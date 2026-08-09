Bivši junior Zvezde u reketu Budućnosti
Vreme čitanja: 1min | ned. 09.08.26. | 17:46
Stefan Đorđević potpisao dvogodišnji ugovor sa klubom iz Podgorice
Budućnost intenzivno sastavlja ekipu za narednu sezonu, a deo slagalice za popunjavanje centarske linije pronašla je u ekipi Šljonska. Stefan Đorđević zvanično je postao novi košarkaš tima iz Podgorice, sa kojim je potpisao dvogodišnji ugovor.
Prethodne sezone u poljskoj ligi prosečno je u ligaškom delu sezone beležio 12,7 poena i 4,6 skokova, uz odličnih 68,4 posto šuta iz igre. Vrlo dobre partije pružao je i u Evrokupu, gde je za 21,4 minuta na terenu postizao 12,7 poena uz 6,7 skokova.
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Đorđević (27) je ponikao u Zdravlju iz Leskovca, nakon čega je prešao u juniore Crvene zvezde. U generaciji sa Borišom Simanićem, Aleksandrom Aranitovićem, Aleksom Radanovim i Aleksom Uskokovićem igrao je finale juniorske Evrolige. Tokom karijere nastupao je za FMP, Vršac, Igokeu, Đironu, Arku i Šljonsk. Bio je deo juniorskih selekcija Srbije, a za seniorski tim debitovao je u februaru 2020. godine, u porazu od selekcije Gruzije.
Dres Igokee nosio je dve sezone i u obe je sa ekipom iz Laktaša osvojio duplu krunu.
Tim iz Podgorice do sada su već pojačali Ajverson Molinar, Emir Hadžibegović, Džastin Smit i Marijal Šajok. Ugovore su produžili Flečer Megi, Džeri Butsijel, Aksel Butej, Jogi Ferel i Džuvon Morgan, koji će i naredne sezone nositi plavo-beli dres.