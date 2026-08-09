Al Nasru skinuta zabrana transfera, za Brozovićevu zamenu odmah potrošeno 22.000.000

Samo nekoliko nedelja pred početak novog prvenstva Saudijske Arabije Al Nasr se našao u velikom problemu. Ko god je mislio da klubovi Pro lige mogu da rade šta hoće i troše bez nadzora - prevarili su se. Da nekakav kontrolni mehanizam postoji pokazalo se na primeru prošlosezonskog prvaka.

Klub Kristijana Ronalda kažnjen je zbog lošeg poslovanja i duga od preko 200.000.000 evra, zbog čega sve do danas nije mogao da registruje nijedno pojačanje. Napokon, nakon što su stigle određene garancije u vidu nekoliko novih komercijalnih ugovora što je Al Nasr potpisao, čime je 'obezbedio makar kratkoročnu održivost', stiglo je odobrenje za registraju novih igrača.