Al Nasru skinuta zabrana transfera, za Brozovićevu zamenu odmah potrošeno 22.000.000
Vreme čitanja: 1min | ned. 09.08.26. | 17:14
Samu Kosta predstavljen kao novo pojačanje kluba iz Rijada
Samo nekoliko nedelja pred početak novog prvenstva Saudijske Arabije Al Nasr se našao u velikom problemu. Ko god je mislio da klubovi Pro lige mogu da rade šta hoće i troše bez nadzora - prevarili su se. Da nekakav kontrolni mehanizam postoji pokazalo se na primeru prošlosezonskog prvaka.
Klub Kristijana Ronalda kažnjen je zbog lošeg poslovanja i duga od preko 200.000.000 evra, zbog čega sve do danas nije mogao da registruje nijedno pojačanje. Napokon, nakon što su stigle određene garancije u vidu nekoliko novih komercijalnih ugovora što je Al Nasr potpisao, čime je 'obezbedio makar kratkoročnu održivost', stiglo je odobrenje za registraju novih igrača.
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Tako je tokom današnjeg dana predstavljen Portugalac Samu Kosta (25), zadnji vezni iz Maljorke, koji bi trebalo da bude zamena za veterana Marcela Brozovića. Španski klub inkasirao je lepih 22.000.000 evra, od čega će 20 odsto morati da prosledi Kostinom bivšem klubu, Almeriji.
Portugalski reprezentativac profesionalnu karijeru počeo je u Bragi, ali se nije proslavio. Čak nije ni dobio pravu priliku. Otišao je potom u Almeriju na pozajmicu, otkupljen je godinu dana kasnije, da bi 2023. za 3.000.000 evra otišao na Baleare. Iza Samua Koste je sezone karijere, pominjale se i Benfika kao ozbiljan interesent, međutim Al Nasrovoj ponudi nije mogla da parira.