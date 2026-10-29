Che cannoniere: Zvezda ga odbila, Đenova platila 2.500.000, a u Železničaru se vratio u život

Počelo je srećnim golom protiv Zemuna, nastavilo pogocima protiv IMT-a i Partizana, pa još dva komada protiv Radničkog iz Kragujevca. Dovoljno da već sada postigne jednak broj golova koliko je dao za Šerif u sezoni 2023/24 i već je izvesno da će mu ova biti najbolja u karijeri.

"Znamo da ne možemo da dovedemo igrača koji je prethodne sezone postigao deset golova. Prva stvar koju smo videli kod Dejvida je fizički profil. To je momak koji u punom sprintu trči 35 kilometara na čas, broj pretrčanih kilometara je na nivou veznog igrača. Kad je došao, videlo se da oseća neku vrstu pritiska zbog činjenica da je mnogo plaćen. Sve vreme sam mu govorio da ne mora da postigne nijedan gol do kraja sezone, za mene će biti jedan od najboljih špiceva u ligi", rekao je sportski direktor Železničara Bojan Šaranov za Mozzart Sport.

Ipak, pre ovog bleska, Dejvid je bio igrač koji je jako dugo lutao. Sa 18 godina bio je na probi u Crvenoj zvezdi, ali nije ubedio stručni štab na čelu sa Dejanom Stankovićem da je pravo rešenje. Posle toga je morao da spusti u Treću ligu Švedske gde na deset utakmica nije dao nijedan gol. Do dolaska u Pančevo jedina dobar potez bio mu je dolazak u Šerif iz Tiraspolja koji ga je pronašao u drugoj ligi Tunisa. Partije u Moldaviji su mu obezbedile transfer u Đenovu vredan 2.500.000 evra.

Iako ga je Alberto Đilardino koristio u nekim utakmicama, ispostavilo se da je Serija A za Nigerijca bila preveliki korak u svakom smislu. Pored špiceva kao što su Mateo Retegi i Andrea Pinamonti, dobijao je mrvice, borio se sa povredama, a onda upao u najveći kanal u karijeri. Rapid Bukurešt, Virtus Entela, pa kiparska Krasava. Svugde pozajmica i ista uloga - samo da zadrži loptu.

"Teško je suditi napadaču koji dolazi posle takvih sezona. Dobijao je šansu na kašičicu, koristili su ga kao "target mena" u vrlo ograničenoj minutaži. Došao je u Železničar iz sredina koje nemaju dobar sistem. Zato se i mučio da postigne gol. Čim je dobio više poverenja, kad je počeo da dobije više lopti u prostor, kad su počele da mu se nameštaju situacije, neki njegovi ozbiljni kvaliteti su došli do izražaja", smatra Šaranov.

Priča Dejvida Ankejea u nekim segmentima neodoljivo podseća na onu Džeja Enema. Holanđanin je u OFK Beograd došao posle lutanja po nižim italijanskim ligama i Kipru, a onda doživeo procvat kad je stigao u Mozzart Bet Superligu. Na kraju je preko Zvezde završio u Bolonji. Nešto ima do uloge koju vam trener nameni. Ova Dejvidu savršeno odgovara.