Alimpijević: Ne znam šta više klub može da uradi; nismo uspeli da zaustavimo Šortsa
Vreme čitanja: 3min | sub. 26.09.26. | 09:31
"Dovodimo najbolje u evropskoj košarci, najelitnije timove Evrolige, u našu dvoranu, pred naše navijače. Nadam se da ćemo istu takvu podršku videti i tokom ovog veoma zahtevnog rasporeda"
Deset poena zaostatka imao je pred poslednju četvrtinu (71:81), ali je zahvaljujući velikim uloženim naporima Bešiktaš uspeo da se vrati u utakmicu i ima pobedu nad Valensijom na tacni. No, povratnik u Evroligu nije iskoristio svoje šanse, a šut Džejlena Novela za pobedu ostao je na obruču.
Valensija se sa teškog gostovanja na Bosforu kući vratila sa pobedom u rukama, a trener crno-belih Dušan Alimpijević je u analizi meča označio da je timska odbrana, naročito na najboljem igraču protivnika Ti Džej Šortsu - zakazala.
“Iskreno, bili smo daleko od odbrane kakvu smo želeli da igramo. Nismo smeli da izgledamo ovako u prvoj utakmici Evrolige, posebno pred našim navijačima”, poručio je Alimpijević i dodao:
”Želim da se zahvalim svim navijačima koji su došli da podrže naš tim i ovu grupu igrača. Od sada moramo da budemo mnogo čvršći i mnogo bolji u odbrani. Moramo da pokažemo potpuno drugačije lice na terenu”.
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Podsetio je selektor Srbije i na reči koje je izgovorio o protivniku u najavi meča.
“Kao što smo rekli i pre utakmice, igrali smo protiv ekipe koja je prošle sezone stigla do Fajnal fora Evrolige. Iako su promenili trenera i igrače, zadržali su isti mentalitet. Verovatno su jedna od najbržih ekipa u ligi kada je u pitanju izvođenje lopte u igru. Nismo uspeli da sprovedemo ono o čemu smo razgovarali i šta smo planirali pre utakmice. Takođe smo bili veoma loši u zatvaranju protivnika prilikom skoka. Posebno kod kuće, kada dozvolite protivniku da uhvati 16 ofanzivnih skokova, to mnogo govori o našoj želji da zatvaramo igrače”.
Najveći problem za odbranu Bešiktaša bio je da zaustavi Ti Džej Šortsa. Plej Valensije odigrao je sjajan meč i ubacio 26 poena (11/20 iz igre).
”Jedan od naših ciljeva na utakmici bio je da primenimo drugačiju odbrambenu strategiju protiv Šortsa i da posebnu pažnju posvetimo njemu. Međutim, nismo uspeli da ga zaustavimo, jer je postigao 26 poena. To je bio jedan od razloga zbog kojih smo izgubili utakmicu”.
Nadovezao se konstatacijom da odbrana mora bolje...
“Definitivno moramo da budemo mnogo bolji u odbrani jedan na jedan i da dobijemo dodatni napor od svih naših igrača. To je nešto što svako u ekipi mora da pruži zbog ovog tima i ovog kluba. Potreban nam je dodatni napor u svakom segmentu odbrane”.
Na pitanje novinara može li klub da uradi više, Alimpijević je uzvratio:
“Iskreno, ne znam šta bi klub mogao da uradi više od ovoga. Dovodimo najbolje u evropskoj košarci, najelitnije timove Evrolige, u našu dvoranu, pred naše navijače. Nadam se da ćemo istu takvu podršku videti i tokom ovog veoma zahtevnog rasporeda, u našoj sledećoj utakmici Evrolige protiv Barselone”.
Posebno se srpski stručnjak osvrnuo na situaciju sa iskusnim Furkanom Korkmazom, koga nije bilo u sastavu.
“Furkan se iz reprezentacije vratio sa povredom lista i, ako se dobro sećam, bio je van trenažnog procesa oko 10 do 14 dana. Nisam potpuno siguran u tačan period. Odigrao je jednu prijateljsku utakmicu i tamo je izgledao prilično dobro. Pokušali smo da ga koristimo u njegovoj prvoj zvaničnoj utakmici, Superkupu, ali smo videli da još nije bio 100 odsto spreman. Furkan je igrač sa svojim specifičnim kvalitetima i veoma je dobar kada je potpuno spreman. Zato smo ga zamolili da malo više radi kako bi se vratio u formu”.
Problem više za Bešiktaš je povreda Dakuana Džefriza.
“Džefriz je doživeo povredu ručnog zgloba. Želeo je da igra i pokuša da nastavi utakmicu, ali bilo je jasno da nije mogao. Zato smo odlučili da ga zadržimo na klupi”.
Istanbulski sastav će već u sredu biti gost Beograda, kada igra sa Makabijem iz Tel Aviva, dok dva dana kasnije u Istanbul stiže Barselona.