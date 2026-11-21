Mančester Siti mu je ponudio poklon, ali Arsenal kao da nije bio spreman na njega, pa ga nije ni dočekao. Umesto da uveća razliku, održao je u životu najvećeg rivala u trci za titulu i pride dozvolio Brajtonu da mu se dodatno približi pošto je prosuo bodove na gostovanju Njukaslu u završnoj utakmici subotnjeg programa 11. kola Premijer lige - 2:2 (1:0).

Ispustio je dva, vrlo je lako mogao i tri. Jer u prvom poluvremenu sada već standardno haotični Njukasl u nastavku je izmaltretirao šampiona Engleske kao malo ove sezone, preokrenuo rezultat i čak išao ka ubedljivijoj pobedi, ali ga je Noni Madueke na tom putu sapleo, sprečivši ga da dođe do prve pobede pred svojim navijačima posle puna dva meseca. Moraće na nju da sačekaju navijači kluba sa severa Engleske još neko vreme, mada ako njihov tim bude igrao kao što je u drugih 45 minuta večerašnje utakmice, neće još dugo...