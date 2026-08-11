Bugari, kapa dole! Levski došao na korak do Lige šampiona, na putu još samo Marko Nikolić
Vreme čitanja: 3min | uto. 11.08.26. | 19:21
Komšije ostvarile čak sedam pobeda ovog leta u kvalifikacijama...
Banjalučki Borac bio je za lagano zagrevanje (1:1, 4:0), onda ozbiljan izazov protiv rumunskom šampiona Univerzitatee iz Krajove (1:0, 2:2), da bi plasmana u plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona bio ostvaren duplim trijumfom protiv nimalo naivnog Kairata (1:0, 1:0). Levski iz Sofije vratio se na elitnu scenu posle 18 godina - toliko je prošlo od njegovog poslednjeg juriša na LŠ - i utisak je za sada zaista impresivan: četiri pobede, dva remija (bez poraza), obezbeđena (minimum) ligaška faza drugog po rangu evropskog kupa i prilika da se protiv atinskog AEK-a dotaknu zvezde.
Poslednji (i jedini) put Levski se dokopao grupne faze Lige šampiona pre okruglo 20 godina; tog leta 2006, nakon dvomeča protiv italijanskog Kjeva u poslednjoj kvalifikacionoj rundi, došao je u situaciju da se odmeri sa Čelsijem, Barselonom i Verderom; sada će kao poslednju prepreku imati grčkog prvaka i u ovom času verovatno najboljeg srpskog trenera - Marka Nikolića.
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Nova pobeda sofijskog velikana potvrda je ozbiljnog buma bugarskog fudbala, koji bi ovog leta mogao i do tri mesta u ligaškim fazama. Kako smo naveli, Levski je već osigurao Ligu Evrope, CSKA 1948 kasnije večeras igra protiv Panatinaikosa za plasman u plej-of Lige konferencije, dok 'pravi' CSKA u četvrtak brani ogromnih 3:0 kod kuće protiv Makabija iz Tel Aviva. Ukoliko uspe, Ligu konferencije imaće obezbeđenu...
Gledajući zbirno, Bugari su tokom leta već ostvarili sedam pobeda, uz to imaju osam remija i jedan jedini poraz, usled kog je evropsku odiseju već na startu okončao Ludogorec. Ukupni koeficijent od preko dva i po boda (2,500) doneo je njihovoj ligi skok na 27. poziciju, s tendencijom daljeg, još ozbiljnijeg napretka tokom jeseni.
Levski sa Šancem Luisom Velaskezom živi najlepše snove u poslednjih petnaestak godina. Pošto je srušio Ludogorec sa bugarskog trona, na red je došla Evropa, u kojoj niže trijumf za trijumfom. Daleko od toga da je Kairat nekakav bauk, ali kao prošlogodišnji učesnik Lige šampiona, najbolji kazahstanski tim ušao je u ovaj okršaj možda i s ulogom blagog favorita.
U prvom meču u Sofiji pravda je zadovoljena u sudijskoj nadoknadi, kada je Brazilac Seržinjo pogodio za 1:0. Kairat za 90 i kusur minuta nije imao ni pokušaj udaraca na gol?! Večeras, prevagu je odneo pogodak drugog brazilskog internacionalca - Reinalda, koji je nakon lepe akcije savladao Temirlana Anarbekova u 13. minutu.
Statistički gledano, Levski je u revanšu bio u podređenom položaju, Kazahstanci su pružili kud i kamo bolju partiju, međutim lopta nije htela u gol. Od 21 šuta sedam je išlo u okvor, istako se u nekoliko navrata 24-godišnji čuvar mreže Svetoslav Vucov i na kraju poneo epitet heroja bugarskog sastava.
Da ni gosti nisu bili bezopasni potvrđuje podatak da su dva puta pogađalki okvir gola...
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KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA - 3. KOLO (REVANŠ MEČEVI)
Utorak
Kairat - Levski 0:1 (0:1) - prvi meč 0:1
/Reinaldo 13/
18.00: (1,70) Bode Glimt (4,50) Union Sen Žiloaz (4,35) - 3:3
18.00: (2,05) Sabah (3,50) Orhus (3,50) - 1:2
19.00: (7,25) Kaunas Žalgiris (4,40) Dinamo Zagreb (1,40) - 0:5
19.30: (2,70) NEC (3,35) Olimpijakos (2,60) - 0:0
20.00: (1,28) Crvena zvezda (6,50) Hapoel Ber Ševa (10,0) - 0:1
20.15: (1,90) Slovan Bratislava (3,50) Mjelbi (4,10) - 2:1
20.15: (1,48) Celje (4,40) Ararat (6,75) - 1:2
20.30: (3,70) Šturm (3,80) Fenerbahče (1,85) - 0:2
21.00: (1,45) Lion (4,60) Sparta Prag (6,85) - 1:2
*** kvote su podložne promenama