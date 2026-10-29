Zdravstveni bilten Olimpijakosa: Milutinov, Montero, Furnije, Končar...

20.15: (1.15) Olimpijakos (20.0) Milano (6.50)

Što se tiče Žana Montera i Evana Furnijea, situacija je dosta drugačija i oni će izvesno propustiti meč. Montero je izvrnuo zglob desne noge, ali ima problem i sa ligamentima levog kolena. On je van sastava još od sredine meseca i propustio je okršaje protiv Fenerbahčea i Bešiktaša, kao i obaveze u domaćem prvenstvu, a navodi se da ga i dalje muče problemi koje ima. U klubu navodno ne žele da ga forsiraju pošto ga vide kao jako bitan deo tima i gledaju da ga dugoročno osposobe za igru.

Furnije je van terena poslednjih deset dana zbog hematoma na levom ramenu koji je zaradio u meču sa Barselonom. Pored toga je zaradio i povredu kolateralnog ligamenta desnog kolena. Iz tog razloga šanse da se nađe na parketu u petak uveče jako su male.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Na kraju, novajlija Džon Končar tek ulazi u proces adaptacije. Trenirao je sa Njujork Niksima, ali je otpušten pre gotovo mesec dana i od tada je radio samo individualno. Uprkos tome, očekuje se da bude u protokolu i dobije koji minut, kako bi ušao u ritam.

“Još čekamo da vidimo da li će i ko moći da pomogne, pre svega mislim na Milutinova i Furnijea. Končar bi mogao da bude u 12 u petak uveče. U ovom trenutku mogu da kažem da imamo dva-tri otvorena fronta. U svakom slučaju, ko go da igra, moraće da igra za pobedu Olimpijakosa”, poručio je kratko Barcokas.

Za suspendovanog Tajlera Dorsija nema naznaka kada bi mogao na parket.

EVROLIGA - 9. KOLO

*** Kompletno kolo Evrolige je u MOZZART RELAX-u ***

Četvrtak

20.00: (1.37) Crvena zvezda (14.0) Bajern Minhen (4.10)

20.05: (1.50) Makabi Tel Aviv (16.0) Pariz (3.00)

20.45: (1.45) Real Madrid (16.0) Fenerbahče (3.20)

Petak

17.00: (1.60) Dubai (16.0) Hapoel Tel Aviv (2.65)

18.30: (3.00) Efes (16.0) Panatinaikos (1.50)

19.00: (1.30) Žalgiris (17.0) Partizan Mozzart Bet (4.10)

20.00: (1.50) Asvel (16.0) Baskonija (3.00)

20.15: (1.15) Olimpijakos (20.0) Milano (6.50)

20.30: (1.70) Virtus Bolonja (15.0) Bešiktaš (2.40)

20.30: (1.80) Barselona (15.0) Valensija (2.25)

***kvote su podložne promenama