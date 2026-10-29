Ako niste znali, Ronaldo je B.O.A.T

Kada pričamo o toj 2008, Kristijano je ubedljivo slavio sa 446 bodova, ispred Mesija sa 281 bodom, i trojice Španaca: Fernanda Toresa (179), Ikera Kasiljasa (133) i Ćavija Ernandeza (97). Tada 23-godišnji Portugalac imao je sezonu iz snova u dresu Mančester junajteda. Sa engleskim velikanom osvojio je Premijer ligu (postigao 31 gol) i Ligu šampiona (pogodak u velikom finalu), a sjajna golgeterska godina donela mu je i "Zlatnu kopačku“ Evrope, ispred Danija Guisе .

U izboru za nagradu B.O.A.T, koja je revijalnog karaktera, CR7 je nadmašio Lionela Mesija , odnosno njegovo dostignuće iz 2012. godine. Zanimljivo, dvojica najvećih rivala modernog fudbala zauzela su prvih 12 mesta na ovoj rang listi, dok se iza njih našao Ronaldo Nazario , s učinkom iz 2002. godine, kada je ključno doprineo brazilskom osvajanju Mundijala u Japanu i Južnoj Koreji.

Za razliku od uobičajenog izbora za "Zlatnu loptu", u kom glasaju sportski novinari 100 najbolje plasiranih zemalja na Fifinoj rang listi, ovoga puta presudnu reč imala je publika pomenutog francuskog časopisa. Propozicije su bile vrlo jednostavne: opcije za glasanje bili su fudbaleri što su tokom karijere najmanje dva puta proglašavani za najbolje, i u konkurenciji se našao svaki njihov trijumf ponaosob. Navijači su na taj način dobili priliku da se na trenutak nađu u ulozi članova žirija, ali je učešće u glasanju koštalo jedan evro. Sa svakim novim uplaćenim evrom, stekli ste pravo da još jednom 'izrazite svoju volju'.

Prema navodima Frans fudbala, 5.009 ljudi glasalo je više puta. Među njima, 44 osobe glasale su između 10 i 26 puta, dok je 300 ljudi svoj glas dalo između pet i devet puta. Najveću grupu činilo je 4.665 učesnika koji su glasali između dva i četiri puta.

Kredibilitet ovog izbora, najblaže rečeno, diskutabilan je. Pre svega zbog mogućnosti da se više puta glasa. Međutim veliko je pitanje i kakva je bila starosna struktura glasača, kakvo poznavanje istorije fudbala... Primera radi, "Zlatna lopta" Marka van Bastena iz 1988. rangirana je tek kao 20, iako je čudesni Holanđanin u toj godini osvojio Evropsko prvenstvo sa Holandijom (najbolji strelac turnira, najlepši gol u istoriji Eura), Kup šampiona i Seriju A sa Milanom, postigavši pritom 33 gola u sezoni 1988/89.

To, razume se, Kristijanu Ronaldu nije zasmetalo da se pohvali najnovijim priznanjem...

"Fudbal pripada navijačima. Hvala svima širom sveta - Zlatna lopta svih vremena pripada i vama", napisao je Portugalac na društvenim mrežama.