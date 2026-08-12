Bum iz Holandije: Ćavi novi selektor, debituje protiv Klopa, pa ide na Srbiju

Dugo je Holandija bila bez selektora posle odlaska Ronalda Kumana. Nije ni da su se ljudi otimali oko tog mesta, jednostavno, Holandija već duže vreme nema dobre rezultate u seniorskoj reprezentaciji, a nije baš da imaju kvalitetan stručni kadar među domaćim trenerima čim se uglavnom vrti starija garda poput Ronalda Kumana i Luja Van Gala.

Ipak, malo ko je očekivao da će Holandija nakon što su je odjavili Arne Slot, Erik Ten Hag i Piter Boš prvi put posle 1978, godine i Ernsta Hapela na klupi imati stranca za selektora. FS Holandije objavio je imenovanje Ćavija Ernandeza. Čak su mu dali dugoročniji ugovor - do 2030. godine. Španac je bez posla od maja 2024. godine kad je napustio Barselonu sa kojom je osvojio titulu u sezoni 2022/23.