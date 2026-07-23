Prst sudbine: Saša Ilić i 23. jul – 29 godina kasnije

Vreme čitanja: 4min | čet. 23.07.26. | 12:18
Na današnji dan počela je priča koja večeras dobija novo poglavlje
To valjda može samo Saša Ilić. Da mu se zvezde nameste, a univerzum namigne, pa da kao šef stručnog štaba Partizana debituje u Humskoj na isti datum kad je odigrao prvu evropsku utakmicu za crno-bele.
Ovog četvrtka protiv UNA Štrasena Ilić će sesti za komande Parnog valjka u nameri da ga doveze do Lige konferencije, a meč sa Luksemburžanima ima posebnu dimenziju ako se zna da je pre tačno 29 godina odigrao prvu međunarodnu utakmicu u dresu voljenog kluba.
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Bilo je to 23. jula 1997. protiv tadašnje Kroacije (pre i posle toga Dinamo iz Zagreba) u Beogradu. Trener Ljubiša Tumbaković ga je poslao na teren početkom drugog poluvremena umesto Gorana Troboka, a do kraja meča Sale je asistirao Draganu Isailoviću za pobedu, 1:0. Interesantno, akter tog duela na Topčiderskom brdu bio je i Ljubiša Ranković, sada jedan od Ilićevih saradnika u stručnom štabu.
Podsetimo se tima Partizana koji je tada igrao: Kralj – Pažin, Krstajić, Svetličić, Bolić – Vukićević, Trobok (Ilić), Tomić, Ranković (Isailović), Obradović (Stojanoski) – Stoisavljević.
Nažalost Grobara, prednost stečena u Beogradu ispostavila se nedovoljnom u revanšu prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, jer je predstavnik Hrvatske na Maksimiru slavio sa 5:0.
Ilić je još ranije, u oktobru 1996, debitovao u takmičarskim utakmicama za Partizan. Proveo je devet vezanih godina u prvom mandatu, do 2005. kada se otisnuo u Galatasaraj, potom se vratio 2010. i opet igrao devet spojenih sezona, sve dok se u maju 2019. nije oprostio na meču sa novosadskim Proleterom. Rekorder je u mnogim statističkim kategorijama i potrajalo bi da se sva dostignuća nabroje.
Posle toga je Saša Ilić počeo da gradi trenersku karijeru. Sedeo je na klupi Čukaričkog u Humskoj, ali će večeras protiv UNA Štrasena prvi put biti u ulozi šefa stručnog štaba crno-belih na stadionu Partizana. I to na evropskoj utakmici. Baš 23. jula, kao što je bio slučaj protiv Kroacije pre 29 leta.