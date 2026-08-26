PREDLOZZI I TIPOVANJA (sreda): Čekamo da nam Marko Nikolić pošalje keca iz Atine

Vreme čitanja: 1min | sre. 26.08.26. | 12:29
Pročitajte nekoliko predloga za 26. avgust...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
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Rezultat 1:1 iz prvog meča ostavlja revanš u potpunom egalu. Moćan i skupocen tim Fenerbahčea ima ogroman pritisak javnosti, ali poseduje i vanserijski individualni kvalitet stvoren za ovakve mečeve „biti ili ne biti“. Iako je Lion stabilna ekipa, turski velikan ima previše jak igrački kadar na vrhuncu moći da bi ponovo podbacio. Očekuje se reakcija ranjenog lava, i zato ne verujemo u keca, već idemo na ograničen broj golova, odnosno igramo na 2-4 pogotka.
Ukupno golova
Sve je spremno za veliko slavlje u Atini, jer je AEK na samo 90 minuta od Lige šampiona. Marko Nikolić je taktički perfektno odradio posao u Sofiji, gde je u tvrdom meču ugasio sve nade Levskog i izvukao aktivnih 0:0. Grčki šampion sada ima sve karte u svojim rukama. Pred domaćom fanatičnom publikom, AEK neće propustiti istorijsku šansu da overi plasman, što nas upućuje ka kecu, kao optimalnoj igri za ovu situaciju.
Konačan ishod
Hrvatski šampion je platio skupu cenu opuštanja u prvom meču. Norvežani su pokazali neverovatan karakter, ekspresno se vratili iz nokdauna i izborili aktivnih 2:2 pred revanš na svom terenu. Dinamo je nesumnjivo kvalitetniji tim, ali Vikingov teren je specifična, brza podloga sa veštačkom travom. To daje domaćima ogroman vetar u leđa. Pošto na svom stadionu igraju izuzetno ofanzivno, a Modri moraju da odgovore na isti način, umesto prognoze konačnog ishoda, najbolji i najsigurniji izbor je igra na golove.
Oba tima daju gol
Pozitivan rezultat od 1:1 iz prvog meča ostavlja obe ekipe u igri, ali statistika sugeriše da nas u revanšu čeka otvorenija borba. Celje je tokom čitave sezone napadački konstantno, međutim, njihova odbrana redovno kapitulira, što potvrđuje i podatak da na većini njihovih utakmica oba tima postižu gol. Budući da Slovan gaji izrazito efikasan stil igre na gostovanjima, rani pogodak bi mogao potpuno da sruši defanzivne koncepte i natera oba rivala na napad, pa je tip na 2-3 gola najrealnija opcija za ovaj duel.
Ukupno golova
Pozitivan start Brentforda u trećem rangu engleskog fudbala daje im određeno samopouzdanje, ali Barnli u ovaj duel ulazi kao tim sa znatno većim individualnim kvalitetom. Iako gosti iza sebe imaju efikasne mečeve sa dosta golova protiv Vest Hema i VBA, njihova želja da poprave utisak nakon tih rezultata mogla bi da presudi u Liga kupu. S obzirom na to da su međusobni dueli davna prošlost, fokus je isključivo na trenutnoj razlici u klasi, pa je dvojka i više nego realna.
Konačan ishod
Preston je u krizi nakon dva startna poraza u Čempionšipu od Boltona (1:2) i Vulverhemptona (1:3). Everton želi čistu pobedu posle remija na prijateljskom meču sa Lilom (1:1), te pobede nad Kristal Palasom u prvom kolu Premijer lige. Apsolutno su sigurni u ulogu favorita protiv uzdrmanog domaćina, i zato oko ove dvojke ne pravimo previše drame.
Konačan ishod
Iako je Rapid na papiru veliki favorit pred svojim navijačima u Beču, čist kec sa sobom nosi ozbiljnu zamku. Harts u revanš ulazi sa aktivnim rezultatom i pod vođstvom Vutera Vrankena sigurno neće bezglavo jurnuti napred, već će primarno pokušati da umrtvi igru, čuva nerešen ishod i disciplinovanom odbranom nervozu prebaci na stranu domaćina. Nešto nam miriše da bi ovaj kec potencijalno mogao da preraste u glavobolju.
Konačan ishod
Iako Petrožet na domaćem terenu važi za tvrdog i neugodnog rivala, El Gaiš u ovaj duel ulazi sa znatno boljim momentumom nakon nedavnog trijumfa nad El Mokavlonom, ali i sa ogromnom psihološkom prednošću koju donosi tradicija. Gostujući tim je u prethodna dva međusobna okršaja tokom ove godine pokazao da ima potpuno rešenje za Petrožet, upisavši obe pobede uz ukupnu gol-razliku 4:1. Zato predlažemo dvojku.
Konačan ishod