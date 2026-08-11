Bugari, kapa dole! Levski došao na korak do Lige šampiona, na putu još samo Marko Nikolić

Gledajući zbirno, Bugari su tokom leta već ostvarili sedam pobeda, uz to imaju osam remija i jedan jedini poraz, usled kog je evropsku odiseju već na startu okončao Ludogorec. Ukupni koeficijent od preko dva i po boda (2,500) doneo je njihovoj ligi skok na 27. poziciju, s tendencijom daljeg, još ozbiljnijeg napretka tokom jeseni.

Nova pobeda sofijskog velikana potvrda je ozbiljnog buma bugarskog fudbala, koji bi ovog leta mogao i do tri mesta u ligaškim fazama. Kako smo naveli, Levski je već osigurao Ligu Evrope, CSKA 1948 kasnije večeras igra protiv Panatinaikosa za plasman u plej-of Lige konferencije, dok 'pravi' CSKA u četvrtak brani ogromnih 3:0 kod kuće protiv Makabija iz Tel Aviva. Ukoliko uspe, Ligu konferencije imaće obezbeđenu...

Levski sa Šancem Luisom Velaskezom živi najlepše snove u poslednjih petnaestak godina. Pošto je srušio Ludogorec sa bugarskog trona, na red je došla Evropa, u kojoj niže trijumf za trijumfom. Daleko od toga da je Kairat nekakav bauk, ali kao prošlogodišnji učesnik Lige šampiona, najbolji kazahstanski tim ušao je u ovaj okršaj možda i s ulogom blagog favorita.

U prvom meču u Sofiji pravda je zadovoljena u sudijskoj nadoknadi, kada je Brazilac Seržinjo pogodio za 1:0. Kairat za 90 i kusur minuta nije imao ni pokušaj udaraca na gol?! Večeras, prevagu je odneo pogodak drugog brazilskog internacionalca - Reinalda, koji je nakon lepe akcije savladao Temirlana Anarbekova u 13. minutu.

Statistički gledano, Levski je u revanšu bio u podređenom položaju, Kazahstanci su pružili kud i kamo bolju partiju, međutim lopta nije htela u gol. Od 21 šuta sedam je išlo u okvor, istako se u nekoliko navrata 24-godišnji čuvar mreže Svetoslav Vucov i na kraju poneo epitet heroja bugarskog sastava.

Da ni gosti nisu bili bezopasni potvrđuje podatak da su dva puta pogađalki okvir gola...

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KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA - 3. KOLO (REVANŠ MEČEVI)

Utorak

Kairat - Levski 0:1 (0:1) - prvi meč 0:1

/Reinaldo 13/

18.00: (1,70) Bode Glimt (4,50) Union Sen Žiloaz (4,35) - 3:3

18.00: (2,05) Sabah (3,50) Orhus (3,50) - 1:2

19.00: (7,25) Kaunas Žalgiris (4,40) Dinamo Zagreb (1,40) - 0:5

19.30: (2,70) NEC (3,35) Olimpijakos (2,60) - 0:0

20.00: (1,28) Crvena zvezda (6,50) Hapoel Ber Ševa (10,0) - 0:1

20.15: (1,90) Slovan Bratislava (3,50) Mjelbi (4,10) - 2:1

20.15: (1,48) Celje (4,40) Ararat (6,75) - 1:2

20.30: (3,70) Šturm (3,80) Fenerbahče (1,85) - 0:2

21.00: (1,45) Lion (4,60) Sparta Prag (6,85) - 1:2

*** kvote su podložne promenama