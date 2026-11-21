Sent Džejms park postaje mesto Arsenalovog stradanja, Madueke sprečio totalni kolaps
Vreme čitanja: 4min | sub. 21.11.26. | 20:33
Šampion Engleske četvrti put prosuo bodove na gostovanju Njukaslu u poslednjih šest sezona
Mančester Siti mu je ponudio poklon, ali Arsenal kao da nije bio spreman na njega, pa ga nije ni dočekao. Umesto da uveća razliku, održao je u životu najvećeg rivala u trci za titulu i pride dozvolio Brajtonu da mu se dodatno približi pošto je prosuo bodove na gostovanju Njukaslu u završnoj utakmici subotnjeg programa 11. kola Premijer lige - 2:2 (1:0).
Ispustio je dva, vrlo je lako mogao i tri. Jer u prvom poluvremenu sada već standardno haotični Njukasl u nastavku je izmaltretirao šampiona Engleske kao malo ove sezone, preokrenuo rezultat i čak išao ka ubedljivijoj pobedi, ali ga je Noni Madueke na tom putu sapleo, sprečivši ga da dođe do prve pobede pred svojim navijačima posle puna dva meseca. Moraće na nju da sačekaju navijači kluba sa severa Engleske još neko vreme, mada ako njihov tim bude igrao kao što je u drugih 45 minuta večerašnje utakmice, neće još dugo...
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Godinama unazad Arsenal sa strepnjom kreće put severa Engleske. Tri puta gubio je na Sent Džejms parku u prethodnih pet sezona, prošle tek golovima u nadoknadi preokrenuo rezultat i došao do pobede. Večeras je ponovo izranjavan vraća kući, iako ništa tokom prvog poluvremena nije nagoveštavalo da će tako biti. Ne samo da mu je Ebereči Eze doneo zasluženu prednost nakon što je na prelepo dodavanje Kaija Haverca kaznio neopreznost Luisa Hola, već je branilac titule imao potpunu kontrolu nad utakmicom. Dominirao je u posedu, pritiskom 'spakovao' Njukasl u njegov kazneni prostor i bez problema mogao da vodi i znatno ubedljivije.
I vodio bi da se u poslednjem minutu prvog dela Hol nije delimično iskupio za prethodno napravljenu grešku i klizećim startom u poslednjem trenutku sprečio već viđen gol Nonija Maduekea, već neko vreme daleko najkonkrentijeg fudbalera Arsenala.
Uskoro opširnije...
PREMIJER LIGA, 11. KOLO
Subota
Mančester Siti - Fulam 1:1 (0:1)
/Anderson 57 - Muniz 16/
Čelsi - Lids 1:4 (1:1)
/Emega 25 - Okafor 28, 59, Kalvert Luin 53pen, Aronson 90+1/
Koventri - Kristal Palas 3:2 (2:2)
/Avonji 5, Sakamoto 30, Meknil 85ag - Pino 13, Larsen 45+1/
Aston Vila - Sanderlend (0:0)
Totenhem - Ipsvič 2:0 (1:0)
/Vilijams Barnet 15, Solanki 51/
Bornmut - Notingem Forest 2:0 (1:0)
/Evanilson 19, Klajvert 45+3/
Njukasl - Arsenal 2:2 (0:1)
/Barns 49, Tšau 62 - Eze 33, Madueke 78/
Nedelja
15.00: (5,90) Hal (4,20) Brajton (1,50) MOZZART RELAX
17.30: (1,75) Liverpul (3,90) Mančester Junajted (4,10) MOZZART RELAX
Ponedeljak
21.00: (2,20) Brentford (3,45) Everton (3,05) MOZZART RELAX
*** kvote su podložne promenama