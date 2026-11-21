Ovoga puta i ulog na tabeli bio je znatno veći nego prethodnih sezona. Za razliku od prošle, kada je Sevilja strahovala za opstanak, oba gradska rivala dočekala su derbi u zoni koja vodi u evropska takmičenja. Betis je uz to imao priliku da dodatno učvrsti poziciju među četiri najbolja tima Primere.

Više od jednog veka ovaj grad živi podeljen na crveno-belu i zeleno-belu polovinu. Sevilja je tradicionalno predstavljala bogatiji deo grada i četvrt Nervion, dok je Betis izrastao u simbol radničke klase i Heliopolisa. Toliko je duboka netrpeljivost da pojedini navijači Betisa čak izbegavaju da izgovore ime Sevilje, nazivajući je Gradom Betisa. Zato ovde poraz od komšija boli drugačije, a pobeda se pamti duže od mnogih trofeja.

Prvo poluvreme pripalo je domaćinu, barem kada je reč o utisku na terenu. Sevilja je bila konkretnija, pokušavala da nametne ritam i pronađe put do protivničkog gola, ali nije uspevala da materijalizuje bolju igru. Kazna je stigla praktično iz prvog ozbiljnijeg napada gostiju u nastavku. Igrao se 50. minut kada je Isko pronašao Antonija na ivici kaznenog prostora, a Brazilac šutirao i uz nešto sreće savladao golmana domaćih. Lopta je na putu ka mreži zakačila jednog fudbalera Sevilje, promenila pravac i završila iza leđa Odiseasa Vlahodimosa.

Bio je to hladan tuš za domaće navijače, a Betis je mogao ekspresno da duplira prednost. Samo sedam minuta kasnije Abde je centrirao, Antoni ostao sam u odličnoj poziciji i pokušao da postigne drugi pogodak, ali je Vlahodimos fantastičnom intervencijom održao Sevilju u životu.

Kako je vreme odmicalo, činilo se da će zeleno-beli još jednom pokoriti stadion najvećeg neprijatelja. U prethodnom međusobnom susretu na ovom terenu slavili su sa 2:0, a sada su bili nadomak novog trijumfa koji bi dodatno zaboleo crveno-belu polovinu grada. Međutim, El Gran Derbi ne bi bio ono što jeste kada bi se završavao bez poslednjeg obrta.

U drugom minutu sudijske nadoknade Kike Salas oprobao je udarac sa ivice kaznenog prostora. Šut nije delovao neodbranjivo, ali je golman Betisa Alvaro Valjes napravio katastrofalnu grešku. Lopta mu je iskliznula i završila u mreži za 1:1, a tribine Sančes Pishuana eksplodirale su od oduševljenja. U trenutku kada su gosti već mogli da zamisle slavlje, ostali su bez dva boda. Sevilja nije uspela da pobedi velikog rivala, ali mu nije dozvolila ni da slavi na njenom terenu.

Betis je posle remija ostao na četvrtom mestu Primere sa 27 bodova, dok je Sevilja šesta sa 19.

PRIMERA – 13. KOLO

Petak

Atletik Bilbao - Espanjol 0:1 (0:0)

/Roberto 66/

Subota

Alaves - Atletik Bilbao 3:1 (1:1)

/Perez 2, Boje 62, Suarez 90 - Tenalja ag 41/

Rajo Valjekano - Valensija 0:1 (0:1)

/Kopete 41/

Sevilja - Betis 1:1 (0:0)

/Salas 90+2 - Antoni 50/

21.00: (1,17) Real Madrid (6,75) Selta (14,0) MOZZART RELAX

Nedelja

14.00: (1,20) Barselona (6,25) Viljareal (12,0) MOZZART RELAX

16.15: (3,05) Rasing Santander (3,90) Sosijedad (2,05) MOZZART RELAX

18.30: (1,80) Osasuna (3,45) Malaga (4,40) MOZZART RELAX

21.00: (5,90) Hetafe (3,80) Atletiko Madrid (1,55) MOZZART RELAX

Ponedeljak

21.00: (2,20) Levante (3,50) Elče (3,00) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama