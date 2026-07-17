Bukari uporno tražio da ga pustimo da ode

Sportski direktor Viđeva Artur Platek objasnio je navijačima preko klupskih glasila zašto je Bukari dobio zeleno svetlo za odlazak u Zvezdu.

„Imali smo vremena da na miru sagledamo ceo prvi tim, posmatramo igrače na treninzima i tokom priprema. Došli smo do jasnog zaključka, stručni štabi i mi u sportskom sektoru: Osman ne bi mogao da dobije šansu u prvoj postavi“, počeo je priču Platek.

I nastavio da objašnjava potez klupskog rukovodstva.

„On (Bukari, prim.aut) je tražio da ode. Tu svoju želju mi je rekao nekoliko puta tokom priprema i pritiskao me pričom o svojoj nameri da promeni klub. Zato smo se dogovorili da mu uslišimo želju i pustimo ga na pozajmicu u Beograd, gde je ranije imao dobre brojke. A, mi želimo da gradimo tim oko igrača koji razumeju svoju ulogu i koji žele da budu ovde“, istakao je Artur Platek.

Bukari je za Crvenu zvezdu prethodno igrao u periodu od leta 2022. do leta 2024. godine.