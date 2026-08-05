Zirkze uz Kolo Muanija u Juventusovom napadu? U Mančesteru spremni da pričaju o pozajmici

Baš kao što je, izgleda, Holanđaninu zacrtano da se vrati u Seriju A, odakle je pre dve godine, iz Bolonje, prešao u redove Mančester Junajteda i tamo nije baš oduševio. Kažemo zacrtano, zato što ga je zimus silno želela Roma, činilo se u jednom momentu da je taj posao gotova stvar, tako da i sada treba sačekati sa epilogom, ali pouzdani izvori sa Apenina, u liku Đanluke di Marcija i Skaj sporta, tvrde da su kontakti sa igračem i njegovim agentom uspostavljeni, da su vrlo intenzivni, štaviše da je 25-godišnji napadač već dao saglasnost za povratak u Italiju.

E, sada su na redu dogovori na relaciji dva kluba, ali ono što nagoveštava pozitivan epilog, jeste saznanje pomenutih izvora da je Mančester Junajted spreman da u početku Zirkzea ustupi Juventusu na pozajmicu. On je na Old Trafordu svakako na transfer listi, iako mu ugovor važi do 2029. godine, a sada je neophodno postići sveobuhvatan dogovor o tačnim uslovima posla (da li je reč o pravu otkupa ili uslovnoj obavezi) i finansijskim detaljima.

U pozadini i dalje stoji kao opcija Mateo Pelegrino iz Parme, ali je Zirkze navodno prva želja Lućana Spaletija i sportskog direktora Rikija Masare i zato je prioritet u ovom trenutku. On je, podsetimo, u dresu Junajteda odigrao 75 utakmica, postigao devet golova, uz četiri asistencije, što je daleko manja produktivnost u odnosu na 14 pogodaka i devet asistencija prethodno na 58 mečeva za Bolonju.