Buongiorno Italia: Koliko vredi Pio Espozito – 100.000.000 evra?

Pre samo godinu i po dana Pio je igrao na pozajmici za Speciju u Seriji B. Njegova velika sreća, ili, ako hoćete, sticaj okolnosti, je odluka Simonea Inzagija da ode u Rijad nakon četiri godine provedene u Apijano Đentileu. Da Inzagi nije digao sidro, Espozito bi prošlu godinu proveo na pozajmici u nekom drugom klubu i ko zna kojim putem bi krenula njegova karijera, ne mora nužno da znači da bi stvari išle gore. U svakom slučaju, dolazak Kivua je bio presudan. Rumunski trener ne samo da nema strah da lansira mlade fudbalere nego je praktično odnegovao Espozita u mlađim kategorijama Intera i znao je bolje nego bilo ko drugi kakvog asa ima u rukama.

U kafanskim i drugim raspravama se često podvlači da Pio nije starter u Interu i da su ispred njega Lautaro Martines i Markus Tiram. Brojevi demantuju takav narativ, ali i logika. Klubovi poput Intera godišnje odigraju preko 50, čak i 60 utakmica i budući da Nerazuri igraju sa dva špica, oni moraju da imaju tri, ako ne i četiri vrhunska napadača. Podsetimo, Inter je izgubio skudeto sa Inzagijem u sezoni 2024/25 jer su alternative Lautaru i Tiramu bili Taremi, Arnautović i Korea.

Espozito je u prethodnoj sezoni imao 48 nastupa za Inter, od kojih 35 u Seriji A, uz to je počinjao 15 puta mečeve u šampionatu, a 22 puta je bio starter u celoj sezoni. Dakle, ne može se reći da Kivu nije dao šansu Espozitu. Nije bio starter u punom smislu te reči, ali svakako nije bio ni rezerva. Naravno, u ovoj sezoni se očekuje da Pio napravi dodatni skok, poveća minutažu i broj golova: sedam u Seriji A i deset u celoj prethodnoj sezoni.

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Konkurencija Piju u Interu nije Lautaro Martinez. Argentinac je pokazao i dokazao da može da igra sa drugim špicem i to sa različitim karakteristikama, od Lukakua preko Džeka do Tirama. Rival Espozitu je francuski napadač i tu smo u jednoj paradoksalnoj situaciji: neprikosnoveni starter Azura je na hijerarhijskoj klupskoj listi iza Tirama, koji nije čak ni pozvan u nacionalnu selekciju Francuske. Zidan je umesto Tirama pozvao Lepola.

Ne bi trebalo povlačiti ishitrene zaključke. Tiram je osam godina stariji od Espozita i kada je u formi predstavlja fantastičan par sa Lautarom Martinezom, takođe je iluzorno očekivati da Kivu više vodi računa o interesima italijanske nacionalne selekcije nego Intera. Na drugoj strani, vreme radi za Espozita, Bobo Vijeri je u njegovim godinama igrao za Veneciju u Seriji B, Luka Toni, sa kojim najviše porede Espozita, bio je u Lodiđaniju.

U Interu su apsolutno svesni kakav dragulj imaju i zato su napravili presedan u istoriji kluba: Espozito je prvi igrač koji je potpisao šestogodišnji ugovor sa Nerazurima, do 2032. godine, za platu od 2.700.000 evra, plus bonusi, i predviđena povećanja primanja iz godine u godinu. Na taj način Inter je želeo da preduhitri konkurenciju i blindira Pija Espozita budući da je vrednost Italijana vrtoglavo rasla iz meseca u mesec. Kada se vratio sa pozajmice u Speciji, Pio je vredeo 20.000.000 evra. Na kraju prethodne sezone njegova cena je stigla do 50 miliona evra, a sada se računa da je tržišna vrednost centarfora Intera i Azura dotakla čarobnu granicu od 100.000.000 evra.

IGRAČI MILANA I INTERA IGRALI NAJVIŠE U REPREZENTACIJAMA

Kada se podvuče linija, Milanovi i Interovi fudbaleri su odigrali najviše minuta u svojim selekcijama. Rosoneri su proveli na terenu 2625 minuta, Nerazuri 2352, a preko 2000 minuta imaju i igrači Napolija, 2094. Iza su reprezentativci Juventusa sa 1772 minuta, Koma 1587, a na začelju su rimski klubovi, Lacijovi fudbaleri su akumulirali 1232 minuta, a Romini 1204.

Akanđi, Lobotka, Provstgard i Čelik su odigrali sva četiri meča, od prvog do poslednjeg minuta, dok su na drugoj strani presedeli na klupi sve mečeve Milanov Belgijanac De Vinter, francuski golman Koma Bute i mladi italijanski reprezentativac iz Rome Gilardi.

Nastupi u reprezentaciji nisu bili samo dodatni teret koji nosi samo veći rizik od povreda. Za pojedine fudbalere reprezentativne obaveze su bile odlična lansirna rampa za podizanje forme. To posebno važi za centarfora Milana Gonsala Ramoša, napadača Napolija Rasmusa Hojlunda, defanzivca Intera Alesandra Bastonija, Isaksena i Provstada iz Lacija, Jašarija iz Milana, Alajbegovića i Žegrovu iz Juvea.

Druga strana medalje su povrede i putovanja, pogotovo argentinskih reprezentativaca koji se vraćaju tek danas u Italiju sa oproštajnog meča Lea Mesija u dresu Gaučosa. Romini reprezentativci su bili najmanje angažovani, ali čak trojica će morati da se bore sa džet legom u nedelju u vreme ručka na meču sa Komom (Sule, Belardi i Kastro), a isto važi i za Nika Pasa na drugoj strani. Lautaro Martines je u još nepovoljnijoj poziciji budući da Inter igra u subotu u 18.00 protiv Parme.

Povrede su najviše pogodile Napoli, koji neće moći da računa na Vergaru i Favazulija, Milan će morati da sačeka Estupinjana, u Komu je pod velikim znakom pitanja Ken, a Raspadori u Atalanti. Ipak, imajući prethodna iskustva u vidu, ovoga puta Serija A je platila manji danak nego obično.

SKOT MEKTOMINI MOŽE DA IGRA

(Reuters)

Najlepša fudbalska vest sa Apeninskog poluostrva je stigla iz Napulja, pošto je Skot Mektomini dobio lekarski sertifikat da može da nastupa u dresu Napolija posle intervencije na srcu prošlog meseca.

Plan Maksa Alegrija je da pozove Škotlanđanina za meč sa Frozinoneom, ali ga neće odmah baciti u vatru od prvog minuta, već će postepeno podizati njegovu minutažu. Svima u Napulju je laknulo prilično kada su dobili pozitivne vesti za Skota jer su u Italiji kriterijumi daleko zahtevniji nego u drugim ligama Petice, pogotovo kada su u pitanju kardiološki pregledi.

Drugim rečima, provejavala je zebnja da Napoli bude primoran da proda Mektominija u januaru jer ne može da nastupa u Italiji. Ta mogućnost je stavljena ad akta i sada će Alegri imati drugi, slatki problem, kako da uskladi Mektominija i De Brujnea, odnosno kako da obojica budu u poziciji da pruže najviše za dobrobit Napolija. Antonio Konte nije uspeo u tom poslu prošle sezone, hoće li Alegri?