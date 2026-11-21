Pride je vrlo lako mogla da bude i najubedljivija, pošto je tokom četvrte četvrtine Bahčešehir u dva navrata imao 42 poena prednosti, ali je serijom 5:0 Korfez koliko-toliko uspeo da ublaži poraz.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Međutim, da će ga doživeti nije se postavljalo pitanje praktično od prvog minuta. Bahčešehir je u prvoj četvrtini ograničio rivala na svega šest poena i već tada trasirao sebi put ka pobedi.

Njoj je sa 19 poena doprineo Malakaj Fin. Tajler Kavana dodao je 16, Ismet Akpinar jedan manje, dok je Aleksa Avramović stao na 10, koliko je ubacio i Ajzea Majk. U poraženoj ekipi istakao se Džonatan Dejvis sa 19 poena, a na korak do dabl-dabla zastao je Paulius Danusevičius, koji je zabeležio 16 poena i devet skokova. Srpski košarkaš u redovima gostiju Filip Barna je za nešto više od 22 minuta na parketu zabeležio tri poena i dve asistencije.