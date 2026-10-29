Marko Marin: Ostanak Maksimovića bi usporio Kostova, 5.000.000 dajemo za akademiju
Vreme čitanja: 2min | čet. 29.10.26. | 16:25
„Plan nam je da se vratimo u Ligu šampiona, iako svake godine prodajemo najbolje igrače“, poručio tehnički direktor crveno-belih
Nedavna utakmica sa Kopenhagenom bila je idealan povod za kolege iz Danske naprave veliku priču o Crvenoj zvezdi i načinu funkcionisanja devetostrukog uzastopnog šampiona Srbije. Njihova žiža bila je usmerena ka omladinskoj školi Crvene zvezde, koja je, prema njihovim rečima, u poslednjih pet godina generisala veliki novbac.
I značajno doprinela da se nekadašnji pobednik Kupa šampiona poslednjih godina etablira na evopskoj sceni. Danci su izračunali da je Crvena zvezda ove takmičarske godine inkasirala 32 miliona evra od produkta akademije, a poslovanje kluba pokušao je da im objasni tehnički direktor Marko Marin.
„Paradoksalno je što svake godine moramo da prodajemo najbolje igrače, a ujedno pravimo i bolji tim. Ne kažem ovo da se žalim, jer novac generišemo od transfera i evropskih takmičenja. Za nas je najvažnije da svake godine osvojimo prvenstvo Srbije. Jer kada osvojite titulu gotovo sigurno ste obezbedili učešće u Evropi“, rekao je Marko Marin.
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Kao primer Zvezdinog poslovanja Danci su naveli prodaju Andrije Maksimovića Lajpcigu za 14 miliona evra uz bonuse i procente od dalje prodaje.
„Zadržavanje Maksimovića na još godinu dana usporilo bi razvoj Vasilija Kostova. On je od tada postao standardan prvotimac. Godine naših mladih igrača igraju veliku ulogu u tome koliko kupci žele da plate. Oni žele da dovedu momke koje mogu dalje da razvijaju i prilagode sopstvenom stilu igre. To prodaju igrača od 18 ili 19 godina čini znatno lakšom, nego zrelih fudbalera od preko dvadeset godina. To našu omladinsku školu stavlja u središte stvari, jer nas na godišnjem nivou košta pet miliona. To je veća suma novca nego godišnji budžeti nekih klubova sa kojima se susrećemo u Srbiji“.
Marin je govorio i o načinu regrutacije novih igrača iz inostranstva.
„Naša inostrana pojačanja treba da imaju između 21 i 27 godina. Reč je o pristupačnim igračima kojima naš klub može da ponudi put do Bundeslige“.
Prema Marinovim rečima Crvena zvezda će u narednom periodu pokušati da se vrati u Ligu šampiona.
„Verujemo da je to takmičenje kojem pripadamo. Razlozi nisu samo finansijki. To je prestiž. Upravo zbog toga, tokom letnjeg perioda kada traju kvalifikacije, naš princip je da ne prodajemo najbolje igrače“.