Čak 14 reprezentativaca Srbije bez ugovora ili na transfer-listi

Već je prežvakana priča to što imamo mali broj igrača u ligama petice, što čak i oni retki koji su tamo više sede na klupi nego što igraju. Mnogo gore zvuči podatak da usred jula praktično trećina reprezentativaca ili nema klub ili se nalazi na transfer-listi. Za mnoge, umesto da se klubovi otimaju, sada su mnogi od njih u situaciji da se sami nude poslodavcima putem posrednika. Na Mundijalu 2010. u Južnoj Africi Srbija je imala 14 reprezentativaca u ligama petice, sada ima 14 reprezentativaca koji imaju nerešen transfer status za sledeću sezonu!

Umesto da gledamo reprezentaciju Srbije na Mundijalu u Severnoj Americi, mi tražimo krivca za to što nas nema tamo. Deo odgovornosti svakako ide na bivšeg selektora Dragana Stojkovića , deo na dušu čelnika Fudbalskog saveza Srbije koji su prihvatili odluku da se odlučujuća utakmica sa Albanijom igra u Leskovcu. Deo ide i na sve nas ostale koji smo, u manjoj ili većoj meri, uticali na to da nemamo kult reprezentacije i da prosečnom navijaču bude važnije da li je reprezentativac ponikao u školi Crvene zvezde ili Partizana nego to što nosi nacionalni grb na grudima. Međutim, ako hoćemo da budemo potpuno iskreni, a morali bismo da budemo da bismo rešili problem, pitanje je da li uopšte reprezentacija Srbije u ovom trenutku ima kvalitet da igra na Svetskom prvenstvu.

21.00: (1,67) Španija (4,00) Belgija (5,60) U četvrtak uveče Marko Grujić, 30-godišnji vezista sa 30 nastupa u dresu A selekcije Srbije, zvanično se oprostio od atinskog AEK-a. Istekao mu je ugovor, logično nisu ga produžili jer je prošle sezone bivši fudbaler Liverpula i Porta odigrao samo 181 minut u Superligi Grčke i 94 minuta u Ligi konferencije.

“Radili smo naporno, verovali u nešto svakog dana, ali ponekad Bog ima drugačije planove. On nas uvek odvede na pravo mesto u pravo vreme. Svakako, imali smo neke neverovatne večeri u Nea Filadelfiji i ponosan sam na našu titulu. Hvala ti AEK”, napisao je Grujić na Instagramu i tako zvanično dodao svoje ime na poduži spisak naših reprezentativaca koji traže novi angažman.

A na njemu ima i fudbalera koji čine kostur prvog tima Orlova. Najpoznatiji je svakako slučaj Dušana Vlahovića, koji je odbio smanjenje plate u Juventusu i pustio da mu istekne ugovor kako bi nesmetano mogao da promeni sredinu. Verovao je da će dobiti neku jaku ponudu, nudio se između ostalih Barseloni, ali javio mu se samo treći po snazi klub iz Turske, Bešiktaš. Prema poslednjim informacijama 26-godišnjem napadaču se baš nešto i ne ide u Istanbul, navodno je čak stupio i u kontakt sa čelnicima Juventusa kako bi probao da se vrati u Torino. Zasad je nezaposlen. Isto kao i njegov dojučerašnji saigrač Filip Kostić. I 33-godišnjem Kragujevčaninu je istekao ugovor sa Starom damom, nekadašnji igrač Štutgarta, Hamburgera, Ajntrahta i Fenerbahčea skuplja ponude i čeka. U medijima se provlači da bi mogao da ostane u Italiji, navodno je želja povratnika u Seriju A Venecije. Bez kluba je i kapiten Sevilje prošle sezone, Nemanja Gudelj. Andalužani su posle nekoliko loših sezona rešili da potpuno rekonstruišu tim, većinu starijih igrača sa većim platama su pustili da odu, a među njima se našao i 34-godišnji vezista. Posle sedam sezona Gudelj mora da traži novi angažman, a zasad nema nikakvih naznaka gde bi mogao da ga nađe.

Isto važi i za Nemanju Radonjića i Mihaila Ristića, koji su se rastali sa Crvenom zvezdom, odnosno Seltom. Obojica tokom prolećne sezone nisu igrali, Radonjića su zimus suspendovali crveno-beli zbog nediscipline, dok je Ristić od oktobra samo jednom ušao sa klupe.

“Ovo su bile tri najteže godine u mojoj karijeri, ali istovremeno i tri najlepše godine mog života. Nikada neću zaboraviti šta sam ovde iskusio. Čast mi je bila što sam nosio ove boje. Uskoro se vidimo u novom poglavlju”, poručio je Ristić posle rastanka sa španskim prvoligašem. Dalje, imamo spisak srpskih igrača koji su otvoreno na transfer listi. Masimilijano Alegri je ovog leta preuzeo Napoli, a doslovce prva stvar koju je uradio u Napulju bila je da stavi Vanju Milinković-Savića na prodaju. Italijanski velikan ima dva dobra golmana na platnom spisku, Alegri je rešio da Aleksu Meretu da prednost, a Milinković-Savić mora da traži novi klub. Opcije su mu novi član Premijer lige Hal Siti ili odlazak kod brata Sergeja u Saudijsku Arabiju. Zavisi od toga ko mu bude ponudio bolje uslove, ali i bude spreman da plati Napoliju oko 15.000.000 evra i nešto preko za obeštećenje. Pre nekoliko nedelja provlačilo se u italijanskim medijima i da bi 29-godišnjak mogao u Juventus, ali te glasine su ubrzo zamrle. Na transfer listi je i Veljko Birmančević, na kojeg praška Sparta definitivno ne računa. Česi su u procesu rekonstrukcije čitavog tima, početkom ove nedelje su krenuli na pripreme, a tada su sedmoricu fudbalera izostavili sa spiska putnika. Među njima je bio i 28-godišnjak iz Šapca. Veljko Birmančević (©AFP) Birmančević je prošle sezone igrao na pozajmici u Hetafeu. Tj, bolje je reći da je bio član španskog prvoligaša, pošto se nije baš naigrao u Madridu. Posle šest meseci i svega 138 minuta igre u Primeri srpski fudbaler se vratio u Prag i sada je praktično dobio odrešene ruke da nađe novi klub. Pitanje je da li će Sparta uopšte i tražiti bilo kakvo obeštećenje. Ni Aleksa Terzić se nije našao na pripremama Red Bul Salcburga. Austrijski bundesligaš je poveo u trening centar u Flahau 31 fudbalera, ali ne i 26-godišnjeg Beograđanina. Na taj način je jasno i nedvosmisleno trener Dani Rol poručio bivšem beku Crvene zvezde da ne računa na njega. Samo, Terzić ima ugovor sa Salcburgom do leta 2028. godine, tako da postoji mogućnost da ga Bikovi ne prodaju, već samo pozajme nekome. Terzićev status je svakako neizvestan.