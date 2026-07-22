Ćus Mateo će konačno imati najjači sastav: Pet NBA igrača na spisku Španije za FIBA prozor
Vreme čitanja: 4min | sre. 22.07.26. | 13:03
Tu su i braća Ernangomez
Španija važi pre svega za sportsku naciju, jer je maltene u svakom "većem" sportu odlična. Pa tako i u košarci. No, nakon osvajanja Svetskog prvenstva 2019. i Evropskog šampionata 2022. godine nije bilo uspeha za zemlju sa Pirinejskog poluostrva.
Serđo Skariolo je posle Evrobasketa 2025. godine napustio klupu Španije i prepustio selektorski posao Ćusu Mateu. Nekadašnji trener Real Madrida tokom prve faze kvalifikacija nijednom nije imao na raspolaganju kompletan sastav, ali to će se sada promeniti.
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Za kvalifikacioni prozor u avgustu Mateo će moću da računa na svih pet NBA igrača. Santi Aldama, Ugo Gonzalez, Serhio de Larea, Adaj Mara i Baba Miler biće na raspolaganju Španiji, kao i braća Vili i Huančo Ernangomez.
Španiju očekuju dva meča, prvi protiv Portugalije u Saragosi 28. avgusta, a onda derbi sa Grčkom tri dana kasnije. Španija je u drugu fazu ušla sa skorom 5-1, a pored dve navede zemlje igraće i sa Crnom Gorom, a u grupi su i Ukrajina i Gruzija, sa kojima su Španci igrali u prvoj fazi.
Preliminarni spisak Ćusa Matea za avgustovski FIBA prozor:
Santi Aldama (Dalas)
Izan Almansa (Real Madrid)
Dario Brizuela (Barselona)
Alvaro Kardenas (Valensija)
Alberto Dijaz (Unikaha)
Ugo Gonzlez (Boston)
Huančo Ernangomez (Panatinaikos)
Vili Ernangomez (bez kluba)
Serhio de Larea (Dalas)
Adaj Mara (Oklahoma)
Baba Miler (LA Klipers)
Đoel Para (Barselona)
Haime Pradilja (Real Madrid)
Mario Sen Superi (Valensija)
Santi Justa (Anadolu Efes)