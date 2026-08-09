OFK Beograd zaradio još 1.500.000 evra, ovog leta ukupno na 3.700.000 evra profita
Vreme čitanja: 2min | ned. 09.08.26. | 17:52
Aleksa Cvetković se seli u Kanadu, zadužiće opremu Vankuver Vajtkepsa
Novi veliki izlazni transfer iz Mozzart Bet Superlige. Mladi srpski fudbaler Aleksa Cvetković nastaviće karijeru u Vankuver Vajtkepsu, pošto je OFK Beograd Mozzart Bet ove nedelje prihvatio ponudu iz Kanade.
Zaradiće Romantičari 1.500.000 evra na ime obeštećenja za 21-godišnjeg vezistu, što čini ovaj transfer drugim najvećim koji su napravili ovog leta. Prethodno su prodali holandskog napadača Džeja Enema Crvenoj zvezdi za 2.000.000 evra, a zaradili su i na transferu Uroša Kabića u DAC Dunajsku Stredu – 250.000 evra.
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Što se tiče Cvetkovića, ovo je odličan novac s obzirom na to da je Leskovčanin ušao u poslednju godinu ugovora. Reč je o detetu Crvene zvezde, koje je za OFK Beograd odigralo 73 utakmice uz učinak od sedam golova i devet asistencija, tako da je došlo vreme da se okuša u inostranstvu. Inače, prema ranijem dogovoru, Zvezdi će od ovog transfera pripasti 50 odsto, odnosno 750.000 evra.
Poslednjih godina nisu tako retki transferi iz Mozzart Bet Superlige u američki MLS, gde se takmiči Vankuver Vajtkeps. Ali, jeste novo tržište za tim sa Karaburme. Dosad baš nisu prodavali igrače u Sjedinjene Američke Države.
21.00: (2.40) OFK Beograd Mozzart Bet (3.40) Železničar (2.95)
Cvetkovića će u Vankuveru sačekati sunarodnik Ranko Veselinović, nekadašnji štoper Vojvodine. On već šest godina igra za Vajtkepse i dogurao je do statusa zamenika kapitena. Njegovo prisustvo bez dileme će olakšati adaptaciju 21-godišnjeg fudbalera na prvo inostrano iskustvo.
Odigrao je Cvetković prve dve utakmice u novoj sezoni Superlige po 90 minuta, ali je propustio prošlo kolo protiv Novog Pazara (4:1). To je samo po sebi nagoveštavalo da je transfer na pomolu.
OFK Beograd će ove nedelje od 21.00 časova ugostiti Železničar u Staroj Pazovi, u okviru 4. kola.
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MOZZART BET SUPERLIGA - ČETVRTO KOLO
subota
Crvena zvezda - Novi Pazar 2:0 (1:0)
/Katai 45+3, Enem 58/
Radnički 1923 - Zemun 3:0 (2:0)
/Sise 12, 44, Sremčević 73/
nedelja
20.00: (4.00) Mačva (3.45) IMT (1.95)
20.00: (1.40) Vojvodina (4.60) Radnik Surdulica (8.00)
21.00: (2.70) Mladost Lučani (3.05) Čukarički (2.80)
21.00: (2.40) OFK Beograd Mozzart Bet (3.40) Železničar (2.95)
odloženo
Radnički Niš - Partizan
***kvote su podložne promenama