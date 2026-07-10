Čak 14 reprezentativaca Srbije bez ugovora ili na transfer-listi

Vreme čitanja: 11min | pet. 10.07.26. | 13:26
Poduži je spisak Orlova koji ovog leta traže nove klubove, a to je samo jedan od uzroka krize u kojoj se nalazi naš fudbal
Umesto da gledamo reprezentaciju Srbije na Mundijalu u Severnoj Americi, mi tražimo krivca za to što nas nema tamo. Deo odgovornosti svakako ide na bivšeg selektora Dragana Stojkovića, deo na dušu čelnika Fudbalskog saveza Srbije koji su prihvatili odluku da se odlučujuća utakmica sa Albanijom igra u Leskovcu. Deo ide i na sve nas ostale koji smo, u manjoj ili većoj meri, uticali na to da nemamo kult reprezentacije i da prosečnom navijaču bude važnije da li je reprezentativac ponikao u školi Crvene zvezde ili Partizana nego to što nosi nacionalni grb na grudima. Međutim, ako hoćemo da budemo potpuno iskreni, a morali bismo da budemo da bismo rešili problem, pitanje je da li uopšte reprezentacija Srbije u ovom trenutku ima kvalitet da igra na Svetskom prvenstvu.
Već je prežvakana priča to što imamo mali broj igrača u ligama petice, što čak i oni retki koji su tamo više sede na klupi nego što igraju. Mnogo gore zvuči podatak da usred jula praktično trećina reprezentativaca ili nema klub ili se nalazi na transfer-listi. Za mnoge, umesto da se klubovi otimaju, sada su mnogi od njih u situaciji da se sami nude poslodavcima putem posrednika. Na Mundijalu 2010. u Južnoj Africi Srbija je imala 14 reprezentativaca u ligama petice, sada ima 14 reprezentativaca koji imaju nerešen transfer status za sledeću sezonu!
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U četvrtak uveče Marko Grujić, 30-godišnji vezista sa 30 nastupa u dresu A selekcije Srbije, zvanično se oprostio od atinskog AEK-a. Istekao mu je ugovor, logično nisu ga produžili jer je prošle sezone bivši fudbaler Liverpula i Porta odigrao samo 181 minut u Superligi Grčke i 94 minuta u Ligi konferencije.
“Radili smo naporno, verovali u nešto svakog dana, ali ponekad Bog ima drugačije planove. On nas uvek odvede na pravo mesto u pravo vreme. Svakako, imali smo neke neverovatne večeri u Nea Filadelfiji i ponosan sam na našu titulu. Hvala ti AEK”, napisao je Grujić na Instagramu i tako zvanično dodao svoje ime na poduži spisak naših reprezentativaca koji traže novi angažman.
A na njemu ima i fudbalera koji čine kostur prvog tima Orlova. Najpoznatiji je svakako slučaj Dušana Vlahovića, koji je odbio smanjenje plate u Juventusu i pustio da mu istekne ugovor kako bi nesmetano mogao da promeni sredinu. Verovao je da će dobiti neku jaku ponudu, nudio se između ostalih Barseloni, ali javio mu se samo treći po snazi klub iz Turske, Bešiktaš. Prema poslednjim informacijama 26-godišnjem napadaču se baš nešto i ne ide u Istanbul, navodno je čak stupio i u kontakt sa čelnicima Juventusa kako bi probao da se vrati u Torino. Zasad je nezaposlen.
Isto kao i njegov dojučerašnji saigrač Filip Kostić. I 33-godišnjem Kragujevčaninu je istekao ugovor sa Starom damom, nekadašnji igrač Štutgarta, Hamburgera, Ajntrahta i Fenerbahčea skuplja ponude i čeka. U medijima se provlači da bi mogao da ostane u Italiji, navodno je želja povratnika u Seriju A Venecije.
Bez kluba je i kapiten Sevilje prošle sezone, Nemanja Gudelj. Andalužani su posle nekoliko loših sezona rešili da potpuno rekonstruišu tim, većinu starijih igrača sa većim platama su pustili da odu, a među njima se našao i 34-godišnji vezista. Posle sedam sezona Gudelj mora da traži novi angažman, a zasad nema nikakvih naznaka gde bi mogao da ga nađe.
Isto važi i za Nemanju Radonjića i Mihaila Ristića, koji su se rastali sa Crvenom zvezdom, odnosno Seltom. Obojica tokom prolećne sezone nisu igrali, Radonjića su zimus suspendovali crveno-beli zbog nediscipline, dok je Ristić od oktobra samo jednom ušao sa klupe.
