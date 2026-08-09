Arsenal primio šest golova za četiri dana, Dortmundovi klinci odneli pehar iz Londona

Španski stručnjak je posle meča sa Betisom javno kritikovao defanzivnu liniju i poručio da je nivo igre ispod svakog standarda, ali reakcije ekipe nije bilo. Milioneri su od samog starta kaznili svaku nesmotrenost u zadnjoj liniji domaćina.

Već do odlaska na odmor gosti su imali velika dva gola prednosti, a mrežu Arsenala tresli su mladi Italijan Samuele Inasio i 18-godišnje čudo od deteta Konstantinos Karecas koji je prošle sedmice stigao iz Genka za 33.000.000 evra (gol Karecasa pogledajte OVDE). Arsenal je pretio na drugoj strani, ali je Viktor Đekereš bio neprecizan i pogodio prečku.

U nastavku meča Arsenal je uspeo da uspostavi kakvu-takvu kontrolu, a kao najsvetlija tačka u timu izbio je Hristos Colis. Grčki reprezentativac je najpre sjajnim potezom pripremio teren za mladića Itana Envanerija koji je smanjio na 1:2 i vratio nadu navijačima. Međutim, čim se utakmica rasplamsala, usledio je novi defanzivni kolaps. Katastrofalno postavljanje i ponovljeni komični propusti prilikom prekida omogućili su Žoanu Gaduu (pojačanje iz Salcburga) da neometan pogodi za 1:3 i ugasi polet domaćih. Gol pogledajte OVDE.

Do kraja susreta, Colis je krunisao odličnu ličnu partiju izborivši jedanaesterac koji je Viktor Đekereš pretvorio u pogodak za konačnih 2:3. Ipak, vremena ni snage za potpuni preokret više nije bilo.

Pre samog početka meča, navijače na stadionu obradovalo je zvanično predstavljanje najnovijeg pojačanja, Bruna Gimaraesa. Sudeći po onome što je Arsenal pokazao u zadnjoj liniji i veznom redu u poslednja dva meča, Brazilac će morati ekspresno da uskoči u tim i pohvata konce u igri.

Arteta ima tačno nedelju dana da pokrpi sve rupe pre nego što njegov tim u Kardifu izađe na megdan Mančester Sitiju u borbi za prvi zvanični trofej u sezoni, Komjuniti Šild. Napadački potencijal je tu, ali odbrana u ovom momentu deluje izuzetno ranjivo.