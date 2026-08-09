Bivši junior Zvezde u reketu Budućnosti

Budućnost intenzivno sastavlja ekipu za narednu sezonu, a deo slagalice za popunjavanje centarske linije pronašla je u ekipi Šljonska. Stefan Đorđević zvanično je postao novi košarkaš tima iz Podgorice, sa kojim je potpisao dvogodišnji ugovor.

Prethodne sezone u poljskoj ligi prosečno je u ligaškom delu sezone beležio 12,7 poena i 4,6 skokova, uz odličnih 68,4 posto šuta iz igre. Vrlo dobre partije pružao je i u Evrokupu, gde je za 21,4 minuta na terenu postizao 12,7 poena uz 6,7 skokova.