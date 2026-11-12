Paunović: Želja mi je da bar jednom sačuvamo gol

„ Da uprostim naše ciljeve: moramo da budemo bolji u oba šesnaesterca! I u realizaciji šansi i u odbrani gola. Imali smo prilika koje smo mogli bolje da iskoristimo. Isto tako, želja mi je da bar u jednoj utakmici sačuvamo gol. To je nešto što mislim da može da nas dovede u situaciju da u martu igramo baraž za opstanak u Ligi nacija“ , istakao je selektor Paunović dan pred susret sa Pancer divizijom na stadionu „Rajko Mitić“.

No, bez obzira na sve to, Paunović je postavio jasan i glasan zadatak pred pulene: da se makar u jednoj od ove dve utakmice ne primi gol!

Opet, iako niko ne želi da ispadne iz elitne klase ovog takmičenja, strateg Orlova naglašava da je glavni njegov cilj nešto drugo.

„Prioritet je plasman na Evropsko prvenstvo! Svakako da je naš zahtev da u svakoj utakmici damo sve od sebe, da popravimo rezultate i nikako nam ne bi bilo drago da ispadnemo iz grupe. Moramo to da gledamo kroz neku širu sliku, a to je da su nam ove utakmice Lige nacija omogućile da se izmerimo i da kroz same mečeve, iz faze u fazu, podižemo svoj nivo. To nam je Liga nacija jako dobro pokazala. Opet, naš glavni cilj je plasman na prvenstvo Evrope“.

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Ako ne bude igrala baraž za opstanak, Srbija će u martu početi kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Paunovićeva ocena: Orlovi za to još nisu spremni.

„U ovom trenutku nismo spremni. U procesu smo spremanja. Najavljivati kvalifikacije iz ove perspektive je prerano. Prvo da zatvorimo ovaj ciklus Lige nacija i da vidimo gde će nas to odvesti“.

Iako je reprezentacija žestoko oslabljena zbog povreda, kartona i izostanaka druge prirode, Paunović nimalo ne očajava.

„Nema nikakve drame u svemu tome. Fudbal je dinamična igra, stvari se menjaju, dešavaju, nekada idu u tvoju korist, nekada ne. Gledamo da se adaptiramo, tražimo rešenja. Ne vidim to kao neku tešku okolnost. Želimo da stvorimo nove alternative kako u igri, tako i u sastavu. Grupa je u ova tri dana radila fantastično. Ovo je prilika za momke da se pokažu“.

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Ima ideju Paunović kako da se suprotstavi Nemcima, a jasna mu je još od prve utakmice u Minhenu.

„Želimo da popravimo utisak koji smo ostavili u prvoj utakmici protiv Nemačke. Da se pokažemo u mnogo boljem svetlu, takmičarski i karakterno i mislim da ova grupa to može. Plan nam je da igramo u jakom intenzitetu, da izjednačimo ili budemo iznad onog što su nam Nemci nametnuli u prvom meču. Mi smo u toj utakmici u Minhenu igrali sa dva zadnja vezna do 70. minuta, dok smo posle promene formacije i kad smo zaigrali sa trojicom bili slobodniji, bolje vršili pritisak, bili uspešniji sa izlaženjem sa naše polovine. Razmišljamo o sličnom planu“.

Osvrnuo se Paunović još jednom na konstatacije da ima igrača koji izbegavaju da igraju za reprezentaciju.

„Što se mene tiče, voleo bih da sam imao više prilika da igram za reprezentaciju. Meni je to bio imperativ. A, ne bih koristio tako teške reči da neko izbegava. Postoje razlozi zbog kojih nekad neko nije u stanju da dođe, ali ne bih dalje pričao ponovo o tome. Imamo jako zdravu grupu, na čelu sa Tadićem, koji pokazuje vrednosti i odnos kakav bi trebalo da postoji prema reprezentaciji. Tu je i Bleki, tu su i drugi, momci koji su pre neki dan dobili Dijamantske lopte... Juče me zvao Aleksa Terzić, koji je iako povređen pitao da li može da dođe kod nas. Pre toga Kostić isto. To su dobri pokazatelji da grupa ima dobar duh i jako sam ponosan zbog toga“, zaključio je Veljko Paunović.