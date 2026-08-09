Može li Novak do mastersa posle tri godine? Ni Siner ne igra u Sinsinatiju

Dok je Španac očekivano odustao, jer se još nije oporavio od povrede zgloba, pa verovatno neće igrati ni na Ju Es openu, Italijan je danas obavestio organizatore turnira da neće igrati ove godine.

Na društvenim mrežama objavljeno je saopštenje:

„Janik Siner se povukao sa Sinsinati opena zbog povrede desnog kolena. Želimo našem šampionu iz 2024. godine sve najbolje i jedva čekamo da ga vidimo ponovo“.

Siner je, očigledno, procenio da mu je napor u Sinsinatiju nepotreban uoči Ju Es opena, da bi samo rizikovao da pogorša povredu i propusti poslednji grend slem u sezoni.

A, upravo su u finalu Sinsinatija prošle godine igrali Alkaras i Siner, trofej je osvojio Španac, pošto je Italijan predao meč kod rezultata 5:0 u prvom setu.

Sada će na ovom američkom mastersu ulogu prvog nosioca poneti Aleksandar Zverev, ispred Feliksa Ožea Alijasima, dok će treći biti Novak Đoković.

Turnir počinje 13. avgusta.