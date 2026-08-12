Spektakl u najavi: Partizan Mozzart Bet na Kališu protiv Alimpijevića i bratske Fuenlabrade
Vreme čitanja: 2min | sre. 12.08.26. | 21:59
Poznat plan priprema za novu sezonu
Partizan Mozzart Bet još uvek nije kompletirao tim za narednu sezonu. Navijači sa nestrpljenjem očekuju još nekolicinu novajlija, a ono što je poznato jeste plan priprema crno-belih za narednu sezonu.
Parni valjak će prvu pripremnu utakmicu odigrati 31. avgusta. Partizan Mozzart Bet očekuje okršaj iza zatvorenih vrata, a za rivala će imati Zenit koji sa klupe predvodi Duško Ivanović. Crno-beli će odigrati još jedan meča daleko od očiju javnosti protiv znatno jačeg rivala, Hapoela iz Tel Aviva.
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Posle ovoga slede prvi kontrolni mečevi za publiku, a Partizan Mozzart Bet će još jednom prirediti spektakl za svoje navijače. Naime, ponovo će biti održan takozvani "Open air" turnir, ovog puta na Kalemegdanu, na kojem će crno-beli ugostiti novog evroligaša - Bešiktaš selektora Srbije Dušana Alimpijevića, kao i Fuenlabradu. Veze izmeću Parnog valjka i tim iz predgrađa Madrida dobro su poznate, a Fuenlabrada je bila deo slične manifestacije i pred takmičarsku 2023/2024.
Posle toga Đoanu Penjaroji i njegovim momcima sledi put u Atinu. Nekadašnji šampion Evrope će igrati na memorijalnom turniru Pavlos Janakopulos, a tamo će za rivala u prvoj utakmici imati PAOK. Biće to još jedna ne samo jaka, već i simbolička provera za crno-bele. Zna se veza između navijača beogradskog i solunskog kluba, dok veliki projekat PAOK-a sa klupe predvodi Andrea Trinkijeri.
Partizan Mozzart Bet evropsku sezonu otvara 25. septembra, kada će u Beogradskoj areni dočekati milansku Olimpiju.
Tokom leta klub je doživeo veliku rekonstrukciju. Crno-beli dres zadužili su Kaverijus Hejs, Lamar Stivens, Alesandro pajola, Nikola Tanasković, Luka Vildoza, Derek Vilis i Kajl Olman, dok su klub napustili Dvejn Vašington, Nik Kalates, Sterling Braun, Isak Bonga, Dilan Osetkovski, Aleksa Radanov, Šejk Milton i Aleksej Pokuševski.