Pada transfer rekord koji je nadživeo i uvođenje evra: Olimpijakos dovodi igrača skupljeg od Zahovića!

Tada još ni evro kao valuta nije bio uveden. Iz Barselone je za 1.500.000.000 španskih pezeta kupljen brazilski “mađioničar” Đovani, a iz Porta za 5.000.000.000 grčkih drahmi kontroverzni slovenački as Zlatko Zahović. Bile su to zvezde koje bi tada rado prigrlili mnogi jaki klubovi iz liga petice. Do danas, to su ostala dva najskuplja pojačanja u istoriji grčkog fudbala. Kada se transferi iz tadašnjih moneta pretvore u evre, Zahovićev transfer iznosi 13.500.000 evra, a Đovanijev 12.000.000. Imao je Olimpijakos kasnije još zvučnih potpisa poput Rivalda, Kovačevića, Pantelića, Rijere, Galjetija… Ali nikada nije izdvojio toliki novac za obeštećenje i dva transfera zvezda iz leta ’99 su ostala da prkose zakonima tržišta kao rekordni.

Sve do ovog leta!

Olimpijakos je krenuo u rušenje Zahovićevog rekorda pošto je danas Rasingu iz Santandera poslao ponudu tešku 16.000.000 evra za kolumbijskog vezistu Gustava Puertu. Novi španski prvoligaš će morati da je prihvati jer je zapravo reč o visini otkupne klauzule. Ostaje samo da se vidi hoće li Španci izaći Olimpijakosu u susret da ne mora celu sumu da isplati odmah ili će im dozvoliti otplatu na rate. Grci već imaju dogovor sa igračem oko njegovih uslova.

Puerta ima 23 godine, igra na poziciji centralnog veznog i na minulom Mundijalu je ostavio fantastičan utisak igrama u dresu Kolumbije. U Rasing je došao pre dve godine iz Leverkuzena za 3.500.000 evra i prošle sezone bio jedan od ključnih igrača na putu ka dugo čekanom povratku u Primeru. Sazreo je za iskorak u veći klub…

I to nije sve od Olimpijakosa. Grčki klub paralelno pregovara i sa Seviljom oko švajcarskog krila Rubena Vargasa. Iako španski klub insistira na ceni od 15.000.000 evra, verovatno će pristati i na nešto manju. Olimpijakos nudi 12.000.000 evra fiksno plus 2.000.000 kroz bonuse plus 10 odsto od naredne prodaje. Sevilja je u jako nezavidnoj finansijskoj situaciji i nije u poziciji da odbije ovako nešto…

Olimpijakos je ovog leta već potrošio skoro 40.000.000 evra na pojačanja. Za 8.600.000 evra plus bonuse i procente je stigao meksički napadač Armando 'Ormiga' Gonzales iz Čivasa. Iz Notingema se vratio portugalski štoper David Karmo za 9.000.000 evra, a po 5.000.000 su koštali transferi Naira Tiknizjana iz Crvene zvezde, Đoela Roke iz Đirone i Zinedina Smajlovića iz Sandefjorda. Kao besplatni igrači su stigli iskusni Remo Frojler iz Bolonje, Kostas Fortunis iz Al Kaledža i Štefan Ortega iz Mančester Sitija, dok su od Notingema pozajmljeni sjajni Portugalci Gustavo Sa i Žota Silva.

Doduše, klub iz Pireja je još više zaradio na prodajama. Na izlaznim transferima golmana Colakisa u Hal, krila Andrea Luiza u Kanzas i desnog beka Kostinje u Brajton su inkasirali skoro 50.000.000 evra, a još oko 12.000.000 evra na prodajama Fransiska Ortege (River), Gabrijela Strefece (Palermo), Žilijena Bjankonea (Anderleht) i Mehdija Taremija (Al Vasl).

Sada je vreme da se transferima Puerte i Vargasa transfer-balans nivelira na “nulu”.