On je dodatno obrazložio da NBA "vidi ogroman neiskorišćen komercijalni potencijal evropske košarke" , koja prema njegovoj proceni ima gotovo 300.000.000 navijača na kontinentu. Naglasio je da bi novi sistem trebalo da omogući i klubovima iz domaćih prvenstava da kroz sportski rezultat dođu do najvišeg nivoa. Prema planiranom modelu, NBA Evropa bi u konačnoj formi imala 16 učesnika, od kojih bi 12 predstavljalo stalne franšize, dok bi četiri mesta bila dostupna kroz kvalifikacioni sistem. Projekat se razvija u saradnji sa FIBA, čija bi pravila bila primenjivana u novom takmičenju. "Želimo da poštujemo tradiciju evropske košarke i strast njenih navijača. Ali, čak i ako ne postignemo sporazum sa Evroligom, projekat će se nastaviti. Mogu da kažem da ja sigurno neću biti komesar NBA Evrope. Važno je da angažujemo najbolje moguće ljude i zato ćemo uskoro imenovati generalnog direktora ili komesara koji će se puno radno vreme baviti vođenjem takmičenja".

Za razliku od Kardinalea , Tejtum je insistirao na široj slici i strukturnim promenama koje NBA želi da sprovede. "Naš cilj je da reorganizujemo košarkaški ekosistem u Evropi. Trenutno navijačima nije jednostavno da prate sistem u kojem domaća i evropska takmičenja nisu povezana u jedinstvenu piramidu, kao što je slučaj u fudbalu. Želimo da im pružimo bolje iskustvo koristeći naše znanje i iskustvo. NBA zna kako da vodi uspešnu ligu. Uvereni smo da je ovo jedinstvena prilika, a iza nas stoje ozbiljni investitori koji mogu da donesu nove ideje i strategije u sport koji je izuzetno popularan", rekao je Tejtum .

Ovakva izjava dolazi u trenutku kada razgovori dve organizacije nisu doneli očekivani pomak. Klubovi akcionari Evrolige odbili su predlog saradnje sa NBA na sastanku održanom 6. oktobra u Italiji, pod uslovima koje je postavila NBA liga, ali pregovori nisu zvanično prekinuti. U centrali elitnog klupskog takmičenja istovremeno razvija se desetogodišnji poslovni plan, koji predviđa proširenje takmičenja i povećanje komercijalnih prihoda. Izvršni direktor Evrolige Ćus Bueno ranije je upozorio da bi postojanje dva konkurentska takmičenja moglo ozbiljno da naškodi evropskoj košarci, a iako je potvrdio da su vrata za razgovore otvorena, istakao je da eventualni sporazum mora da bude prihvatljiv za postojeće klubove.

Iako oktobar 2027. ostaje zacrtan kao termin početka projekta, još nije izvesno u kakvom će formatu NBA Evropa tada zaživeti. Prema informacijama američkih medija, razmatra se i postepeno pokretanje takmičenja, s obzirom na to da dogovori sa klubovima i investitorima još nisu završeni. Na pitanje kada će stići konkretne zvanične informacije, Tejtum je odgovorio da će se to dogoditi uskoro, svakako tokom prvog tromesečja 2027. godine.

Posebno zanimljiv deo razgovora odnosio se na Milano, koji Kardinale vidi kao jedan od najvažnijih centara budućeg projekta. Otkrio je da je njegova kompanija razmišljala o ulaganju u košarku još pre nego što je NBA Evropa počela da dobija konkretnije obrise.

"Milano je trenutno najatraktivnije tržište u Evropi. Kada sam došao pre četiri godine, imao sam dva cilja, pored osvajanja trofeja. Jedan je bio stadion, koji će konačno biti izgrađen, a drugi ulaganje u košarku. Zapravo, razgovarao sam sa Olimpijom iz Milana mnogo pre nego što se pojavio projekat NBA Evropa".

Kardinale je već ranije iskazivao interesovanje za razvoj košarkaškog projekta u Milanu, ali njegovi razgovori sa Olimpijom nisu rezultirali javno potvrđenim dogovorom. Milano je pritom jedan od gradova koji se od početka pominju kao važna tržišta za novu ligu. Koliko veliki finansijski potencijal vidi u čitavoj ideji, američki investitor pokazao je i procenom buduće vrednosti evropskih franšiza.

"Gde će NBA Evropa biti za deset godina? Recimo da se za novu NBA franšizu u Las Vegasu govori o vrednosti između 13 i 14 milijardi dolara. Verujem da će za deset godina klubovi NBA Evrope vredeti najmanje polovinu tog iznosa".

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To bi, prema Kardinaleovoj projekciji, značilo da bi pojedinačne evropske franšize jednog dana mogle da dostignu vrednost između 6.500.000.000 i 7.000.000.000 dolara. Reč je o izrazito ambicioznoj proceni koja trenutno nema uporište u postojećim vrednostima evropskih košarkaških klubova.

Evroliga, sa svoje strane, takođe pokušava da poveća vrednost svojih učesnika. Planira proširenje na 24 kluba od sezone 2027/28, a do kraja ove godine očekuje se odlučivanje o novim dugoročnim franšiznim licencama. U 2030. godini plan je da takmičenje broji 28 učesnika. U pitanju je deo strategije kojom postojeće takmičenje nastoji da ojača svoju poziciju pred dolazak NBA konkurencije.

Ostaje da se vidi koliko će od najava sa obe strane dobiti konkretan oblik, a prema dosadašnjim informacijama, do proleća se očekuju prve zvanične odluke o budućim učesnicima NBA Evrope. Evroliga će do kraja ove godine otkriti imena prvih franšiza, mada se to, u suštini već zna i za večite neće biti mesta...

EVROLIGA - 13. kolo

Četvrtak

18.15: (3,00) Makabi Tel Aviv (16,0) Dubai (1,50)

19.00: (2,25) Žalgiris (15,0) Panatinaikos (1,80)

20.00: (1,35) Bajern Minhen (16,0) Baskonija (3,70)

20.30: (3,20) Olimpija Milano (16,0) Fenerbahče (1,45)

20.45: (3,00) Pariz (16,0) Hapoel Tel Aviv (1,50)

21.00: (1,25) Valensija (17,0) Virtus Bolonja (4,70)

Petak

19.30: (1,35) Efes (16,0) Asvel (3,70)

20.15: (1,80) Olimpijakos (15,0) Real Madrid (2,25)

20.30: (1,80) Barselona (15,0) Crvena zvezda (2,25)

20.45: (1,45) Partizan Mozzart Bet (16,0) Bešiktaš (3,20)

*** Kvote su podložne promenama