Đuričić na večitom derbiju postigao prvi gol u kiparskom fudbalu (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | sub. 21.11.26. | 20:17
Lepim potezom neutralisao novi pogodak Loisa Dionija, na kraju veliki derbi između Omonije i APOEL-a završen podelom bodova – 1:1 (1:0)
U odličnoj je formi nekadašnji fudbalski reprezentativac Srbije Filip Đuričić, uprkos činjenici da poslednjih nedelja nema baš veliku minutažu u dresu APOEL-a. Nedavno je protiv Omonije Aradipua (2:1) ušao sa klupe i zabeležio dve asistencije, a ove subote je spasao APOEL u večitom derbiju Nikozije protiv “prave” Omonije. Prvim pogotkom od dolaska u kiparski fudbal 34-godišnji Obrenovčanin je doneo APOEL-u važan bod – 1:1 (1:0).
Na najveći fudbalski derbi na Kipru Đuričićev tim je došao u odličnoj formi, sa serijom od četiri uzastopne pobede. Međutim, znalo se da je Omonija izuzetno kvalitetna ekipa, nije slučajno bila druga posle devet kola. Uostalom, derbi je derbi...
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I već posle pet minuta su momci u zeleno-belom dresu stigli do prednosti. Bivši napadač Crvene zvezde Lois Dioni je fantastično istrčao kontranapad, pobegao je odbrani APOEL-a i postigao već 11. pogodak od početka sezone. Iskusnom Francuzu je ovo bio treći uzastopni meč u prvenstvu Kipra na kojem se upisao u strelce.
14.00: (4,70) Olimpijakos Nikozija (3,90) AEK Larnaka (1,63)
Kako je taj rezultat stajao na semaforu sat vremena, trener Nikolaos Papadopulos je rešio da napravi izmenu. Na teren je poslao svog zlatnog džokera Đuričića, a njemu su bila potrebna samo tri minuta da se upiše u strelce.
Dobio je loptu na levom krilu, uz malo sreće prošao pored Žan-Kevina Duverna, a zatim se fino snašao i oslobodio još jednog protivnika pre nego što je došao u poziciju da šutira. Kada je to uradio, Đuričić je bio savršen, pa je mogao da proslavi prvenac u dresu najtrofejnijeg kluba na Rajskom ostrvu.
Do kraja utakmice se rezultat više nije menjao, pa su gradski rivali podelili plen. Vredelo bi napomenuti da za APOEL ovog puta nije ulazio u igru nekadašnji štoper Crvene zvezde i TSC Bačke Topole Miloš Degenek, koji je ostao na klupi.
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KIPAR 1 – 10. KOLO
Subota
Aris - Nea Salamis 3:1 (0:1)
/Lebi 51, Efage 79, 90+4 – Manu 28/
Omonija – APOEL 1:1 (1:0)
/Dioni 5 – Đuričić 66/
Omonija Aradipu – Pafos 1:2 (1:2)
/Silva 29ag – Sema 17, Noro 27/
Nedelja
14.00: (4,70) Olimpijakos Nikozija (3,90) AEK Larnaka (1,63)
16.00: (4,20) Karmiotisa (3,70) AEL Limasol (1,72)
18.00: (1,17) Apolon (6,75) Omonija 29. maj (15,0)
Ponedeljak
18.00: (3,05) Ipsonas Krasava (3,30) Anortozis (2,20)
***Kvote su podložne promenama