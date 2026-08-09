Može li Novak do mastersa posle tri godine? Ni Siner ne igra u Sinsinatiju
Vreme čitanja: 1min | ned. 09.08.26. | 17:54
Italijan otkazao zbog povrede kolena
Skoro tri pune godine su prošle otkako je Novak Đoković osvojio poslednji masters turnir. Bilo je to u novembru 2023. godine, kada je u Parizu savladao Grigora Dimitrova u borbi za trofej. Od tada srpski as je igrao samo još u dva finala, jedan godišnje i oba puta izgubio.
Možda mu Sinsinati sada bude šansa da prekine taj loši niz. Jer, neće biti na turniru dvojice mladića sa kojima se najviše muči u poslednje dve godine – Janika Sinera i Karlosa Alkarasa.
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Dok je Španac očekivano odustao, jer se još nije oporavio od povrede zgloba, pa verovatno neće igrati ni na Ju Es openu, Italijan je danas obavestio organizatore turnira da neće igrati ove godine.
Na društvenim mrežama objavljeno je saopštenje:
„Janik Siner se povukao sa Sinsinati opena zbog povrede desnog kolena. Želimo našem šampionu iz 2024. godine sve najbolje i jedva čekamo da ga vidimo ponovo“.
Siner je, očigledno, procenio da mu je napor u Sinsinatiju nepotreban uoči Ju Es opena, da bi samo rizikovao da pogorša povredu i propusti poslednji grend slem u sezoni.
A, upravo su u finalu Sinsinatija prošle godine igrali Alkaras i Siner, trofej je osvojio Španac, pošto je Italijan predao meč kod rezultata 5:0 u prvom setu.
Sada će na ovom američkom mastersu ulogu prvog nosioca poneti Aleksandar Zverev, ispred Feliksa Ožea Alijasima, dok će treći biti Novak Đoković.
Turnir počinje 13. avgusta.