Pazar ulazio u napad više kroz dodavanja. Međutim, gotovo svi su se završavali na sličan način – čim lopta dođe negde blizu šesnaesterca gosti bi gubili strpljenje i šutirali ka Stamenkovićevom golu. Većina udaraca jednostavno nije bila dovoljno snažna za tako kvalitetnog čuvara mreže.
Ako je Stamenković igrač utakmice, zbog toga što je na kraju sakupio čak osam odbrana, onda je Sadi najveći tragičar meča. Previše puta se našao u dobroj poziciji vezista Pazara, a premalo toga je pokazao u njima. Pomogao je Stamenkoviću da popravi statistiku.
Doduše, daleko od toga da su sve njegove odbrane bile jednostavne. Izuzetno kvalitetnu vratolomiju je izveo već u 47. minutu, kada je Mirosević odigrao glavom do Davidovca, a on takođe glavom poslao loptu ka Kocebuu. Holanđanin je uspeo da izbije sam pred gol, ali otišao je previše ulevo i Stamenković je sjajnom, refleksnom intervencijom nogom uspeo da skrene loptu u korner.
Na to su se nadovezale pomenute šanse Sadija, zatim i Davidovića, ali mreža je bila neugrožena. A, Pazarci su polako gubili snagu i koncentraciju...
U poslednjih dvadesetak minuta to im je umalo došlo na naplatu. Oba trenera su napravila po nekoliko izmena, a sveža energija donela je Mladosti nekoliko dobrih šansi. I to na način na koji su čitav meč i pokušavali da ih stvore - probojem po krilu i centaršutom ka snažnom Meriju ili rezervisti Tašovskom. Prošlo je nekoliko centaršuteva, pre svega Varjačića, ali u tim situacijama se Preković istakao. Bio je siguran.
Na kraju, podela plena je najzaslužniji scenario za ono što su igrači ova dva tima pokazali. Statistika kaže da je Novi Pazar uputio 20 šuteva, osam u okvir gola, a Mladost 11, od kojih je Preković pet morao da odbrani.
Pazarci sada imaju četiri boda i još uvek nisu primili nijedan gol, dok je Mladost posle remija u Surdulici (1:1) došla do drugog poena. Neće biti nezadovoljnih posle ove utakmice.
🎁🎁🎁
Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD
🎁🎁🎁
MLADOST – NOVI PAZAR 0:0
Stadion Mladosti (Lučani)
Sudija: Srđan Jovanović
MLADOST (3-4-2-1): Stamenković 7 – Andrić 6, Ćirković 6, Joksimović 6,5 – Varjačić 6,5, Žunić 6 (od 56. Kijevčanin 6), Jovančić 6,5, Udovičić 6 (od 76. Petrović) – Todosijević 6 (od 89. Krsmanović), Ćirić 6 (od 76. Tašovski) – Meri 6,5 (od 89. Bojić)
NOVI PAZAR (4-2-3-1): Preković 6,5 – Miljković 6, Hadžimujović 6, Marinković 6, Mirosavić 6,5 (od 77. Petrović) – Togbe 6, Davidović 6 (od 90+2 Melentijević) – Dauda 6 (od 70. Adžić), Sadi 5,5 (od 77. Žoni), Kocebu 5,5 – Mulić 6 (od 46. Stanković 6)
Igrač utakmice: Saša Stamenković
MOZZART BET SUPERLIGA - 2. KOLO
Subota
Radnički Niš - Čukarički 0:2 (0:2)
/Miladinović 26, Đoković 29/
IMT - Zemun 4:0 (1:0)
/Martos 40, Keita 56, Novičić 63pen, Cojić 78/
OFK Beograd Mozzart Bet - Radnik Surdulica 0:0
Nedelja
Crvena zvezda - Vojvodina 3:1 (2:1)
/Bukari 15, Kostov 19, Šarić 90+3 - Mulahusejnović 32/
Mladost - Novi Pazar 0:0
21.00 (9.00) Mačva (4.80) Partizan (1.37)
Odloženo
Radnički Kragujevac - Železničar
***Kvote su podložne promenama