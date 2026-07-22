Rođendan na evropskoj sceni: Vardar protiv Rige sanja savršen poklon

Osnovan 1947. godine, Vardar je ispisao najslavnijih poglavlja makedonskog i regionalnog fudbala. Crveno-crni su najuspešniji klub u istoriji nezavisne Makedonije sa 11 šampionskih titula, šest trofeja Kupa Makedonije i dva Superkupa. U bogatoj istoriji osvojili su i Kup Jugoslavije, dok su 1987. godine stigli i do titule šampiona tadašnje države.

Ekipa koju je sa klupe predvodio Andon Dončevski završila je sezonu sa 15 pobeda, osam remija i 11 poraza na 34 utakmice. Šampionat je ostao upamćen po čuvenom „Šajberovom kolu“, zbog kojeg je većina prvoligaša sezonu počela sa minus šest bodova. Sud je kasnije poništio tu odluku i titulu vratio Partizanu, ali je Vardar ipak predstavljao Jugoslaviju u kvalifikacijama za Kup evropskih šampiona protiv Porta.

20.00: (2,90) Vardar (3,35) Riga (2,30)

Najveći evropski uspeh klub je ostvario 2017. godine, kada je postao prvi makedonski predstavnik koji je izborio plasman u grupnu fazu jednog UEFA takmičenja. Put do istorije u Ligi Evrope obeležila je eliminacija turskog velikana Fenerbahčea u plej-ofu, što i danas predstavlja jedan od najvećih rezultata makedonskog klupskog fudbala. Kroz Vardar su prošli brojni legendarni fudbaleri i treneri, dok su navijači „Komiti“ decenijama ostali jedan od zaštitnih znakova kluba. Vardar nije samo fudbalski klub, on predstavlja tradiciju, emociju i važan deo identiteta makedonskog sporta.

Rođendan kluba ove godine dobija dodatnu težinu, jer se Vardar večeras (20.00) igra na evropskoj sceni. Na Nacionalnoj areni „Todor Proeski“ u Skoplju ugostiće letonsku Rigu u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije, sa željom da jubilej uveliča pobedom pred svojim navijačima. Obe ekipe u ovo takmičenje stižu posle eliminacije iz kvalifikacija za Ligu šampiona. Vardar je bio zaustavljen od finskog KuPS-a, presudio mu je poraz u Skoplju u prvoj utakmici, dok je Riga ispala od jermenskog Ararata.