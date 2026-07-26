Srbija umalo da poništi tri katastrofalne četvrtine, ali je Turska bila bolja

Može se slobodno reći da je ovom rezultatu kumovala izuzetni loša igra Orlića u prva tri kvartala. Zapravo, nije ni Turska bila nešto mnogo bolja, međutim naši momci su u prva tri kvartala postigli po 10 poena. Nije to nešto što može da uliva nadu da će utakmica da se dobije. Turska jeste napravila razliku tokom uvodnog kvartala u kojem je stekla plus 12, dok je na poluvreme otišla s 13 poena prednosti.

Orlići su imali jako skromne procente šuta tokom prvih 20 minuta, pogotovo u prvom poluvremenu u kojem je pogođena tek jedna trojka iz 12 pokušaja. Opet treba ponoviti da nije ni Turska bila mnogo bolja, ali da je razliku pravila upravo ta uvodna četvrtina.

Stvari su počele de sa menjaju u poslednjih 10 minuta. Kao da je kasno paljenje ovog puta još više zakasnilo, a onda su Orlići počeli da igraju kako znaju imaju. Razigrali su se Andrija Sušić i Vuk Danilović, uz podršku još nekih saigrača i Srbija je počela da smanjuje zaostatak. Posle poena Sušića, naši momci stigli su do prednosti - 45:44, ali jednostavno u poslednjem kvartalu nije moglo da se nadoknadi sve ono loše iz prve tri četvrtine.

Turci su trojkom momka rumunskog porekla Darijuša Karuasua uspeli da povrate prednost, a posle slobodnih bacanja Ruzgara Fenemena odu na dva poseda prednosti. Iz ovoga nije bilo povratka, tako da je Turska slavila. Najefikasniji igrač na meču bio je upravo Karutasu, koji je meč završio s 21 poenom i 15 skokova. U našem timu listu strelaca predvodio je Danilović s 11 poena, dok je Đorđe Gnjato brojao do devet.

Srbija će grupnu fazu okončati okršajem s Danskom, a taj meč je na programu sutra od 20.30.