Bum iz Holandije: Ćavi novi selektor, debituje protiv Klopa, pa ide na Srbiju
Vreme čitanja: 2min | sre. 12.08.26. | 21:40
Španac potpisao ugovor do 2030. godine
Dugo je Holandija bila bez selektora posle odlaska Ronalda Kumana. Nije ni da su se ljudi otimali oko tog mesta, jednostavno, Holandija već duže vreme nema dobre rezultate u seniorskoj reprezentaciji, a nije baš da imaju kvalitetan stručni kadar među domaćim trenerima čim se uglavnom vrti starija garda poput Ronalda Kumana i Luja Van Gala.
Ipak, malo ko je očekivao da će Holandija nakon što su je odjavili Arne Slot, Erik Ten Hag i Piter Boš prvi put posle 1978, godine i Ernsta Hapela na klupi imati stranca za selektora. FS Holandije objavio je imenovanje Ćavija Ernandeza. Čak su mu dali dugoročniji ugovor - do 2030. godine. Španac je bez posla od maja 2024. godine kad je napustio Barselonu sa kojom je osvojio titulu u sezoni 2022/23.
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Ćavi će debi na klupi "Oranja" imati u Ligi nacija 24. septembra protiv Nemačke koju od skora vodi Jirgen Klop, a samo tri dana kasnije igraće protiv Srbije. Čudan izbor povukao je FS Holadnije imenovanjem čoveka koji je ogromno fudbalsko ime, ali još uvek nema dovoljno iskustva da bi bio selektor. Uostalom, pored Barse, radio je samo u Al Sadu.
Pored Ćavija, favorit za klupu Holandije bio je Roberto Martinez. Bivši selektor Portugala bio je veoma zainteresovan, čak je tehnički direktor reprezentacije Najdžel De Jong išao u Malagu da razgovara sa njim. Na kraju nisu uspeli da se dogovore, a u jednom trenutku je postojala mogućnost da selektor postane Mihael Rajziger koji vodi U21 selekciju Holandije. Sve u svemu, mnogo lutanja i bačena kocka na legendu Barselone.