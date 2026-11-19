Ove jeseni eksplozija. Varela je na 11 utakmica za Moncu dao 11 golova: devet u prvenstvu i dva u Kupu. Pogađao je i protiv timova kakvi su Inter ili Napoli. Monca je doduše uglavnom gubila i trenutno je 18. na tabeli Serije A. Jedine dve pobede, protiv Sasuola i Kaljarija, upisivala je kada bi Varela postigao dva gola.

Trenutno je na prvom mestu liste najboljih strelaca, ispred Rominog Donjela Malena i Antonija Rajmonda iz Frozinonea. Od novembra je i reprezentativac Portugalije.

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Monca će stoga u januaru biti na velikom ispitu. Varelina brzina biće joj neophodna u borbi za opstanak. S druge strane, teško će moći da opcije bogate ponude koje bi investirano u mladog fudbalera mogle da udesetostruče. Okej, Benfika ima 20 odsto od naredne prodaje, ali Monca će svakako da se opari. Jer danas za Varelu traži minimum 35.000.000 evra, a spekuliše se da bi cena mogla da dobaci i do 40.000.000, jer udvarača ima na sve strane.

U Italiji su tu Napoli i Juventus, piše dobro obaveštena Gazeta delo Sport, i dodaje da je tu i konkurencija iz Premijer lige. Torinski Tutosport tvrdi da su u igri Totenhem, Brajton, čak i Mančester junajted. No, Napoli je za sada najjače zagrizao, jer Lorenco Luka nije zadovoljan ulogom rezerviste i želi da ide. Sportski direktor Đovani Mana navodno se već sastao sa menadžerom Hektorom Parisom. Imali su neke poslove i ranije.

Monca ne bi imala ništa protiv da Varela ostane, posebno ako će da ih sačuva u Seriji A.

“Naš cilj je da ostane do kraja sezone. Želimo da ga zadržimo što je duže moguće. Napoli? Suviše je rano za te priče“, tvrdi Pazar izvršni direktor kluba Mauro Maldisoni.