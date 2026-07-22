Ćus Mateo će konačno imati najjači sastav: Pet NBA igrača na spisku Španije za FIBA prozor

Španija važi pre svega za sportsku naciju, jer je maltene u svakom "većem" sportu odlična. Pa tako i u košarci. No, nakon osvajanja Svetskog prvenstva 2019. i Evropskog šampionata 2022. godine nije bilo uspeha za zemlju sa Pirinejskog poluostrva.

Serđo Skariolo je posle Evrobasketa 2025. godine napustio klupu Španije i prepustio selektorski posao Ćusu Mateu. Nekadašnji trener Real Madrida tokom prve faze kvalifikacija nijednom nije imao na raspolaganju kompletan sastav, ali to će se sada promeniti.