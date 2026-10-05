Buongiorno Italia: Mančini uručuje otkaz Monteli? Novi poraz mogao bi da bude kap koja će preliti čašu

Prethodne nedelje situacija je bila dijametralna, Italija je stigla u Bursu nakon razoružavajućeg poraza od Belgije u Rimu, dok je Turska, sve u svemu, i pored poraza od Francuske ostavila dobar utisak. Mančinijeva selekcija je u Anadoliji prikazala lepršav i moderan fudbal, a u Sen Deniju, protiv Francuske, je demonstrirala i karakter, neophodan sastojak u konstrukciji velike reprezentacije.

I kad već spomenusmo karakter, Mančini je na početku svoje druge avanture na klupi Azura dobio velike saveznike u Đanluiđiju Donarumi, Nokolu Bareli, Sandru Tonaliju i Alesandru Bastoniju, odnosno, uslovno rečeno, senatorima, koji su pokazali veliku privrženost nacionalnom dresu i spremnost da se za njega žrtvuju. Ako je u drugim reprezentacijama to pravilo i nema potrebe za podvlačenjem kao zasebnog elementa, u italijanskoj selekciji predstavlja svaki put vest kada fudbaler ispolji privrženost nacionalnom dresu, pogotovo ako pripada grupi afirmisanih fudbalera koji igraju u velikim timovima.

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Donaruma je spasao Italiju protiv Francuske i već je ušao u Panteon velikih golmana italijanske reprezentacije, gde su ga dočekali Dino Zof i Đanluiđi Bufon. Tonali je dao geometriju igri Azura u ulozi režisera, Bastoni se „otkrio“ kao golgeter nacionalne selekcije (dva gola protiv Turske i Francuske), a Barela je pokazao kako se spajaju profesionalizam i sportski patriotizam.

Njima treba dodati i čitav niz mladih italijanskih reprezentativaca i tzv. novih Italijana, od Pija Espozita do Majkla Kajodea, koji su u letu shvatili da reprezentativni dres nije samo neophodni koliko i dosadni instrument da se zarađuje veća plata u klubovima.

(©Reuters)

Mančini će protiv Turske ponovo promešati karte i pružiće priliku i igračima koji su imali manju minutažu u prethodna tri meča. Tu se pre svega misli na Đanluku Skamaku, koji će predvoditi napad budući da je Mojze Ken zaradio lakšu povredu i iz razloga predostrožnosti već se vratio u Komo. Među starterima bi trebalo da budu i Bastoni, Barela i Donaruma, dok su sva ostala mesta u timu pod znakom pitanja, počev od levog krilnog napadača, gde bi Nikolo Kambijagi mogao da dobije šansu da se predstavi na svom stadionu Dal’Ara, pred svojom publikom, u dresu Azura.

Šef stručnog štaba Azura je dovoljno iskusan da vrlo dobro zna koliko utakmice sa „grogiranim“ protivnicima mogu da kriju u sebi zamke i klizav teren. Zato je Mančini potrošio prethodna dva dana da pripremi svoje izabranike kao da je meč sa Turskom biti ili ne biti, odnosno koliko bi bilo deprimirajuće da posle uzleta u Bursi i Sen Deniju dožive još jedno prinudno sletanje kao protiv Belgije pre desetak dana.

(1,45) Italija (5,00) Turska (7,00) MR

U redovima Turske se potvrđuje „Marfijev zakon“. Sve što je moglo da krene po zlu za Montelu, krenulo je. Osim poraza i povreda dvojice od trojice najboljih turskih fudbalera (Hakana Čalhanoglua i Kenana Jildiza), Montela neće imati na raspolaganju ni Ardu Gulera zbog kartona.

U Turskoj nisu mnogo različiti od Italijana, dovoljan je jedan, a kamoli tri vezana poraza da selektor bude stavljen pred izlazna vrata. Zahvalnost ne stanuje ni na tim meridijanima, pogotovo kada su u pitanju inostrani treneri. Ne vredi Monteli mnogo što je odveo Tursku na Mundijal u Ameriku i što ju je kvalifikovao za elitnu diviziju Lige nacija. Eventualni poraz u Bolonji značio bi gotovo siguran otkaz i izbor novog turskog selektora za drugi deo Lige nacija u novembru.

PROJEKTOVANI SASTAVI

ITALIJA 4-3-3: Donaruma – Kajode (Di Lorenco), Mančini, Bastoni, Ruđeri – Barela, Romano (Fađoli), Dumbija – Vergara, Skamaka, Kambijagi (Maldini).

TURSKA 4-3-3: Čakir (Altaj) – Čelik, Demiral, Kabka, Kadioglu – Elmaz, Ozčan, Tiknaz – Ajdin (Bardkači), Gul, Akturkoglu.

LIGA NACIJA, A DIVIZIJA – 4. KOLO

Ponedeljak

GRUPA 1

20.45: (1,55) Francuska (4,50) Belgija (6,00) MOZZART RELAX

20.45: (1,45) Italija (5,00) Turska (7,00) MOZZART RELAX