Jedan od bizarnijih golova u karijeri Lazara Romanića (VIDEO)

I uprkos svim naporima, nije uspevao da ugrozi gol domaćeg tima. Sve do samog finiša utakmice, kada je nadoknada vremena već ušla u šesti minut.

Sve je ličilo na to da će Kavasaki organizovati još jedan jalov napad. Centaršut sa levog krila, poslat u srce šesnaesterca, nije išao blizu ijednog igača gostiju. Lopta je išla direktno Reiju Hirakavi, koji je imao vremena da uradi sa njom šta god želi.

Međutim, panično je krenuo da je ispuca, ali je desnom nogom napucao sebe u levu. Ona se odbila nekoliko metara ka njegovom golu, direktno Lazaru Romaniću u posed. Srpski napadač takve poklone ne ispušta, hitro je reagovao i spasao Frontale poraza.

02.00: (1,67) Nešvil (3,60) San Luis (4,90)

Romanića je Kavasaki kupio pre godinu dana od Vojvodine za oko 1.800.000 evra, ali zbog nekoliko lakših povreda on nikako nije uspevao da se ustali u startnoj postavi. I pored toga postigao je dosad pet golova u japanskom fudbalu, a ovaj najnoviji možda mu konačno promeni status u ekipi.

Uostalom, sezona je tek počela...

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