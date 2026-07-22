Rođendan na evropskoj sceni: Vardar protiv Rige sanja savršen poklon
Vreme čitanja: 4min | sre. 22.07.26. | 13:01
Prvi meč 2. kola kvalifikacija za Ligu konferencije na programu je ove srede od 20 časova
(Od dopisnika Mozzart Sporta iz Skoplja)
Na današnji dan, 22. jula, rođendan slavi najtrofejniji, najprepoznatljiviji i najveći makedonski fudbalski klub Vardar. Klub koji već decenijama predstavlja simbol makedonskog fudbala, ponos Skoplja i inspiraciju generacijama navijača.
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Osnovan 1947. godine, Vardar je ispisao najslavnijih poglavlja makedonskog i regionalnog fudbala. Crveno-crni su najuspešniji klub u istoriji nezavisne Makedonije sa 11 šampionskih titula, šest trofeja Kupa Makedonije i dva Superkupa. U bogatoj istoriji osvojili su i Kup Jugoslavije, dok su 1987. godine stigli i do titule šampiona tadašnje države.
Ekipa koju je sa klupe predvodio Andon Dončevski završila je sezonu sa 15 pobeda, osam remija i 11 poraza na 34 utakmice. Šampionat je ostao upamćen po čuvenom „Šajberovom kolu“, zbog kojeg je većina prvoligaša sezonu počela sa minus šest bodova. Sud je kasnije poništio tu odluku i titulu vratio Partizanu, ali je Vardar ipak predstavljao Jugoslaviju u kvalifikacijama za Kup evropskih šampiona protiv Porta.
20.00: (2,90) Vardar (3,35) Riga (2,30)
Najveći evropski uspeh klub je ostvario 2017. godine, kada je postao prvi makedonski predstavnik koji je izborio plasman u grupnu fazu jednog UEFA takmičenja. Put do istorije u Ligi Evrope obeležila je eliminacija turskog velikana Fenerbahčea u plej-ofu, što i danas predstavlja jedan od najvećih rezultata makedonskog klupskog fudbala. Kroz Vardar su prošli brojni legendarni fudbaleri i treneri, dok su navijači „Komiti“ decenijama ostali jedan od zaštitnih znakova kluba. Vardar nije samo fudbalski klub, on predstavlja tradiciju, emociju i važan deo identiteta makedonskog sporta.
Rođendan kluba ove godine dobija dodatnu težinu, jer se Vardar večeras (20.00) igra na evropskoj sceni. Na Nacionalnoj areni „Todor Proeski“ u Skoplju ugostiće letonsku Rigu u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije, sa željom da jubilej uveliča pobedom pred svojim navijačima. Obe ekipe u ovo takmičenje stižu posle eliminacije iz kvalifikacija za Ligu šampiona. Vardar je bio zaustavljen od finskog KuPS-a, presudio mu je poraz u Skoplju u prvoj utakmici, dok je Riga ispala od jermenskog Ararata.
Na papiru, letonski šampion je izraziti favorit. Vrednost ekipe procenjuje se na gotovo tri puta više od Vardarove, a tim čini čak 19 stranih fudbalera, odnosno oko 65 odsto kompletnog sastava. Prva zvezda ekipe je bivši napadač Čukaričkog Mohamed Badamosi, koji je ove sezone već postigao 16 golova. Sa druge strane, Vardar je odigrao tek dve zvanične utakmice u novoj sezoni. Lider tima je iskusni Goran Zakarić, nekadašnji fudbaler Partizana, dao gol i asistirao protiv KuPS-a, dok je ovog leta na klupu stigao Argentinac Kristijan Fabijani, trener koji pokušava da nametne drugačiji stil igre u odnosu na svog prethodnika Gocu Sedloskog.
Riga još nije uspela da izbori plasman u grupnu fazu UEFA takmičenja. Najdalje je stizala do plej-ofa, i to tri puta – dva puta u kvalifikacijama za Ligu Evrope i jednom za Ligu konferencije. Prošle sezone bila je na korak od istorijskog uspeha, ali ju je zaustavila praška Sparta, koja je slavila ukupnim rezultatom za samo jedan gol razlike. Poseban detalj ovog dvomeča biće i nastup srpskog fudbalera Nemanje Bosančića. Vezista Vardara vraća se u tim nakon što je odradio suspenziju zbog crvenog kartona koji je zaradio na prvom susretu protiv KuPS-a u Skoplju.