“Ovo su bile tri najteže godine u mojoj karijeri, ali istovremeno i tri najlepše godine mog života. Nikada neću zaboraviti šta sam ovde iskusio. Čast mi je bila što sam nosio ove boje. Uskoro se vidimo u novom poglavlju”, poručio je Ristić posle rastanka sa španskim prvoligašem.
Dalje, imamo spisak srpskih igrača koji su otvoreno na transfer listi.
Masimilijano Alegri je ovog leta preuzeo Napoli, a doslovce prva stvar koju je uradio u Napulju bila je da stavi Vanju Milinković-Savića na prodaju. Italijanski velikan ima dva dobra golmana na platnom spisku, Alegri je rešio da Aleksu Meretu da prednost, a Milinković-Savić mora da traži novi klub.
Opcije su mu novi član Premijer lige Hal Siti ili odlazak kod brata Sergeja u Saudijsku Arabiju. Zavisi od toga ko mu bude ponudio bolje uslove, ali i bude spreman da plati Napoliju oko 15.000.000 evra i nešto preko za obeštećenje. Pre nekoliko nedelja provlačilo se u italijanskim medijima i da bi 29-godišnjak mogao u Juventus, ali te glasine su ubrzo zamrle.
Na transfer listi je i Veljko Birmančević, na kojeg praška Sparta definitivno ne računa. Česi su u procesu rekonstrukcije čitavog tima, početkom ove nedelje su krenuli na pripreme, a tada su sedmoricu fudbalera izostavili sa spiska putnika. Među njima je bio i 28-godišnjak iz Šapca.
Birmančević je prošle sezone igrao na pozajmici u Hetafeu. Tj, bolje je reći da je bio član španskog prvoligaša, pošto se nije baš naigrao u Madridu. Posle šest meseci i svega 138 minuta igre u Primeri srpski fudbaler se vratio u Prag i sada je praktično dobio odrešene ruke da nađe novi klub. Pitanje je da li će Sparta uopšte i tražiti bilo kakvo obeštećenje.
Ni Aleksa Terzić se nije našao na pripremama Red Bul Salcburga. Austrijski bundesligaš je poveo u trening centar u Flahau 31 fudbalera, ali ne i 26-godišnjeg Beograđanina. Na taj način je jasno i nedvosmisleno trener Dani Rol poručio bivšem beku Crvene zvezde da ne računa na njega. Samo, Terzić ima ugovor sa Salcburgom do leta 2028. godine, tako da postoji mogućnost da ga Bikovi ne prodaju, već samo pozajme nekome. Terzićev status je svakako neizvestan.
Za još petoricu reprezentativaca Srbije ne možemo da kažemo da su baš javno na transfer listi, ali definitivno im njihovi klubovi neće praviti problem ako bi se javio neko da ih odvede. Jer, tu gde su ne mogu da se nadaju nekoj velikoj minutaži.
Dvojica su rođena braća Ilići, Ivan i Luka. Dve godine mlađi Ivan je prošle sezone odigrao samo osam utakmica za Torino. Prvo je bio van stroja zato što je pregovarao sa Zenitom, zatim su ga tokom zime mučile povrede, a na proleće kada se skroz oporavio sedeo je uglavnom na klupi. Odigrao je svega 22 minuta početkom marta protiv Lacija, posle čega ga više nijednom nismo videli na terenu.
Ima 25-godišnji vezista ugovor sa Bikovima do kraja sezone 2026/2027, ali realno je da ovog leta nađe novi angažman. Ponovo mu je u opticaju selidba u Rusiju.
Njegov brat Luka ima malo komplikovaniju situaciju. Ugovor ga veže sa Real Ovijedom do leta 2028. godine, ali još od odlaska Veljka Paunovića, koji ga je i doveo iz Zvezde, jasno je da Španci ne računaju ozbiljno na njega. Preko noći se Nišliji promenio status u klubu jer je bio među igračima koji se nisu slagali sa Paunovićevom smenom, još zimus je Ovijedo želeo da ga se reši, ali Ilića je čuvao ugovor.
U međuvremenu je ekipa ispala u Segundu, osam fudbalera je već otišlo iz tima, pa to eventualno možda promeni status najskupljeg pojačanja Ovijeda prošle sezone, plaćenog 2.000.000 evra. Španci bi najviše voleli da puste nezadovoljnog fudbalera da ode, ali Nišliju štiti ugovor. Ako se ne nađe neki drugi klub koji bi pristao da preuzme njegovu platu, nema razloga da ide sa sunčanog Pirinejskog poluostrva.
Biće zanimljivo videti i gde će treći Ilić kojeg smo gledali u reprezentaciji Srbije, golman Veljko. Ovog 22-godišnjeg čuvara mreže je prošlog leta kupio poljski prvoligaš Viđev od TSC-a za 500.000 evra, ali tokom jesenje polusezone se on nije baš proslavio. Otvorila se ekipi iz Lođa na zimu mogućnost da dovede iz Panatinaikosa i golmana reprezentacije Poljske Bartolomeja Drongovskog, što je načinilo Ilića suvišnim u ekipi.
Poljski mediji su još i pre početka prelaznog roka pisali kako Srbin može da promeni klub, ali poput Luke Ilića u Ovijedu, to neće činiti po svaku cenu. Ima ugovor do leta 2029. godine i sa te strane je obezbeđen. Zato, realnija opcija je da ode negde na pozajmicu.
Istog leta ističe ugovor i Kosti Nedeljkoviću, kojeg teško da možemo da zamislimo u timu Aston Vile u ovom trenutku. Tim iz Birmingema je mladog beka doveo na zimu 2024. godine iz Crvene zvezde, ali pošto se pokazalo da nije bio baš spreman za izazove u Premijer ligi, pristao je da ga pusti na pozajmicu u RB Lajpcig. Nemci su posle šest meseci produžili pozajmicu na još jednu sezonu, čak su ubacili i klauzulu za otkup ugovora, ali u minulom šampionatu 20-godišnjak nije ubedio Olea Vernera da mu pruži veću pansu. Odigrao je samo šest utakmica za Bikove, sada se vratio u Aston Vilu i čeka dalje instrukcije. Najverovatnije će uskoro opet negde na pozajmicu.
A, baš to želi da izbegne napadač Štutgarta Jovan Milošević. Od leta 2023. godine, otkad su ga Švabe otkupile bio je redom na privremenom radu u Sankt Galenu, Partizanu i Verderu, a u intervjuu za Mozzart Sport na kraju sezone je rekao da ne želi više da ga Štutgart pozajmljuje. Poručio je da će tražiti od čelnika da ga prodaju, ako već nije u direktnim planovima trenera Sebastijana Henesa, pa da negde proba da se zadrži malo duže. Dojadilo mu je toliko seljakanja.
Kvalitet je dokazao u Humskoj ulici, gde je postigao 19 golova za crno-bele, ali i tokom proleća u Verderu. Da nije bilo povrede odigrao bi i više od 13 mečeva, ali i to mu je bilo dovoljno da se triput upiše u strelce i jednom da bude asistent. Štutgartov je do leta 2029, ali u ovom momentu baš kao i mnogi reprezentativci Srbije nema jasan status.
Na ovu listu nismo uključili one srpske igrače koji takođe traže nove klubove, a koji nisu u skorije vreme bili deo nacionalnog tima. Poput štopera Nemanje Stojića, koji je minule sezone ispao sa Sočijem u drugu ligu i sada će verovatno promeniti klub, ili Filipa Đuričića koji se rastao sa Panatinaikosom i sada je bez angažmana. No, kad smo već pomenuli 34-godišnjeg Obrenovčanina, vredi da istaknemo i to da su ga već kontaktirali Herenven i APOEL iz Nikozije.
Sve u svemu, kada ovako pobrojimo nije baš blistava situacija sa reprezentativcima Srbije. Sigurni smo da bi većina njih neuporedivo lakše našli nove klubove da su bili ovog leta u velikom izlogu u Severnoj Americi. Međutim, nisu, pa se sada verovatno i oni među sobom pitaju – ko je kriv za to?!
SRPSKI REPREZENTATIVCI SA NEREŠENIM STATUSOM ZA SLEDEČU SEZONU
Vanja Milinković-Savić (Napoli) – na transfer listi
Aleksa Terzić (Salcburg) – na transfer listi
Veljko Birmančević (Sparta) – na transfer listi
Mihailo Ristić – bez kluba
Nemanja Gudelj – bez kluba
Nemanja Radonjić – bez kluba
Marko Grujić – bez kluba
Filip Kostić – bez kluba
Dušan Vlahović – bez kluba
Ivan Ilić (Torino) – može da ide
Luka Ilić (Real Ovijedo) – može da ide
Veljko Ilića (Viđev) – može da ide
Kosta Nedeljković (Aston Vila) – može da ide
Jovan Milošević (Štutgart) – želi da ide
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