Buongiorno Italia: Arapi i Turci „skidaju“ igrače Seriji A

Istina je da u Turskoj i Saudijskoj Arabiji imaju velike poreske olakšice koje omogućavaju klubovima da nude mnogo veće neto plate jer su poreski nameti minimalni (u Turskoj se plaća samo 20 odsto poreza na neto platu), dok u Saudijskoj Arabiji ne postoji poresko opterećenje. To objašnjava zašto Fenerbahče može Mejsona Grinvuda da plaća 10.000.000 evra po sezoni, a Al-Hilal da Krisensiju Samervilu garantuje 14.000.000 evra plus bonuse na godišnjem nivou.

Međutim, niko nije mogao da predvidi da će Turska i Saudijska Arabija takođe staviti u drugi plan Seriju A. Viktor Osimen je iz Napolija otišao u Galatasaraj ne na kraju svoje karijere već u najboljim godinama. Fenerbahče je uzeo Romi ispred nosa Mejsona Grinvuda, a Al-Hilal Simonea Inzagija je na korak da dovede Krisensija Samervila iz Vest Hema.

Turci i Arapi ne misle da se zaustave, tim pre što shvataju da se nalaze u privilegovanoj poziciji kada su u pitanju finansije, a s druge strane probijen je „zid“ koji je odvajao fudbalsku metropolu na Starom kontinentu, razdeljenu u pet najjačih liga, od periferije (Turske) i daleke periferije (Saudijske Arabije).

Sve prethodno rečeno je potkrepljeno namerama Galatasaraja da kupi Bremera od Juventusa i Rafaela Leaa iz Milana. Naruku turskog kluba ide činjenica da niko nije pokazao ozbiljno interesovanje za dvojicu fudbalera sa raskidnim klauzulama. Bremerova iznosi 58.000.000 evra do 10. avgusta, a Leaova čak 170.000.000. Juve je spreman da odobri minimalni popust od nekoliko miliona evra, dok je Milan voljan da proda Portugalca za 50.000.000.

(©Reuters)

Galatasaraj ima različit pristup prema Bremeru i Leau. Brazilca žele da kupe i već su mu ponudili platu od 8.000.000 evra po sezoni, dok bi Leaa uzeli na pozajmicu sa pravom otkupa. Juve insistira na obavezi. Kompromis bi mogao da bude srednja linija: pravo otkupa koje se pretvara u obavezu ispunjavanjem dogovorenih uslova (broj utakmica, postignutih golova i plasman u Ligu šampiona).

Lučano Spaleti ne smatra da je Bremer neophodan njegovom Juventusu. Spaleti želi defanzivca koji zna da započne akcije, odnosno defanzivca režisera. Bremer to nije, on je stoper starog tipa, u duelu jedan na jedan gotovo neprolazan, ali ima problema, i pored toga što je Brazilac, sa pregledom igre i tehnikom. Eto zašto bi trener Juvea oberučke prihvatio da njegov klub proda Bremera i dovede Džona Lukumija iz Bolonje.

I Ruben Amorim ne vidi Leaa u svom Milanu. Portugalski stručnjak je već počeo da konstruiše tim Rosonera koji će igrati u formaciji 3-4-2-1 i u njemu nema mesta za Leaa. Prepreka za prodaju Leaa je i njegova plata od 6.000.000 evra plus bonusi. Krilni napadač je želeo da pređe u Premijer ligu, ali sa Ostrva nisu stigle ponude, samo od Galatasaraja.

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Generalno, prelazni rok velikih italijanskih klubova je prilično blokiran. Juve još uvek nije popunio najveće rupe u timu i Spaleti i dalje nema na raspolaganju ni prvog golmana ni prvog centarfora, a za mesec dana počinje novo prvenstvo. Inter i dalje nema desnog spoljnjeg.

Prodaja Bremera bi za Juventus bila gotovo spasonosna jer bi omogućila Karnevaliju da realizuje nekoliko transfera koji se „krčkaju“ već neko vreme. O finansijskoj situaciji Juventusa govori dovoljno uporno pregovaranje sa Aston Vilom oko Dibua Martineza, oko nekoliko miliona evra obeštećenja i formule dolaska Randala Kolo Muanija iz PSŽ-a. Podsetimo, ne radi se o dva sporedna igrača, već o dva profila koji ulaze u najuži krug prioriteta Stare dame.

(©Reuters)

Interov trener Kristijan Kivu je pokušao da deluje kao vatrogasac po pitanju desnog spoljnjeg podsećajući da je Luis Enrike veći deo sezone bio starter u odsustvu Denzela Damfrisa, a da je Dijuf pristao da bude prekomandovan na desni bok. Drugim rečima, zlu ne trebalo, čak i da ne dođe adekvatno pojačanje za desni bok, Inter ima solucije da zakrpi rupu.

Glasine o interesovanju Intera za Kutija Romera su prilično generične: novac koji traži Totenhem zaustavlja u startu bilo kakve ozbiljnije pregovore (50.000.000 evra), baš kao i plata Argentinca od 6.500.000 evra plus bonusi. Čak i da proda Alesandra Bastonija, transfer ne bi bio izvodljiv, osim ako Totenhem ne bi odobrio veliki popust, a fudbaler pristao na manju platu.

Napoli je takođe u nezavidnoj situaciji. Broj igrača za prodaju ili slanje na pozajmicu popeo se na trideset. Vreme prolazi, a ništa se ne dešava i posledično sportskom direktoru Napolija, Đovaniju Mani, vezane su ruke. I pored povrede Alesandra Bonđorna koja će ga odvojiti od terena sve do decembra, Napoli ne može da dovede novog defanzivca sve dok se ne oslobodi bar nekoliko fudbalera.

Ključa i u Romi. Đan Pjero Gasperini je još uvek miran, ali samo zato što je novi sportski direktor Toni D’Amiko njegov prijatelj i u Romu je došao na njegov zahtev. Međutim, Gasperini nije poznat po strpljenju i samo je pitanje momenta kada će eksplodirati.

(©Reuters)

Sinoć je lično zvao Krisensija Samervila u očajničkom pokušaju da ubedi Holanđanina da su sportski motivi važniji od finansijskih, odnosno da Saudijska Arabija može da sačeka još neku godinu. To je gotovo sizifovski posao jer Al-Hilal je ponudio Vest Hemu 80.000.000 evra sa bonusima, trideset više od Rome, a igraču čak četiri puta više od onoga što su stavili na sto Đalorosi. Drugim rečima, čak i da Gasperini, uz pomoć Donjela Malena, ubedi Samervila, teško je poverovati da će Vest Hem pristati da proda Romi igrača za 50.000.000 kada im Al-Hilal nudi znatno više.

I dok Roma plače, ni Lacio se ne smeje. Vrlo smo blizu da transfer Alesija Romanjolija u katarski Al-Sad još jednom propadne u krugu od samo šest meseci. U januaru je predsednik Klaudio Lotito pod pritiskom Mauricija Sarija i navijača Lacija zaustavio prodaju Romanjolija u poslednjem momentu, sada klub iz Katara želi da se povuče i pored toga što su ugovori već bili potpisani. U Dohi odugovlače već nekoliko nedelja sa ozvaničenjem ugovora. Prvo su se pravdali ratom u Persijskom zalivu, zatim danima žalosti zbog smrti Al Tanija, a sada je postalo jasno da sa odlaskom Roberta Mančinija sa klupe tima iz Katara i dolaskom sina Mirčee Lučeskua više nisu zainteresovani za Romanjolija.