Tigre bez golgetera kreće u novu misiju: Montevideo Siti stiže na sever Ajresa
Vreme čitanja: 3min | sre. 12.08.26. | 22:15
Tigre će od 23.55 časova na stadionu Hose Delađovana dočekati Montevideo Siti u prvom meču osmine finala Kopa Sudamerikana
Posle velikih pobeda nad Rasingom i Riverom, "Matadori" u novu međunarodnu avanturu ulaze sa dodatnim samopouzdanjem, ali i jednim velikim hendikepom, bez čoveka koji je u prethodnih godinu i po dana praktično bio neizostavan deo Tigrea.
Pobede protiv “Akademije” i “Milionera” nisu samo tri boda, već i svojevrsna potvrda da ekipa Diega Dabovea spremno dočekuje još jedan veliki izazov. Međunarodna scena za Tigre nije nikakva novost, ali put do osmine finala bio je sve samo ne miran. Protiv Nasionala iz Montevidea izboren je plasman posle spektakularnih 4:2 u ukupnom rezultatu, u seriji koja je donela i mnogo drame.
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U međuvremenu, klub je ostao bez Davida Romera, koji je posle interesovanja Boke Juniors, ipak završio u Parmi, dok se u napadu očekuje dolazak Maura Mendesa. Tigre će mu, međutim, morati pronaći mesto u ofanzivnoj slagalici, jer je ekipa ostala bez Pitija Martineza zbog povrede, dok za prvi meč protiv urugvajskog predstavnika neće moći da računa ni na Naća Rusa.
23.55: (1,85) Tigre (3,40) Montevideo Siti (4,60)
A upravo je odsustvo Rusa možda i najzvučnija vest pred duel u Viktoriji. Napadač će prvi put od dolaska u Tigre propustiti utakmicu svog kluba. Iza njega je neverovatna serija od čak 69 uzastopnih nastupa u dresu "Matadora", još od transfera iz Instituta početkom 2025. godine. U 65 navrata bio je starter, dok je četiri puta ulazio sa klupe. Za to vreme postigao je 20 golova i upisao devet asistencija, postavši jedno od najvažnijih oružja ekipe iz Viktorije.
Ni početak aktuelnog formata nije prošao bez njegovog potpisa. Ruso je pogađao protiv Nasionala u prvom meču šesnaestine finala Sudamerikane u Urugvaju, zatim protiv Rasinga na "El Silindru", a potom i protiv Rivera u Viktoriji. U sedam utakmica koliko je odigrao u ovom delu sezone, još jednom je pokazao zbog čega je njegovo odsustvo više od obične promene u startnih 11. Sada će Tigre morati da pronađe drugo rešenje u trenutku kada utakmice počinju da nose posebnu težinu.
Na drugoj strani stoji Montevideo Siti iliti Montevideo Torke, koji u Argentinu dolazi sa nešto drugačijom pričom. Urugvajski tim nije imao priliku da odigra planirani prvenstveni susret protiv Penjarola, pošto je kvar na rasveti ostavio stadion Čarua u mraku, zbog čega je utakmica odložena. To znači i da ekipa Marsela Mendesa u ovaj duel ulazi sa manjkom takmičarskog ritma, što bi u dvomeču protiv raspoloženog Tigrea moglo da bude značajan faktor.
Torke je prethodno ostao nadomak finala urugvajskog takozvanog “prelaznog turnira” Torneo Intermedio, a sada će pokušati da u međunarodnoj konkurenciji nadoknadi propušteno i kući ponese rezultat koji bi mu ostavio otvorena vrata pred revanš.
Trener Tigrea Diego Dabove bi, prema očekivanjima, trebalo da izvede sledeći sastav: na gol liniji Felipe Zenobio, u odbrambenom sektoru Valentin Moreno, Hoakin Laso, Alan Barionuevo, Nahuel Banegas. Vezni red činili bi Habes Saralegui, Matias Garaj, Halil Elias i Santiago Lopez, dok bi se u napadu našli Tiago Serago i Alfio Ovijedo.
Na klupi Montevideo Sitija biće Marselo Mendes, koji još nije želeo da otkrije karte i sačuvao je sastav za poslednji trenutak.
Tigre je u naletu, imaće publiku na svojoj strani, ali protivnik dolazi iz zemlje koja je navikla da u ovakvim dvomečima preživljava pritisak i čeka svoj trenutak. A kada se ugase svetla reflektora i lopta konačno krene, sve ono što se dogodilo prethodnih nedelja postaće samo uvod u novu priču.
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PIŠE: Đorđe RADONJIĆ
KOPA SUDAMERIKANA, PLEJ-OF
Utorak
Boka Juniors - Rekoleta 3:1 (0:1)
/Askasibar 49, Delgado 51, Flores 62 - Rios 5/
Sreda
Bolivar - Sao Paulo 1:1 (0:1)
/Melgar 63 - Arboleda 23/
23.55: (1,85) Tigre (3,40) Montevideo Siti (4,60)
23.55: (2,10) Bragantino (3,35) Atletiko Mineiro (3,60)
Četvrtak
23.55: (1,40) Santos (4,60) Makara (8,00)
23.55: (1,70) Vasko Da Gama (3,60) Olimpija (5,30)
Petak
02.30: (2,35) Sijensijano (3,40) Botafogo (3,00)
*** kvote su podložne promenama