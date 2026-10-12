Buongiorno Italia: Nema anti-Intera u Seriji A

Juventus i Milan su dva kluba koji su najviše uložili u kampanju pojačanja tokom leta u Seriji A. Rosoneri su promenili trenera i kompletno rukovodstvo, Juve nije zamenio šefa stručnog štaba, ali je sve ostalo. I pored toga što su potrošili više od 160.000.000 evra na pojačanja, ni Milan ni Juventus nisu rešili goruća pitanja. Rosonerima i dalje nedostaje jedan dominantni defanzivac, režiser na sredini terena (ne može se igrati na kartu 42-godišnjeg Modrića u trci za "skudeto" i Ligu Evrope) i krilni igrači koji znaju da centriraju, a Juventusu nedostaje centarfor starog kova, kako bi to rekao sam Lučano Spaleti, „alla Vlahović“.

Prvih šest kola je evidentiralo da su najveći problemi u Milanovoj i Juventusovoj igri proizvod nedostatka igrača traženih profila. Lučano Spaleti od januara prošle godine insistira da mu dovedu klasičnog centarfora. Ni Komoli, ni Karnevali nisu uslišili njegove zahteve i sad smo tu gde jesmo: Bjankoneri kreiraju tuce šansi protiv Kaljarija, ali nema ko da finalizuje te akcije. Nije bio potreban test u prethodnih mesec i po dana da se shvati da Randal Kolo Muani i Nik Voltemade nisu centarfori kakvi su potrebni Juveu, to se znalo i pre nego što su došli. Baš kao što nije bilo neophodno da prođe 50 dana da bi se shvatilo da nema mnogo smisla potrošiti 70.000.000 evra na Gonzala Ramosa ako nema nikoga da mu da dve poštene lopte za 90 minuta ili barem dva-tri centaršuta. Samjuel Čukvueze, Dijego Moreira, Alfađo Sise su mnogo više anarhični igrači nego što su adekvatna „ramena“ špica kakav je Ramos.

Junus Musa i Ardon Jašari će možda jednog dana biti u stanju da daju ritam i geometriju igri Milana, ali danas još uvek to nisu i, budući da igraju u timu sa velikim ambicijama, malo je verovatno da će ih čekati još dugo.

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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Problem za Juve i Milan su njihovi treneri. Poznato je da Spaleti ima velike probleme da obuzda svoj karakter kada stvari ne idu kao po loju i to se videlo na kraju meča sa Kaljarijem, kada je isprovocirao sukob sa mlađim kolegom Fabijom Pizakeneom. Na drugoj strani, Ruben Amorim je klasičan primer portugalskih trenera koji žive od minulog rada i uspeha. Rodonačelnik tog reda je Artur Žorž, koji je dve decenije lepo živeo i radio na osvojenoj tituli prvaka Evrope sa Portom 1987. godine. Amorim ima objašnjenje za sve na rečima, ali na terenu ne uspeva da implementira ništa od toga.

Ne može se reći da Spaleti i Amorim ne traže rešenja, da ne pokazuju čak i fleksibilnost iznad proseka kada su u pitanju formacijske postavke i tumači uloga na terenu, ali zasad traženje idealne formacije unosi samo dodatnu konfuziju.

Milan je već akumulirao četiri boda zaostatka za Interom, a Juve pet. Ne radi se o nepremostivom jazu, ali, imajući u vidu Interovu snagu i superiornost, svaki centimetar, a kamoli metar dat Interu, kompletira prognozu da će šampionat već u decembru ili januaru biti odlučen.

Svemu prethodno rečenom treba dodati i igranje dva tima četvrtkom u Ligi Evrope. Iako ima primera, poput Bajer Leverkuzena, da Liga Evrope ne mora nužno da bude prepreka u trci za "skudeto", slučaj nekadašnjeg tima Ćabija Alonsa je izuzetak koji potvrđuje pravilo.

NEMA ANTI-INTERA

Utakmica Koma i Intera gromoglasno je najavljivana kao okršaj koji će nam dati odgovor na pitanje ko je glavni takmac Nerazura u trci za šampionsku titulu. I odgovor je stigao: Nijedan od dva tima, barem zasad.

Može se reći da je Komo propustio veliku šansu da pobedi Romu, ne zbog kreiranih prilika, već zato što je igrao 40 minuta sa igračem više na terenu nakon crvenog kartona Donjelu Malenu zbog pogibeljnog starta. Dok su timovi bili brojčano ravnopravni na terenu, Roma je kreirala više izglednih šansi od Koma.

Utisak je da su dva tima imala preveliki respekt jedan prema drugome, odnosno da je strah od poraza preovladao kako je utakmica odmicala, ili, kako je to duhovito predstavio glavni i odgovorni urednik Korijere delo Sporta, Ivan Zazaroni: Pola sata kao slikari, ostalo kao kovači. Naravno, Zazaroni se poigrao i sa prezimenom arbitra Fabrija (kovači), koji je pokazao crveni karton Malenu nakon starta đonom na Kaikija.

Dobra vest za Đan Pjera Gasperinija su odlični nastupi Pjerluiđija Golinija i Martena de Rona. Zahvaljujući njihovim partijama, nije se osetilo nijednog trenutka odsustvo startera Mileta Svilara i Brajana Kristantea. Ne radi se o banalnoj činjenici, imajući u vidu da Romu čeka paklen raspored u Ligi šampiona i Seriji A.

