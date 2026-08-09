OFK Beograd zaradio još 1.500.000 evra, ovog leta ukupno na 3.700.000 evra profita

Što se tiče Cvetkovića, ovo je odličan novac s obzirom na to da je Leskovčanin ušao u poslednju godinu ugovora. Reč je o detetu Crvene zvezde, koje je za OFK Beograd odigralo 73 utakmice uz učinak od sedam golova i devet asistencija, tako da je došlo vreme da se okuša u inostranstvu. Inače, prema ranijem dogovoru, Zvezdi će od ovog transfera pripasti 50 odsto, odnosno 750.000 evra.

Poslednjih godina nisu tako retki transferi iz Mozzart Bet Superlige u američki MLS, gde se takmiči Vankuver Vajtkeps. Ali, jeste novo tržište za tim sa Karaburme. Dosad baš nisu prodavali igrače u Sjedinjene Američke Države.

21.00: (2.40) OFK Beograd Mozzart Bet (3.40) Železničar (2.95)

Cvetkovića će u Vankuveru sačekati sunarodnik Ranko Veselinović, nekadašnji štoper Vojvodine. On već šest godina igra za Vajtkepse i dogurao je do statusa zamenika kapitena. Njegovo prisustvo bez dileme će olakšati adaptaciju 21-godišnjeg fudbalera na prvo inostrano iskustvo.

Odigrao je Cvetković prve dve utakmice u novoj sezoni Superlige po 90 minuta, ali je propustio prošlo kolo protiv Novog Pazara (4:1). To je samo po sebi nagoveštavalo da je transfer na pomolu.

OFK Beograd će ove nedelje od 21.00 časova ugostiti Železničar u Staroj Pazovi, u okviru 4. kola.

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MOZZART BET SUPERLIGA - ČETVRTO KOLO

subota

Crvena zvezda - Novi Pazar 2:0 (1:0)

/Katai 45+3, Enem 58/

Radnički 1923 - Zemun 3:0 (2:0)

/Sise 12, 44, Sremčević 73/

nedelja

20.00: (4.00) Mačva (3.45) IMT (1.95)

20.00: (1.40) Vojvodina (4.60) Radnik Surdulica (8.00)

21.00: (2.70) Mladost Lučani (3.05) Čukarički (2.80)

21.00: (2.40) OFK Beograd Mozzart Bet (3.40) Železničar (2.95)

odloženo

Radnički Niš - Partizan

***kvote su podložne promenama