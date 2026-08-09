Arsenal primio šest golova za četiri dana, Dortmundovi klinci odneli pehar iz Londona
Vreme čitanja: 2min | ned. 09.08.26. | 17:27
Najjači utisak na Emirejts Kupu ostavile novajlije Borusije Konstantinos Karecas i Žoan Gadu
Pripremne utakmice služe za uigravanje i ispravljanje grešaka, ali ako je verovati onome što je Arsenal prikazao u finišu letnjih priprema, Mikel Arteta bi mogao da ima probleme na startu takmičarske sezone. Svega četiri dana nakon što je Betis slavio protiv šampiona Engleske u Dablinu 3:1, odbrana londonskog tima ponovo se raspala.
Navalni red Borusije Dortmund protutnjao je kroz Severni London, pobedio 3:2 i odneo pehar namenjen osvajaču tradicionalnog predsezonskog Emirejts Kupa, čime je nastavljen crni bilans Tobdžija na pripremnim utakmicama pred novu sezonu i učinak od čak šest primljenih golova u samo 96 sati. Arsenal će poslednju pripremnu utakmicu odigrati protim Koma 12. avgusta, a zatim sledi prva takmičarska utakmica - duel Superkupa Engleske protiv Mančester Sitija 16. avgusta.
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Španski stručnjak je posle meča sa Betisom javno kritikovao defanzivnu liniju i poručio da je nivo igre ispod svakog standarda, ali reakcije ekipe nije bilo. Milioneri su od samog starta kaznili svaku nesmotrenost u zadnjoj liniji domaćina.
Već do odlaska na odmor gosti su imali velika dva gola prednosti, a mrežu Arsenala tresli su mladi Italijan Samuele Inasio i 18-godišnje čudo od deteta Konstantinos Karecas koji je prošle sedmice stigao iz Genka za 33.000.000 evra (gol Karecasa pogledajte OVDE). Arsenal je pretio na drugoj strani, ali je Viktor Đekereš bio neprecizan i pogodio prečku.
U nastavku meča Arsenal je uspeo da uspostavi kakvu-takvu kontrolu, a kao najsvetlija tačka u timu izbio je Hristos Colis. Grčki reprezentativac je najpre sjajnim potezom pripremio teren za mladića Itana Envanerija koji je smanjio na 1:2 i vratio nadu navijačima. Međutim, čim se utakmica rasplamsala, usledio je novi defanzivni kolaps. Katastrofalno postavljanje i ponovljeni komični propusti prilikom prekida omogućili su Žoanu Gaduu (pojačanje iz Salcburga) da neometan pogodi za 1:3 i ugasi polet domaćih. Gol pogledajte OVDE.
Do kraja susreta, Colis je krunisao odličnu ličnu partiju izborivši jedanaesterac koji je Viktor Đekereš pretvorio u pogodak za konačnih 2:3. Ipak, vremena ni snage za potpuni preokret više nije bilo.
Pre samog početka meča, navijače na stadionu obradovalo je zvanično predstavljanje najnovijeg pojačanja, Bruna Gimaraesa. Sudeći po onome što je Arsenal pokazao u zadnjoj liniji i veznom redu u poslednja dva meča, Brazilac će morati ekspresno da uskoči u tim i pohvata konce u igri.
Arteta ima tačno nedelju dana da pokrpi sve rupe pre nego što njegov tim u Kardifu izađe na megdan Mančester Sitiju u borbi za prvi zvanični trofej u sezoni, Komjuniti Šild. Napadački potencijal je tu, ali odbrana u ovom momentu deluje izuzetno ranjivo.