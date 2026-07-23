Prst sudbine: Saša Ilić i 23. jul – 29 godina kasnije

To valjda može samo Saša Ilić. Da mu se zvezde nameste, a univerzum namigne, pa da kao šef stručnog štaba Partizana debituje u Humskoj na isti datum kad je odigrao prvu evropsku utakmicu za crno-bele.

Ovog četvrtka protiv UNA Štrasena Ilić će sesti za komande Parnog valjka u nameri da ga doveze do Lige konferencije, a meč sa Luksemburžanima ima posebnu dimenziju ako se zna da je pre tačno 29 godina odigrao prvu međunarodnu utakmicu u dresu voljenog kluba.