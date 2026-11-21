Imao je tim Marka Nikolića dosta šansi da mnogo ranije i lakše reši ovaj meč, međutim, samo jednom je lopta završila u mreži, kada je šutirao Abubakari Koita.

A, kolika je bila nervoza u atinskom timu do kraja vidi se i po tome što je Marko Nikolić dobio crveni karton u 88. minutu zbog protesta. Desilo se to da Luka Jović nije izašao sa terena u roku od deset sekundi, pa je Mijat Gaćinović morao da čeka minut da bi ušao u igru. To je razbesnelo Nikolića, koji se bunio, pa dobio crveni karton.

Ipak i bez šefa struke na klupi AEK je uspeo da sačuva mukom stečeno vođstvo, čak je imao i tri dobre situacije posle toga da duplira prednost, međutim, lopti se večeras baš nije išlo u mrežu Kalamate više od jedanput.

Samo u prvom poluvremenu upravo Koita i dva puta Varga su propustili velike šanse da donesu prednost i miran nastavak šampionu Grčke. Na kraju je „koma“ izbegnuta, pa će AEK moći mirno na noge Komu u Ligi šampiona.

Posle tri vezana poraza na dva fronta, uspeli su crno-žuti da spoje drugu pobedu.