Alimpijević: Ne znam šta više klub može da uradi; nismo uspeli da zaustavimo Šortsa

Utorak, 19.45: (1,17) Fenerbahče (20,0) Bajern Minhen (6,00)

Podsetio je selektor Srbije i na reči koje je izgovorio o protivniku u najavi meča.

“Kao što smo rekli i pre utakmice, igrali smo protiv ekipe koja je prošle sezone stigla do Fajnal fora Evrolige. Iako su promenili trenera i igrače, zadržali su isti mentalitet. Verovatno su jedna od najbržih ekipa u ligi kada je u pitanju izvođenje lopte u igru. Nismo uspeli da sprovedemo ono o čemu smo razgovarali i šta smo planirali pre utakmice. Takođe smo bili veoma loši u zatvaranju protivnika prilikom skoka. Posebno kod kuće, kada dozvolite protivniku da uhvati 16 ofanzivnih skokova, to mnogo govori o našoj želji da zatvaramo igrače”.

Najveći problem za odbranu Bešiktaša bio je da zaustavi Ti Džej Šortsa. Plej Valensije odigrao je sjajan meč i ubacio 26 poena (11/20 iz igre).

”Jedan od naših ciljeva na utakmici bio je da primenimo drugačiju odbrambenu strategiju protiv Šortsa i da posebnu pažnju posvetimo njemu. Međutim, nismo uspeli da ga zaustavimo, jer je postigao 26 poena. To je bio jedan od razloga zbog kojih smo izgubili utakmicu”.

Nadovezao se konstatacijom da odbrana mora bolje...

“Definitivno moramo da budemo mnogo bolji u odbrani jedan na jedan i da dobijemo dodatni napor od svih naših igrača. To je nešto što svako u ekipi mora da pruži zbog ovog tima i ovog kluba. Potreban nam je dodatni napor u svakom segmentu odbrane”.

Na pitanje novinara može li klub da uradi više, Alimpijević je uzvratio:

“Iskreno, ne znam šta bi klub mogao da uradi više od ovoga. Dovodimo najbolje u evropskoj košarci, najelitnije timove Evrolige, u našu dvoranu, pred naše navijače. Nadam se da ćemo istu takvu podršku videti i tokom ovog veoma zahtevnog rasporeda, u našoj sledećoj utakmici Evrolige protiv Barselone”.