Spektakl u najavi: Partizan Mozzart Bet na Kališu protiv Alimpijevića i bratske Fuenlabrade

Partizan Mozzart Bet još uvek nije kompletirao tim za narednu sezonu. Navijači sa nestrpljenjem očekuju još nekolicinu novajlija, a ono što je poznato jeste plan priprema crno-belih za narednu sezonu.

Parni valjak će prvu pripremnu utakmicu odigrati 31. avgusta. Partizan Mozzart Bet očekuje okršaj iza zatvorenih vrata, a za rivala će imati Zenit koji sa klupe predvodi Duško Ivanović. Crno-beli će odigrati još jedan meča daleko od očiju javnosti protiv znatno jačeg rivala, Hapoela iz Tel Aviva.