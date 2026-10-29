Penjaroja: Nema iznenađenja, moramo da zaustavimo Valančijunasa
Vreme čitanja: 4min | čet. 29.10.26. | 16:15
"Nije lako igrati u Kaunasu zbog atmosfere", kaže Španac
(Od izveštača Mozzart Sporta iz Kaunasa)
Partizan Mozzart Bet je prosuo 11 poena razlike u četvrtoj deonici protiv Asvela i doživeo i te kako težak poraz na gostovanju. Vremena za tugovanje nema, pošto je utakmica sa Žalgirisom u Kaunasu na programu već sutra od 19.00.
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Meč sa litvanskim velikanom najavio je trener Parnog Valjka, Đoan Penjaroja.
"Druga utakmica, drugi tim, drugi igrači. Imaju nekoliko sjajnih igrača: Evansa, Valančijunasa, Tubelisa, Slivu. To je iskusan tim. Nije lako igrati u Kaunasu zbog atmosfere. Mi moramo da budemo bolji, juče smo igrali loše poslednjih četiri-pet miuta, ali to je košarka. Sve smo analizirali i sutra imamo novu šansu da se takmičimo".
Kako možete da iznenadite Žalgiris?
"Nema iznenađenja, moramo dobro da igramo, moramo da zaustavimo njihov napad na niskom postu, posebno Valančijunasa. Odličan su skakački tim, tako da ćemo i na to morati da obratimo pažnju. I naravno, kao i u svakoj utakmici, treba da kontrolišemo ritam".
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Da li mislite da je ključ u zaustavljanju Jonasa Valančijunasa?
"Da, Valančijunas je veoma važan za njih. On je jedan od najboljih centara u Evroligi. Rekao sam, ta igra oko njega na niskom postu je veoma važna za Žalgiris. Ali, nije samo on važan. Imaju Edvardsa koji je sjajan skorer, Sterling je igrao dobro na prošloj utakmici, novog pleja u Evansu. To je tim koji se bori za plej-of i tim koji se hrani atmosferom domaćih navijača".
EVROLIGA - 9. KOLO
*** Kompletno kolo Evrolige je u MOZZART RELAX-u ***
Četvrtak
20.00: (1.37) Crvena zvezda (14.0) Bajern Minhen (4.10)
20.05: (1.50) Makabi Tel Aviv (16.0) Pariz (3.00)
20.45: (1.45) Real Madrid (16.0) Fenerbahče (3.20)
Petak
17.00: (1.60) Dubai (16.0) Hapoel Tel Aviv (2.65)
18.30: (3.00) Efes (16.0) Panatinaikos (1.50)
19.00: (1.30) Žalgiris (17.0) Partizan Mozzart Bet (4.10)
20.00: (1.50) Asvel (16.0) Baskonija (3.00)
20.15: (1.15) Olimpijakos (20.0) Milano (6.50)
20.30: (1.70) Virtus Bolonja (15.0) Bešiktaš (2.40)
20.30: (1.80) Barselona (15.0) Valensija (2.25)
***kvote su podložne promenama