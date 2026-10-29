Zdravstveni bilten Olimpijakosa: Milutinov, Montero, Furnije, Končar...
Vreme čitanja: 3min | čet. 29.10.26. | 16:57
Jorgos Barcokas nije otkrio karte, ali jesu grčki mediji
Pregurali su košarkaši Olimpijakosa teško gostovanje Bešiktašu i pobedili u ozbiljno krnjem sastavu, a pred dolazak milanske Olimpije Jorgos Barcokas bi mogao da ima nešto bolju kadrovsku situaciju.
Naime, kako javljaju grčki sajtovi Gazeta i SDNA, Nikola Milutinov bi trebalo da se vrati u sastav za meč sa Armanijem, pošto je preskočio gostovanje Bešiktašu zbog povrede desnog nožnog palca. Iako grčki mediji daju oprečne informacije o tome da li je srpski centar bio na magnetnoj rezonanci zbog problema koji ima, uglavnom su saglasni oko toga da će se staviti na raspolaganje Jorgosu Barcokasu. Doduše, Sport24 navodi da grčki stručnjak možda neće ni forsirati Milutinova da se vrati na parket pošto su Tajrik Džons i Donta Hol tu da popune rupu, zajedno sa veteranom Brajantom Danstonom.
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20.15: (1.15) Olimpijakos (20.0) Milano (6.50)
Što se tiče Žana Montera i Evana Furnijea, situacija je dosta drugačija i oni će izvesno propustiti meč. Montero je izvrnuo zglob desne noge, ali ima problem i sa ligamentima levog kolena. On je van sastava još od sredine meseca i propustio je okršaje protiv Fenerbahčea i Bešiktaša, kao i obaveze u domaćem prvenstvu, a navodi se da ga i dalje muče problemi koje ima. U klubu navodno ne žele da ga forsiraju pošto ga vide kao jako bitan deo tima i gledaju da ga dugoročno osposobe za igru.
Furnije je van terena poslednjih deset dana zbog hematoma na levom ramenu koji je zaradio u meču sa Barselonom. Pored toga je zaradio i povredu kolateralnog ligamenta desnog kolena. Iz tog razloga šanse da se nađe na parketu u petak uveče jako su male.
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Na kraju, novajlija Džon Končar tek ulazi u proces adaptacije. Trenirao je sa Njujork Niksima, ali je otpušten pre gotovo mesec dana i od tada je radio samo individualno. Uprkos tome, očekuje se da bude u protokolu i dobije koji minut, kako bi ušao u ritam.
“Još čekamo da vidimo da li će i ko moći da pomogne, pre svega mislim na Milutinova i Furnijea. Končar bi mogao da bude u 12 u petak uveče. U ovom trenutku mogu da kažem da imamo dva-tri otvorena fronta. U svakom slučaju, ko go da igra, moraće da igra za pobedu Olimpijakosa”, poručio je kratko Barcokas.
Za suspendovanog Tajlera Dorsija nema naznaka kada bi mogao na parket.
EVROLIGA - 9. KOLO
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Četvrtak
20.00: (1.37) Crvena zvezda (14.0) Bajern Minhen (4.10)
20.05: (1.50) Makabi Tel Aviv (16.0) Pariz (3.00)
20.45: (1.45) Real Madrid (16.0) Fenerbahče (3.20)
Petak
17.00: (1.60) Dubai (16.0) Hapoel Tel Aviv (2.65)
18.30: (3.00) Efes (16.0) Panatinaikos (1.50)
19.00: (1.30) Žalgiris (17.0) Partizan Mozzart Bet (4.10)
20.00: (1.50) Asvel (16.0) Baskonija (3.00)
20.15: (1.15) Olimpijakos (20.0) Milano (6.50)
20.30: (1.70) Virtus Bolonja (15.0) Bešiktaš (2.40)
20.30: (1.80) Barselona (15.0) Valensija (2.25)
***kvote su podložne promenama