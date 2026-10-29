Mihajlo Banjac dao gol posle 11 meseci (VIDEO)

Prošle su četiri godine otkako je Mihajlo Banjac kao velika nada srpskog fudbala otišao u Krasnodar, a danas se još uvek nalazi u ruskom fudbalu, gde drugu sezonu nosi dres Krila Sovjetov. Prošle sezone momak iz Novog Sada upisao je 35 nastupa za klub iz Samare i postigao jedan gol, a danas je dao drugi. Između pogotka protiv Kamaza 27. novembra 2025. i današnjeg protiv Dinamo Mahačkale (2:0), takođe u Kupu Rusije, prošlo je nešto više od 11 meseci.

Banjac (26) je potvrdio pobedu ekipe Sergeja Bulatova u 68. minutu, nakon što je loptu sa prve stative na suprotnu glavom skrenuo Dominik Oroz. Prvi gol na utakmici u 32. minutu postigao je Amar Rahmanović, koji se najbolje snašao pred gostujućim golom nakon što se lopta odbila od prečke.