GATUZO PIŠE ISTORIJU LACIJA, ALI NAVIJAČI NE POPUŠTAJU

Lacio sa Interom na prvoj poziciji posle šest kola Serije A predstavlja apsolutno iznenađenje. Tačno je da su Nebeskoplavi bili favorizovani kalendarom na startu sezone, kao i serijom srećnih koincidencija, od dolaska Davida Fratezija pa nadalje, ali ostaje činjenica da su momci Rina Gatuza uradili ono što nijedna generacija Nebeskoplavih nije pre njih: Pet pobeda i remi u prvih šest kola.

Međutim, ni dobre igre ni još bolji rezultati Lacija neće mnogo promeniti kada je u pitanju odnos navijača prema klubu i njihov štrajk. Štaviše, odličan start Lacija samo pojačava simboliku protesta jer je sada svima jasno, čak i onima koji nisu upućeni u spor između predsednika Klaudija Lotita i tifoza, da se radi o nepomirljivom sukobu između gazde kluba i navijača. Gatuzova ekipa nema veze s tim i ne može da popravi, koliko god beležila fantastične rezultate, odnose između dve strane.

Đenaro Gatuzo (©AFP)

Tifozi Lacija traže u najmanju ruku povlačenje Lotita sa prve linije, dok ostaje principijelan zahtev da stavi klub na prodaju. Predsedniku Nebeskoplavih ne pada na pamet da napravi taj potez, osim ako na njegova vrata zakuca neko sa ponudom koja se piše sa deset brojeva.

Lacio u medijskom smislu nema „appeal“ kao drugi veliki klubovi i posledično ne postoji veliko interesovanje javnosti, ne računajući svet Nebeskoplavih, u dobroj meri limitiran na delove Rima i okoline, koje bi moglo da proizvede pritisak na jednu ili drugu stranu. U postojećoj situaciji Lacio ozbiljno rizikuje da plati visoku cenu na srednji i dugi rok kroz konstantni pad kvaliteta igračkog parka i posledično konkurentnosti.

TORINO I ATALANTA S IMPERATIVOM POBEDE

Šesto kolo Serije A zatvara se utakmicama Atalanta – Venecija i Torino – Udineze. Dea i Granata su startovali mnogo lošije u prvenstvu nego što se očekivalo i večeras bi trebalo da naprave odlučan zaokret, međutim, neće imati lak zadatak i pored toga što su Lagunari jedini tim koji nije osvojio nijedan bod u Seriji A, a tim Koste Runajića nije onaj od prošle sezone, barem još uvek nije.

Produžetak ugovora Đanluke Skamake sa Atalantom do 2030. godine trebalo bi da ima pozitivan efekat ne samo na napadača već i na ceo tim Mauricija Sarija. Prema najavama, reprezentativac Italije imaće prednost u odnosu na Nikolu Krstovića, koji će, kao i Lazar Samardžić, dobiti šansu u drugom poluvremenu.

Venecija po prikazanim igrama i kreiranim šansama zaslužuje mnogo više nego što to pokazuje njena pozicija na tabeli. Trener Đovani Stropa i dalje uživa poverenje američkih vlasnika kluba, ali bi još jedan poraz mogao ozbiljno da dovede u pitanje njegovu poziciju. Na golu Venecije biće Filip Stanković.

Inače, Atalanta ne može da računa na Hijena, Kosunua i Sulemanu, dok je Venecija doputovala bez Adorantea, Bele Kočapa, Buzija i Šverka.

Što se tiče meča u Torinu, domaćinu fale samo golman Izrael i Fortini, dok su gosti doputovali bez Pjotrovskog, Gujea i, pre svega, svog najboljeg igrača Zaniola.

ATALANTA – VENECIJA (18.30)

ATALANTA 4-2-3-1: Karneseki – Belanova, Skalvini, Kristensen, Bernaskoni – Ederson, Kesi – De Ketelare, Pašalić, Rov – Skamaka

VENECIJA 3-5-2: Stanković – Šingtijen, Moreno, Huan Žesus – Ino, Kike Perez, Som, Helgson, Sagrado – Jeboa, Adams

TORINO – UDINEZE (20.45)

TORINO 3-5-2: Peri – Komert, Koko, Komuco – Belgali, Fic-Džim, Mandragora, Vlašić, Kačamani – Simeone, Adams

UDINEZE 3-4-2-1: Okoje – Abankva, Sole, Alaba – Vojvoda, Miler, Karlstrom, Kamara – Unaj Gomez, Ekelenkamp – Dejvis

SERIJA A – 6. KOLO

Subota

Đenova - Fjorentina 2:1 (2:0)

/Osmajić 8, Mesijas 15 - Vaskez 73ag/

Inter - Parma 3:0 (3:0)

/Sučić 13, Čalhanoglu 18p, Tiram 31/

Napoli - Frozinone 3:0 (2:0)

/De Brujne 29, 90+4, Lang 32/

Nedelja

Komo - Roma 0:0

Lacio - Monca 3:1 (2:0)

/Tavares 3, Isaksen 23, Pinamonti 88 - Gogličidze 46/

Leće - Bolonja 1:2 (0:1)

/Fatah 64 - Orsolini 17, Enem 75/

Sasuolo - Milan 1:1 (0:0)

/Odental 68 - Rabio 63/

Kaljari - Juventus 1:1 (1:0)

/Maldini 20 - Kolo Muani 81/

Ponedeljak

18.30: (1,55) Atalanta (4,20) Venecija (5,90) MOZZART RELAX

20.45: (2,40) Torino (3,30) Udineze (3,00) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama