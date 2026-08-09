Carfati savetuje Ber Ševu: Uživajte u tunelu Marakane, javljaju mi se produžeci

Logično je što su izraelski mediji ponovo pozvali Carfatija da podeli neki savet timu iz Ber Ševe pred revanš u Beogradu u utorak veče.

Portal „One“ je prvo pitao Carfatija da prokomentariše prvu utakmicu, kako je Hapoel odigrao.

„Impresivno izdanje. Ber Ševa je igrala svoju igru i to je najvažnije. Pričali smo o tome da treba da se drže svog stila, jer Zvezda nije navikla da je neko pritiska, i to ih je skupo koštalo“.

Izraelcima je sada pred revanš najinteresantiji – tunel Marakane.

„Tunel je doživljaj sam po sebi, to je nešto što nije uobičajeno u fudbalu — ni kod nas, a ni u Evropi. Tunel je veoma dugačak, ponekad natopljen vodom ili pivom sa tribina iznad. Morate proći njime i u odlasku i u povratku, kako na treningu tako i na utakmici. Zvezdini igrači, na primer, to ne rade jer idu iz zadnjeg kompleksa. Zato sve vreme upijate buku navijača, što navodno stvara pritisak na ekipu. Tako bar tvrde, ali ja im savetujem da uživaju u tome“.

Otkrio je Carfati da ni put od tunela do terena nije uvek isti.

„Postoje dve verzije. Prava verzija gde idete pravo i izlazite na teren i verzija gde protivničke igrače usmeravaju skretanjem ulevo, spuštajući se nisko ispod publike. Mirisi nisu prijatni za nekoga ko to ne poznaje, ali to treba pretvoriti u doživljaj i motivaciju. Ako tako pristupe, to će im pomoći“.

Carfati i Bahar (MN Press)

Dejan Stanković pokušava da skine pritisak sa njegovih igrača, a Carfati je „ukačio“ tu izjavu Zvezdinog trenera.

„Pritisak postoji, iako je trener rekao da će igrati u Evropi i da nije pitanje života ili smrti. Ali to je rekao pod pritiskom, jer Zvezda mora da prođe i preokrene rezultat. Takmičenje na domaćoj sceni nije pravo merilo, osim mečeva sa Partizanom, tako da je evropsko takmičenje ključno i pritisak je veliki“.

Imao je Carfati novi savet za kolegu sa klupe Ber Ševe.

„Da ostane dosledan svom putu, baš kao što je to uradio u prošlom meču. Njegova skromnost i skromnost Ber Ševe, celokupno njihovo ponašanje na terenu i van njega je ispravno. Tako treba da nastave bez obzira na to šta se dešava na utakmici — bilo u njihovu korist ili protiv njih. Ne treba da menjaju svoj stil, jer je to jedini način da pobede Zvezdu i prođu dalje“.

Nije želeo Carfati da procenjuje može li Hapoel do Lige šampiona.

„Prvo treba proći ovo kolo. Ni u prošloj utakmici Ber Ševa nije bila favorit, a to može da ide u njenu korist. Mladi igrači, fizička sprema i brzina Ber Ševe mogu pomoći u ovom meču. Zvezda je i u ovoj utakmici favorit, ali to može pomoći Ber Ševi ako uradi svoj deo posla“.

Carfatijeva prognoza:

„Procenjujem da će meč otići u produžetke, očekuje nas dramatično veče. Ja, kao i svi ostali naravno, želim da Hapoel Ber Ševa prođe, iako imam simpatije prema Zvezdi“.

Iznenadile su te reči izraelske novinare, s obzirom na to da su se Bahar i Carfati kratko zadržali u Srbiji.

„Uspesi i neuspesi su deo fudbala. Bio je to divan period tamo, i dalje sam u kontaktu sa ljudima iz kluba i navijam za Crvenu zvezdu, pogotovo u Srbiji. Uradili smo neverovatne stvari i biće to zanimljiva utakmica“, poručio je Gaj Carfati.