Colis za početak, Arsenalova letnja bomba je Rodžers
Vreme čitanja: 2min | čet. 16.07.26. | 21:24
Šampion Engleske se navodno sprema za ofanzivu na ponajboljeg fudbalera Aston Vile
Hristos Colis je već ‘na putu’ ka Londonu, ali ono glavno od Arsenala tek sledi. Prava ‘bomba’ šampiona Engleske mogao bi da bude Morgan Rodžers!
Prema najavi Fabricija Romana, Arsenal je spreman da ubrza proces dovođenja ponajboljeg fudbalera Aston Vile, koji je od samog početka označen kao njegova glavna meta na poziciji krila. Opcija je bilo nekoliko, u vezu sa londonskim klubom dovodili su se između ostalih i Bredli Barkola, Eli Žunior Krupi i Kenan Jildiz, međutim svi oni pali su u drugi plan. Trenutno je sav Arsenalov fokus na Rodžersu.
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Ipak, realizovati posao biće vraški težak zadatak. Aston Vila je postavila izuzetno visoke finansijske zahteve i potražuje obeštećenje koje prevazilazi cifru od 135.000.000 evra, koliko je Mančester siti nedavno platio za transfer Eliota Andersona. Na sve to, ukoliko Arsenal ne požuri, trka bi mogla dodatno da se zakuva jer Rodžersa cene praktično svi vodeći premijerligaški klubovi.
U tekstu od pre nekoliko nedelja, Atletik je uveravao da ni Čelsi, koji već duže vreme ceni engleskog reprezentativca, nije odustao od namere da ga angažuje, s tim da mu pomenuta cena predstavlja ogromnu prepreku, kao i jaka konkurencija u vidu najvećih engleskih klubova poput Mančester Junajteda, Mančester Sitija, Totenhema, navodno i Pari Sen Žermena. Zainteresovan je bio i Bajern, ali je u međuvremenu ofanzivnu liniju pojačao dovođenjem Ismaela Saibarija, pa se iz trke povukao.
Arsenal je s druge strane vrlo zagrejan, još ranije je stupio u kontakt sa Rodžersovim predstavnicima i zatražio da bude redovno obaveštavan o razvoju situacije, jer u redovima aktuelnog šampiona Premijer lige eventualno ‘ozvaničenje’ interesa u vidu ponude - s obzirom na visoku cenu - zavisi od potencijalnih odlazaka. Na njima se, doduše, uveliko radi. Leandro Trosar je transferom u Bešiktaš već u kasu uneo 18.000.000 evra, Porto je za otkup Jakuba Kivijora izdvojio još 17.000.000 evra, a nadaju se na Emiratima da će i od brazilskog tandema Gabrijel Žezus – Gabrijel Martineli mogli da zarade, te Fabija Vijeire i Bena Vajta zaraditi više nego pristojnu svotu novca. Naravno, pod pretpostavkom da svima pronađu kupce.
Rodžers za to ne mora da brine, ima ih na pretek. Njegov prioritet jeste igranje u Ligi šampiona, takmičenju za koje je već obezbedio plasman sa Aston Vilom, ipak, konačna odluka o sudbini 23-godišnjeg fudbalera leži u rukama uprave kluba sa Vila Parka. Stav Aston Vile je jasan, oni ne žele da igrač napusti njihove redove, a poslednju reč o svim eventualnim ponudama koje budu stigle na klupsku adresu imaće suvlasnik Aston Vile Nasef Saviris.