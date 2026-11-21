Holandski napadač je na Enio Tardiniju prezentovao svoju golgetersku raskoš. Kod prvog gola je zablistao u prijemu, kod drugog je pokazao koliko je nezgodan kada mu ostavite samo malo prostora da vas kazni, kod trećeg je bio siguran u realizaciji, a kod četvrtog je na delu demonstrirao da je nezaustavljiv u kontranapadu. Pobegao je čitavoj odbrani domaćina, na kraju prevario i indisponiranog Đovanija Difaru i poslao loptu u mrežu.

Ekipa Đan Pjera Gasperinija je u nekoliko navrata ove sezone ispuštala prednost, ali je večeras pokazala da je u stanju da se izdigne iz teške situacije. Vučica je vodila na poluvremenu, ali je u 54. minutu kažnjena za katastrofalan kiks Leonarda Balerdija, koji je izgubio loptu na protivničkoj polovini, nakon čega se otvorila kontra za nezaustavljivog Nestu Elfegea i Mile Svilar je bio savladan.

Ipak, Gasperini je reagovao brzim izmenama, uveo Veslija, Endiku i Soulea, osvežio redove i Roma je ekspresno krenula u nove napade. Jedan takav je prouzrokovao grešku Marijana Troila u 61. minutu, koji je promašio čitavu loptu, što je Malen iskoristio i pogodio mrežu iz neposredne blizine. Nakon toga, defanziva domaćeg tima se potpuno raspala, što je pored Malena iskoristio i Rodrigo Mora da se upiše u strelce u 71. minutu.

Još važniju stvar za Gasperinija, od samih golova Donjela Malena i osvojenih bodova, predstavlja činjenica da su se u u puno pogon posle povreda vratili Mile Svilar i Manu Kone, bez kojih je Rimljanima bilo prilično teško da održe balans i ostanu konkurentni u Seriji A i Ligi šampiona. Obojica su od presudne važnosti kada je u pitanju defanzivna sigurnost tima, što se videlo i danas. I jedan i drugi su maksimalno iskoristili reprezentativnu pazu, pa su večeras držali svoj tim čvrsto na zemlji.

Iako je Roma bila ubedljiva, Svilarov doprinos nije bio mali. Nije mogao ništa kod gola Elfege, ali je meč okončao sa pet uspešnih odbrana, od kojih su neke bile izuzetne.

Vučica je prišla Laciju na dva boda zaostatka i broji sitno do rimskog derbija 13. decembra. Sledi gostovanje Pari Sen Žermernu, koji će više služiti kao procena trenutnih mogućnosti, a onda idu mečevi protiv Monce, Bolonje i Sportinga, koji se moraju dobiti. Ako bude tako, derbi sa Lacijem će predstavljati istinski spektakl, pogotovo što će Đalorosi biti domaćini.