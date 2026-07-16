Umesto Leandra Trosara: Hristos Colis najskuplji Grk, Arsenal i Briž pružili ruku za 40.000.000

Sa tom cenom, a ona bi navodno trebalo da je samo fiksni deo, na koji bi mogli da dođu i bonusi, Colis će postati najskuplji Grk u istoriji fudbala. Nadmašiće aktuelni rekord Haralamposa Kostulasa, koji je prošle sezone iz Olimpijakosa otišao u Brajtn za 35.000.000 evra fiksno.

Usput će dobti i šansu da pokaže da je ona jedna neuspešna sezona u Premijer ligi – u dresu Noriča – samo došla prerano. Ovog puta bi Colis u London stigao kao direktna zamena za Leandra Trosara, koji je za 18.000.000 evra i platu od 8.000.000 otišao u Bešiktaš.

Sada pun samopouzdanja: prošle sezone je na 52 utakmice za Briž dao čak 22 gola i namestio još 29. Potpuno nezaustavljiv je bio kada se u plej-ofu lomila šampionska trka – na 10 mečeva osam golova i 10 asistencija. Došao je red da se opet oproba na najvećoj sceni.

Arsenal je prema navodima pomenutog portal početkom ove nedelje prvi put zvanično kontaktirao Klub Briž, u međuvremenu podigao inicijalnu ponudu i sve je vrlo brzo utanačeno. Ponavljamo, plata još nije dogovorena, ali nam deluje potpuno nezamislivo da zbog toga propadne ceo posao.

S tim da treba imati na umu: Arsenal će dovoditi još ofanzivnih igrača. Želi Atletikovog centarfora Hulijana Alvareza, ali njega hoće i Barselona i Real, dok Jorgandžije tvrde da nije na prodaju. Ofanzivni vezni Aston Vile Morgan Rodžers takođe mu je interesantan, pa i krilo Pari Sen Žermena Bredli Barkola, ali Francuzi za njega traže 150.000.000 evra. On bi se već “sudarao” sa Colisom i verovatno mu u nekoj meri limitirao minutažu na terenu. Sportski direktor Andrea Berta i njegov asistent Mauricio Mikeli, koji je uživo gledao i Colisa protiv Švedske prošlog meseca, hoće i 17-godišnjeg Gruzina Andiju Bartišvilija iz Iberije 1999 (nekad Saburtalo), ali on je više ulaganje za budućnost.

Colis treba da bude pojačanje za odmah.