Mihajlo Banjac dao gol posle 11 meseci (VIDEO)
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Vreme čitanja: 1min | čet. 29.10.26. | 17:16
Srpski vezista strelac u pobedi nad Dinamom iz Mahačkale u Kupu Rusije
Prošle su četiri godine otkako je Mihajlo Banjac kao velika nada srpskog fudbala otišao u Krasnodar, a danas se još uvek nalazi u ruskom fudbalu, gde drugu sezonu nosi dres Krila Sovjetov. Prošle sezone momak iz Novog Sada upisao je 35 nastupa za klub iz Samare i postigao jedan gol, a danas je dao drugi. Između pogotka protiv Kamaza 27. novembra 2025. i današnjeg protiv Dinamo Mahačkale (2:0), takođe u Kupu Rusije, prošlo je nešto više od 11 meseci.
Banjac (26) je potvrdio pobedu ekipe Sergeja Bulatova u 68. minutu, nakon što je loptu sa prve stative na suprotnu glavom skrenuo Dominik Oroz. Prvi gol na utakmici u 32. minutu postigao je Amar Rahmanović, koji se najbolje snašao pred gostujućim golom nakon što se lopta odbila od prečke.
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Srpski vezista je ove sezone upisao 11 nastupa, a današnji mu je bio četvrti u Kupu Rusije. Na početku sezone zabeležio je asistenciju u remiju sa CSKA iz Moskve (1:1).
Banjac je u Krila Sovjetov stigao kao slobodan igrač prošlog leta, nakon 65 nastupa u dresu Krasnodara i tri gola, uz osam asistencija.