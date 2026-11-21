Fudbalska fatamorgana ili stvarnost: Tinjaju šampionski snovi Dortmunda (VIDEO)
Vreme čitanja: 4min | sub. 21.11.26. | 20:21
Tim Nike Kovača jedva pobedio imenjaka iz Menhengladbaha, ali dovoljno da preuzme lidersku poziciju - 1:0
Da li se zaista dešava ili je to samo fudbalska fatamorgana. Bajern se nalazi u najvećoj krizi od kad je Vensan Kompani postao trener i Borusija iz Dortmunda je to konačno uspela da iskoristi. Znamo koliko su popularni Milioneri u prethodnom periodu umeli da dožive neke čudesne lomove i ostanu bez već upisanih bodova (utakmice protiv Union Berlina i nešto ranije Verdera). Malo je nedostajalo da se i ovaj put spotaknu i to u duelu protiv fenjeraša Borusije Menhengladbah – 1:0.
Čitavih 80 minuta trajalo je mučenje gostiju, a onda se pojavio – Feliks Nmeča. Reprezentativac Nemačke odapeo je sa 17,18 metara i zatresao mrežu, ali na tome može da zahvali katastrofalnoj reakciji golmana Menhengladbaha Danijela Baca. Čoveku je lopta bukvalno, prošla kroz ruke. Šut Nmeče jeste bio jak, ali reakcija Baca je bila takva da vam dođe da kažete – „golmane, bušne su ti ruke!“.
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Iskusni golman je tom reakcijom upropastio sve dobro što je uradio do tada, a upravo je njegova intervencija iz sredine prvog poluvremena sprečila Nmeču da se upiše u strelce. Izuzev te situacije, Dortmund je malo toga napravio u napadu i na kraju, prema rečima Nika Kovača imao sreće što je uopšte došao do vođstva.
„U prvom poluvremenu nismo bili u stanju da nametnemo naš stil igre, u nastavku smo kroz izmene uspeli da preuzmemo kontrolu. Na osnovu igre u drugom poluvremenu, mislim da smo zasluženo pobedili. Ipak, očigledno je da je gol za pobedu bio posledica sreće“, rekao je Kovač posle utakmice.
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Možda je posle svega što im se dešavalo u prethodnom periodu, igrači Dortmunda zaslužili određenu dozu sreće, makar i na ovaj način – da glupost protivničkog golmana bude ta koja će im donosi prvo mesto na tabeli sa dva boda više od Bajerna. Na sve to, odbrana Dortmunda je najbolja u Bundesligi, a uz Bavarce su jedini tim koji trenutno nema poraz.
Kad se pogleda kakve je sve lomove tim sa Signal Iduna Parka sebi dopuštao, možda će sve ovo samo kratko trajati, do neke sledeće prilike da ponovo naprave nešto i da po običaju – uprskaju, a možda polako počinje da tinja nada da je moguće da saltara završi u Vestfaliji. Niko Šloterbek kao jedan od najboljih igrača se nada da se to neće desiti.
„Želimo da ostanemo u vrhu što duže i da u martu i aprilu budemo konkurentni u borbi za titulu. Trenutno smo relevantan kandidat. Činjenica da smo osvojili 24 boda iz deset utakmica nije loš početak“, rekao je reprezentativac Nemačke.
BUNDESLIGA – 10. KOLO
Petak
Bajern Minhen - Keln 1:1 (1:1)
/Braun 37 - Mur 12/
Subota
Borusija Menhengladbah - Borusija Dortmund 0:1 (0:0)
/Nmeča 80/
Bajer Leverkuzen - Paderborn 4:0 (1:0)
/Moreira 14, 47, Šik 51, Fernandez 59/
Ajntraht Frankfurt - Hofenhajm 1:0 (1:0)
/Burkart 25/
Elverzberg - Frajburg 0:1 (0:0)
/Matanović 68/
Union Berlin - RB Lajpcig 1:5 (1:1)
/Ebišer 41 - Nusa 18, Romulo 50, Gruda 72, Rajc 76, Baku 89/
Šalke - Štutgart 0:0
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