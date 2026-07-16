Colis za početak, Arsenalova letnja bomba je Rodžers

U tekstu od pre nekoliko nedelja, Atletik je uveravao da ni Čelsi, koji već duže vreme ceni engleskog reprezentativca, nije odustao od namere da ga angažuje, s tim da mu pomenuta cena predstavlja ogromnu prepreku, kao i jaka konkurencija u vidu najvećih engleskih klubova poput Mančester Junajteda, Mančester Sitija, Totenhema, navodno i Pari Sen Žermena. Zainteresovan je bio i Bajern, ali je u međuvremenu ofanzivnu liniju pojačao dovođenjem Ismaela Saibarija , pa se iz trke povukao.

Ipak, realizovati posao biće vraški težak zadatak. Aston Vila je postavila izuzetno visoke finansijske zahteve i potražuje obeštećenje koje prevazilazi cifru od 135.000.000 evra, koliko je Mančester siti nedavno platio za transfer Eliota Andersona . Na sve to, ukoliko Arsenal ne požuri, trka bi mogla dodatno da se zakuva jer Rodžersa cene praktično svi vodeći premijerligaški klubovi.

Arsenal je s druge strane vrlo zagrejan, još ranije je stupio u kontakt sa Rodžersovim predstavnicima i zatražio da bude redovno obaveštavan o razvoju situacije, jer u redovima aktuelnog šampiona Premijer lige eventualno ‘ozvaničenje’ interesa u vidu ponude - s obzirom na visoku cenu - zavisi od potencijalnih odlazaka. Na njima se, doduše, uveliko radi. Leandro Trosar je transferom u Bešiktaš već u kasu uneo 18.000.000 evra, Porto je za otkup Jakuba Kivijora izdvojio još 17.000.000 evra, a nadaju se na Emiratima da će i od brazilskog tandema Gabrijel Žezus – Gabrijel Martineli mogli da zarade, te Fabija Vijeire i Bena Vajta zaraditi više nego pristojnu svotu novca. Naravno, pod pretpostavkom da svima pronađu kupce.

Rodžers za to ne mora da brine, ima ih na pretek. Njegov prioritet jeste igranje u Ligi šampiona, takmičenju za koje je već obezbedio plasman sa Aston Vilom, ipak, konačna odluka o sudbini 23-godišnjeg fudbalera leži u rukama uprave kluba sa Vila Parka. Stav Aston Vile je jasan, oni ne žele da igrač napusti njihove redove, a poslednju reč o svim eventualnim ponudama koje budu stigle na klupsku adresu imaće suvlasnik Aston Vile Nasef Saviris.