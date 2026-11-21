El Klasiko ima milijarde, ali nema ovo: Pakao Pishuana pojeo golmana i pobedu Betisa u 90+2
Vreme čitanja: 6min | sub. 21.11.26. | 20:41
Barselona, Real i Atletiko imaju kvalitetnije timove i planetarnu popularnost, a Sevilja i Betis najbolje navijače u Španiji
U Madridu se igra za prestiž, u Barseloni za istoriju, ali u Sevilji se igra za pravo na dušu grada i najbliže je onome što možemo da vidimo samo u Južnoj Americi. Dok El Klasiko okuplja igrače vredne preko dve milijarde evra i skoro isto toliko pogleda širom planete, a ne mnogo manje skupoceni madridski derbi deli špansku prestonicu, malo koji fudbalski okršaj može da se meri sa sirovom strašću, netrpeljivošću i emocijama koje izaziva El Gran Derbi.
Rivalstvo koje korene vuče iz društvenih podela s početka prošlog veka, dobilo je još jedno poglavlje. A kakvo bi to poglavlje bilo bez drame... Sevilja i Betis podelili su bodove na Sančes Pishuanu 1:1 (0:0), pošto je domaćin golom u sudijskoj nadoknadi sprečio velikog rivala da odnese sva tri boda iz Nerviona. Igrao se 90+2. minut kada je Kike Salas oprobao udarac sa ivice kaznenog prostora. Šut nije delovao neodbranjivo, ali je golman Betisa Alvaro Valjes napravio katastrofalnu grešku. Lopta mu je iskliznula i završila u mreži za 1:1, a tribine Sančes Pishuana eksplodirale su od oduševljenja. Time je neutralisan gol Antonija uz mnogo sreće i iz odbitka u 50. minutu.
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Više od jednog veka ovaj grad živi podeljen na crveno-belu i zeleno-belu polovinu. Sevilja je tradicionalno predstavljala bogatiji deo grada i četvrt Nervion, dok je Betis izrastao u simbol radničke klase i Heliopolisa. Toliko je duboka netrpeljivost da pojedini navijači Betisa čak izbegavaju da izgovore ime Sevilje, nazivajući je Gradom Betisa. Zato ovde poraz od komšija boli drugačije, a pobeda se pamti duže od mnogih trofeja.
Ovoga puta i ulog na tabeli bio je znatno veći nego prethodnih sezona. Za razliku od prošle, kada je Sevilja strahovala za opstanak, oba gradska rivala dočekala su derbi u zoni koja vodi u evropska takmičenja. Betis je uz to imao priliku da dodatno učvrsti poziciju među četiri najbolja tima Primere.
Prvo poluvreme pripalo je domaćinu, barem kada je reč o utisku na terenu. Sevilja je bila konkretnija, pokušavala da nametne ritam i pronađe put do protivničkog gola, ali nije uspevala da materijalizuje bolju igru. Kazna je stigla praktično iz prvog ozbiljnijeg napada gostiju u nastavku. Igrao se 50. minut kada je Isko pronašao Antonija na ivici kaznenog prostora, a Brazilac šutirao i uz nešto sreće savladao golmana domaćih. Lopta je na putu ka mreži zakačila jednog fudbalera Sevilje, promenila pravac i završila iza leđa Odiseasa Vlahodimosa.
Bio je to hladan tuš za domaće navijače, a Betis je mogao ekspresno da duplira prednost. Samo sedam minuta kasnije Abde je centrirao, Antoni ostao sam u odličnoj poziciji i pokušao da postigne drugi pogodak, ali je Vlahodimos fantastičnom intervencijom održao Sevilju u životu.
Kako je vreme odmicalo, činilo se da će zeleno-beli još jednom pokoriti stadion najvećeg neprijatelja. U prethodnom međusobnom susretu na ovom terenu slavili su sa 2:0, a sada su bili nadomak novog trijumfa koji bi dodatno zaboleo crveno-belu polovinu grada. Međutim, El Gran Derbi ne bi bio ono što jeste kada bi se završavao bez poslednjeg obrta.
U drugom minutu sudijske nadoknade Kike Salas oprobao je udarac sa ivice kaznenog prostora. Šut nije delovao neodbranjivo, ali je golman Betisa Alvaro Valjes napravio katastrofalnu grešku. Lopta mu je iskliznula i završila u mreži za 1:1, a tribine Sančes Pishuana eksplodirale su od oduševljenja. U trenutku kada su gosti već mogli da zamisle slavlje, ostali su bez dva boda. Sevilja nije uspela da pobedi velikog rivala, ali mu nije dozvolila ni da slavi na njenom terenu.
Betis je posle remija ostao na četvrtom mestu Primere sa 27 bodova, dok je Sevilja šesta sa 19.
PRIMERA – 13. KOLO
Petak
Atletik Bilbao - Espanjol 0:1 (0:0)
/Roberto 66/
Subota
Alaves - Atletik Bilbao 3:1 (1:1)
/Perez 2, Boje 62, Suarez 90 - Tenalja ag 41/
Rajo Valjekano - Valensija 0:1 (0:1)
/Kopete 41/
Sevilja - Betis 1:1 (0:0)
/Salas 90+2 - Antoni 50/
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Nedelja
14.00: (1,20) Barselona (6,25) Viljareal (12,0) MOZZART RELAX
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Ponedeljak
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***kvote su podložne promenama