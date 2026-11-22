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UŽIVO: Crvena zvezda - Cibona, dominira Moneke
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ned. 22.11.26. | 12:40
Pratite sa nama dešavanja iz Pionira na meču ABA lige
ABA liga 9. kolo
CRVENA ZVEZDA - CIBONA
Crvena zvezda: Motli, Vajler-Beb, Batler, Davidovac, Dobrić, Izundu, Đurišić, Boldvin, Medarević, Nvora, Kramer, Moneke.
Cibona: Lončar, MekGil, Kapusta, Sikirić, Bart, Mazalin, Serdarušić, Badžim, Gnjidić, Mičel, Hepa, Betl.
Dvorana: Aleksandar Nikolić
Sudije: Bojan Popović, Stefan Vuković, Aleksandra Zbikovska
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