Piše: Martin TANASKOVSKI
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LIGA KONFERENCIJE, 2. KOLO KVALIFIKACIJA (PRVE UTAKMICE)
Utorak
Geterborg - Levadija 1:2 (0:2)
/Nvanko 90+1 - Vendel 33, 45+1/
Florijana - Drita 1:1 (0:0)
/Drina 90+9 - Balaj 90+4/
Bisen - Đer 2:6 (1:3)
/Ferber 20, Abi 75 – Bumba 12, Vitalis 24, Endžije 47, Đukanović 83, Banati 90+1/
Sreda
19.00: (2,05) Nefči (3,20) Dinamo Minsk (3,60)
19.00: (1,85) Bohemijans (3,45) Balkani (4,00)
19.45: (1,15) Bašakšehir (7,00) Inter Turku (15,0)
20.00: (2,90) Vardar (3,35) Riga (2,30)
20.30: (2,30) Spartak Trnava (3,20) CSKA Sofija (3,00)
21.00: (8,50) Železničar Pančevo (4,50) Braga (1,35)
Četvrtak
16.30: (5,40) Mališeva (3,60) Hibernijan (1,62)
17.00: (3,70) Alaškert (3,25) Kluž (2,00)
17.00: (7,75) Liepaja (4,20) Austrija (1,40)
17.30: (3,60) Panevezis (3,20) Tobol (2,05)
18.00: (1,80) Debrecin (3,45) Pjunik (4,20)
18.00: (3,50) Dila Gori (3,25) Apolon (2,05)
18.00: (2,20) Flora (3,35) TNS (3,05)
18.00: (1,40) HJK (4,40) Kolerajn (7,25)
18.00: (8,00) Paide (4,40) Zira 1,37()
18.30: (1,95) AEK Larnaka (3,30) Beitar Jerusalim (3,80)
18.30: (1,25) Dunajska Streda (5,20) Velež (11,0)
18.30: (1,10) Rakov (8,50) Valeta (18,0)
18.30: (1,05) RFS (12,0) Vestri (22,0)
19.00: (13,0) Bate Borisov (5,80) Sion (1,20)
19.00: (2,00) Dinamo Tbilisi (3,25) Žalgiris (3,70)
19.00: (10,0) Santa Koloma (6,25) Rapid Beč (1,22)
19.00: (3,00) Gais (3,30) Nordsjiland (2,25)
19.00: (1,77) ML Vitepsk (3,45) Sutjeska (4,40)
19.00: (2,85) Univerzitetea Kluž (3,25) Bran (2,35)
19.00: (5,00) Zimbru (3,50) Noa (1,68)
19.30: (1,35) Vaduz (4,80) Atletik Eskaldes (7,50)
19.45: (1,33) FCSB (4,70) Auda (8,50)
20.00: (2,85) Aluminij (3,30) Dinamo Tirana (2,35)
20.00: (5,60) Pakš (3,90) Panatinaikos (1,55)
20.00: (4,20) Polisja Žitomir (3,45) Kopenhagen (1,80)
20.00: (2,90) Varaždin (3,30) Jablonec (2,30)
20.00: (5,25) Vojvodina (3,85) Ajaks (1,58)
20.30: (1,42) Borac (4,30) Petrokub (7,00)
20.30: (2,90) Hapoel TA (3,05) Ludogorec (2,45)
20.30: (3,80) LNZ Čerkasi (3,30) Gent (1,95)
20.30: (1,17) Lugano (6,25) Dukađini (15,0)
20.30: (2,60) Žilina (3,30) Katovice (2,35)
20.45: (1,78) Bravo (3,50) Škendija (4,30)
20.45: (1,17) Madervel (6,50) Toršavn (14,0)
20.45: (1,17) Rijeka (6,50) Deri Siti (14,0)
20.45: (3,40) Runavik (3,65) Koper (1,95)
20.45: (1,45) Šelburn (4,00) Kalju (7,00)
21.00: (1,25) Partizan (5,70) UNA Strasen (9,50)
21.00: (2,25) Stjarnen (3,45) Ilves (2,90)
21.15: (2,25) Valur (3,30) Zrinjski (3,00)
*** kvote su podložne promenama