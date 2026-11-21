Iskusni golman je tom reakcijom upropastio sve dobro što je uradio do tada, a upravo je njegova intervencija iz sredine prvog poluvremena sprečila Nmeču da se upiše u strelce. Izuzev te situacije, Dortmund je malo toga napravio u napadu i na kraju, prema rečima Nika Kovača imao sreće što je uopšte došao do vođstva.

„U prvom poluvremenu nismo bili u stanju da nametnemo naš stil igre, u nastavku smo kroz izmene uspeli da preuzmemo kontrolu. Na osnovu igre u drugom poluvremenu, mislim da smo zasluženo pobedili. Ipak, očigledno je da je gol za pobedu bio posledica sreće“, rekao je Kovač posle utakmice.

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Možda je posle svega što im se dešavalo u prethodnom periodu, igrači Dortmunda zaslužili određenu dozu sreće, makar i na ovaj način – da glupost protivničkog golmana bude ta koja će im donosi prvo mesto na tabeli sa dva boda više od Bajerna. Na sve to, odbrana Dortmunda je najbolja u Bundesligi, a uz Bavarce su jedini tim koji trenutno nema poraz.

Kad se pogleda kakve je sve lomove tim sa Signal Iduna Parka sebi dopuštao, možda će sve ovo samo kratko trajati, do neke sledeće prilike da ponovo naprave nešto i da po običaju – uprskaju, a možda polako počinje da tinja nada da je moguće da saltara završi u Vestfaliji. Niko Šloterbek kao jedan od najboljih igrača se nada da se to neće desiti.

„Želimo da ostanemo u vrhu što duže i da u martu i aprilu budemo konkurentni u borbi za titulu. Trenutno smo relevantan kandidat. Činjenica da smo osvojili 24 boda iz deset utakmica nije loš početak“, rekao je reprezentativac Nemačke.

BUNDESLIGA – 10. KOLO

Petak

Bajern Minhen - Keln 1:1 (1:1)

/Braun 37 - Mur 12/

Subota

Borusija Menhengladbah - Borusija Dortmund 0:1 (0:0)

/Nmeča 80/

Bajer Leverkuzen - Paderborn 4:0 (1:0)

/Moreira 14, 47, Šik 51, Fernandez 59/

Ajntraht Frankfurt - Hofenhajm 1:0 (1:0)

/Burkart 25/

Elverzberg - Frajburg 0:1 (0:0)

/Matanović 68/

Union Berlin - RB Lajpcig 1:5 (1:1)

/Ebišer 41 - Nusa 18, Romulo 50, Gruda 72, Rajc 76, Baku 89/

Šalke - Štutgart 0:0

Nedelja

15.30: (2,60) Augzburg (3,70) Majnc (2,40) – MOZZART RELAX

17.30: (1,70) Verder (4,00) Hamburger (4,40) – MOZZART RELAX

***Kvote su podložne promenama