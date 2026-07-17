Bukari uporno tražio da ga pustimo da ode
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 2min | pet. 17.07.26. | 13:39
Kaže Artur Platek, direktor Viđeva
Bez obzira što se i u minula dva prelazna roka šuškalo kako bi Osman Bukari mogao da se vrati u Crvenu zvezdu, način kako su crveno-beli izveli ceo posao je iznenadio sve u srpskom fudbalu.
Bukari je od juče novi igrač Crvene zvezde, koja ga je pozajmila od poljskog Viđeva. Pa i to je, u neku ruku, iznenađenje, jer je klub iz Lođa pre godinu dana dao 5.500.000 evra za fudbalera iz Gane, a sada ga se tako lagano odrekao.
Izabrane vesti
Sportski direktor Viđeva Artur Platek objasnio je navijačima preko klupskih glasila zašto je Bukari dobio zeleno svetlo za odlazak u Zvezdu.
„Imali smo vremena da na miru sagledamo ceo prvi tim, posmatramo igrače na treninzima i tokom priprema. Došli smo do jasnog zaključka, stručni štabi i mi u sportskom sektoru: Osman ne bi mogao da dobije šansu u prvoj postavi“, počeo je priču Platek.
I nastavio da objašnjava potez klupskog rukovodstva.
„On (Bukari, prim.aut) je tražio da ode. Tu svoju želju mi je rekao nekoliko puta tokom priprema i pritiskao me pričom o svojoj nameri da promeni klub. Zato smo se dogovorili da mu uslišimo želju i pustimo ga na pozajmicu u Beograd, gde je ranije imao dobre brojke. A, mi želimo da gradimo tim oko igrača koji razumeju svoju ulogu i koji žele da budu ovde“, istakao je Artur Platek.
Bukari je za Crvenu zvezdu prethodno igrao u periodu od leta 2022. do leta 2024. godine.