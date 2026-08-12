Tigre bez golgetera kreće u novu misiju: Montevideo Siti stiže na sever Ajresa

U međuvremenu, klub je ostao bez Davida Romera, koji je posle interesovanja Boke Juniors, ipak završio u Parmi, dok se u napadu očekuje dolazak Maura Mendesa. Tigre će mu, međutim, morati pronaći mesto u ofanzivnoj slagalici, jer je ekipa ostala bez Pitija Martineza zbog povrede, dok za prvi meč protiv urugvajskog predstavnika neće moći da računa ni na Naća Rusa.

23.55: (1,85) Tigre (3,40) Montevideo Siti (4,60)

A upravo je odsustvo Rusa možda i najzvučnija vest pred duel u Viktoriji. Napadač će prvi put od dolaska u Tigre propustiti utakmicu svog kluba. Iza njega je neverovatna serija od čak 69 uzastopnih nastupa u dresu "Matadora", još od transfera iz Instituta početkom 2025. godine. U 65 navrata bio je starter, dok je četiri puta ulazio sa klupe. Za to vreme postigao je 20 golova i upisao devet asistencija, postavši jedno od najvažnijih oružja ekipe iz Viktorije.

Ni početak aktuelnog formata nije prošao bez njegovog potpisa. Ruso je pogađao protiv Nasionala u prvom meču šesnaestine finala Sudamerikane u Urugvaju, zatim protiv Rasinga na "El Silindru", a potom i protiv Rivera u Viktoriji. U sedam utakmica koliko je odigrao u ovom delu sezone, još jednom je pokazao zbog čega je njegovo odsustvo više od obične promene u startnih 11. Sada će Tigre morati da pronađe drugo rešenje u trenutku kada utakmice počinju da nose posebnu težinu.

Na drugoj strani stoji Montevideo Siti iliti Montevideo Torke, koji u Argentinu dolazi sa nešto drugačijom pričom. Urugvajski tim nije imao priliku da odigra planirani prvenstveni susret protiv Penjarola, pošto je kvar na rasveti ostavio stadion Čarua u mraku, zbog čega je utakmica odložena. To znači i da ekipa Marsela Mendesa u ovaj duel ulazi sa manjkom takmičarskog ritma, što bi u dvomeču protiv raspoloženog Tigrea moglo da bude značajan faktor.

Torke je prethodno ostao nadomak finala urugvajskog takozvanog “prelaznog turnira” Torneo Intermedio, a sada će pokušati da u međunarodnoj konkurenciji nadoknadi propušteno i kući ponese rezultat koji bi mu ostavio otvorena vrata pred revanš.

Trener Tigrea Diego Dabove bi, prema očekivanjima, trebalo da izvede sledeći sastav: na gol liniji Felipe Zenobio, u odbrambenom sektoru Valentin Moreno, Hoakin Laso, Alan Barionuevo, Nahuel Banegas. Vezni red činili bi Habes Saralegui, Matias Garaj, Halil Elias i Santiago Lopez, dok bi se u napadu našli Tiago Serago i Alfio Ovijedo.

Na klupi Montevideo Sitija biće Marselo Mendes, koji još nije želeo da otkrije karte i sačuvao je sastav za poslednji trenutak.

Tigre je u naletu, imaće publiku na svojoj strani, ali protivnik dolazi iz zemlje koja je navikla da u ovakvim dvomečima preživljava pritisak i čeka svoj trenutak. A kada se ugase svetla reflektora i lopta konačno krene, sve ono što se dogodilo prethodnih nedelja postaće samo uvod u novu priču.

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PIŠE: Đorđe RADONJIĆ

KOPA SUDAMERIKANA, PLEJ-OF

Utorak

Boka Juniors - Rekoleta 3:1 (0:1)

/Askasibar 49, Delgado 51, Flores 62 - Rios 5/

Sreda

Bolivar - Sao Paulo 1:1 (0:1)

/Melgar 63 - Arboleda 23/

23.55: (1,85) Tigre (3,40) Montevideo Siti (4,60)

23.55: (2,10) Bragantino (3,35) Atletiko Mineiro (3,60)

Četvrtak

23.55: (1,40) Santos (4,60) Makara (8,00)

23.55: (1,70) Vasko Da Gama (3,60) Olimpija (5,30)

Petak

02.30: (2,35) Sijensijano (3,40) Botafogo (3,00)

*** kvote su podložne promenama