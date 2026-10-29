Penjaroja: Nema iznenađenja, moramo da zaustavimo Valančijunasa

Meč sa litvanskim velikanom najavio je trener Parnog Valjka, Đoan Penjaroja.

"Druga utakmica, drugi tim, drugi igrači. Imaju nekoliko sjajnih igrača: Evansa, Valančijunasa, Tubelisa, Slivu. To je iskusan tim. Nije lako igrati u Kaunasu zbog atmosfere. Mi moramo da budemo bolji, juče smo igrali loše poslednjih četiri-pet miuta, ali to je košarka. Sve smo analizirali i sutra imamo novu šansu da se takmičimo".

Kako možete da iznenadite Žalgiris?

"Nema iznenađenja, moramo dobro da igramo, moramo da zaustavimo njihov napad na niskom postu, posebno Valančijunasa. Odličan su skakački tim, tako da ćemo i na to morati da obratimo pažnju. I naravno, kao i u svakoj utakmici, treba da kontrolišemo ritam".

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Da li mislite da je ključ u zaustavljanju Jonasa Valančijunasa?

"Da, Valančijunas je veoma važan za njih. On je jedan od najboljih centara u Evroligi. Rekao sam, ta igra oko njega na niskom postu je veoma važna za Žalgiris. Ali, nije samo on važan. Imaju Edvardsa koji je sjajan skorer, Sterling je igrao dobro na prošloj utakmici, novog pleja u Evansu. To je tim koji se bori za plej-of i tim koji se hrani atmosferom domaćih navijača".