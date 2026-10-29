Marko Marin: Ostanak Maksimovića bi usporio Kostova, 5.000.000 dajemo za akademiju

Kao primer Zvezdinog poslovanja Danci su naveli prodaju Andrije Maksimovića Lajpcigu za 14 miliona evra uz bonuse i procente od dalje prodaje.

„Zadržavanje Maksimovića na još godinu dana usporilo bi razvoj Vasilija Kostova. On je od tada postao standardan prvotimac. Godine naših mladih igrača igraju veliku ulogu u tome koliko kupci žele da plate. Oni žele da dovedu momke koje mogu dalje da razvijaju i prilagode sopstvenom stilu igre. To prodaju igrača od 18 ili 19 godina čini znatno lakšom, nego zrelih fudbalera od preko dvadeset godina. To našu omladinsku školu stavlja u središte stvari, jer nas na godišnjem nivou košta pet miliona. To je veća suma novca nego godišnji budžeti nekih klubova sa kojima se susrećemo u Srbiji“.

Marin je govorio i o načinu regrutacije novih igrača iz inostranstva.

„Naša inostrana pojačanja treba da imaju između 21 i 27 godina. Reč je o pristupačnim igračima kojima naš klub može da ponudi put do Bundeslige“.

Prema Marinovim rečima Crvena zvezda će u narednom periodu pokušati da se vrati u Ligu šampiona.

„Verujemo da je to takmičenje kojem pripadamo. Razlozi nisu samo finansijki. To je prestiž. Upravo zbog toga, tokom letnjeg perioda kada traju kvalifikacije, naš princip je da ne prodajemo najbolje igrače“.