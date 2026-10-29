Ne može košarka da se igra bez plejmejkera

U poslednjem porazu posebno je iznenadila slaba partija Devina Bukera, koji je protiv Tandera postigao samo tri poena, uz šut iz igre 1/7. Bio mu je to najmanji broj poena na jednoj utakmici u poslednje četiri godine. Buker je pre tog susreta nosio značajan deo napadačkog tereta ekipe iz Arizone. Tokom prva tri meča sezone, petostruki Ol star igrač prosečno je beležio 23 poena, 4,3 skoka i 5,3 asistencije, kao najbolji igrač ekipe.

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Međutim, kako kaže Kris Hejns, koji navodi da je kontaktirao izvore bliske ekipi kako bi saznao kakva je atmosfera unutar organizacije – nije dobro.

"Da, obavio sam nekoliko razgovora i raspitao se. Ono što sam saznao jeste da u svlačionici raste nezadovoljstvo iz jednostavnog razloga. Ekipa nema plejmejkera koji bi mogao da organizuje napad. Kada pogledate kako počinju utakmice u spoljnoj liniji, tu su Devin Buker, Džejlen Grin i Dilon Bruks. Dakle, nemate klasičnog plejmejkera koji bi svima omogućio da dođu do svojih pozicija i organizovao igru", kaže Hejns.

Trenutno imaju 25,3 asistencija po meču, što je dovoljno za 19. mesto u NBA ligi kada je prosek uspešnih dodavanja u pitanju.

"Ne znam da li Sansi u ovom trenutku planiraju da reše taj problem. Nadaju se da bi više igrača moglo zajednički da preuzme tu ulogu, ali za sada to ne izgleda kao dobro rešenje", zaključio je američki novinar.

Od igrača koji pokrivaju poziciju pleja imaju Kolina Gilespija, koji je imao dobru prošlu sezonu, Peta Spensera na dvosmernom ugovoru, Džordana Gudvina i Džamarija Bujeu, koji nisu u rotaciji.

Na tržištu ima za sada nekoliko igrača koji bi mogli da pomognu, pre svega Kevin Porter Džunior kao najbolje rešenje.