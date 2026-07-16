Umesto Leandra Trosara: Hristos Colis najskuplji Grk, Arsenal i Briž pružili ruku za 40.000.000
Vreme čitanja: 2min | čet. 16.07.26. | 14:32
Sad još samo da vidimo hoće li 24-godišnji fudbaler da prihvati selidbu u London
Prošla sezona bila je rekordna, pa je ovog leta Arsenal u prelazni rok ušao nešto stidljivije. Ali izgleda je došlo vreme da se i Tobdžije raspucaju. Uprava engleskog kluba na pragu je potpisa sa 24-godišnjim Hristosom Colisom, zvanično najboljim fudbalerom prvenstva Belgije u prošloj sezoni.
Vest donosi grčki Sport24, koji javlja i da Colis još nije prihvatio uslove saradnje, ali teško da može da odbije ponudu aktuelnog šampiona Premijer lige. Najbitniji deo posla je obavljen, Klub Briž je navodno prihvatio obeštećenje od 40.000.000 evra.
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Sa tom cenom, a ona bi navodno trebalo da je samo fiksni deo, na koji bi mogli da dođu i bonusi, Colis će postati najskuplji Grk u istoriji fudbala. Nadmašiće aktuelni rekord Haralamposa Kostulasa, koji je prošle sezone iz Olimpijakosa otišao u Brajtn za 35.000.000 evra fiksno.
Usput će dobti i šansu da pokaže da je ona jedna neuspešna sezona u Premijer ligi – u dresu Noriča – samo došla prerano. Ovog puta bi Colis u London stigao kao direktna zamena za Leandra Trosara, koji je za 18.000.000 evra i platu od 8.000.000 otišao u Bešiktaš.
Sada pun samopouzdanja: prošle sezone je na 52 utakmice za Briž dao čak 22 gola i namestio još 29. Potpuno nezaustavljiv je bio kada se u plej-ofu lomila šampionska trka – na 10 mečeva osam golova i 10 asistencija. Došao je red da se opet oproba na najvećoj sceni.
Arsenal je prema navodima pomenutog portal početkom ove nedelje prvi put zvanično kontaktirao Klub Briž, u međuvremenu podigao inicijalnu ponudu i sve je vrlo brzo utanačeno. Ponavljamo, plata još nije dogovorena, ali nam deluje potpuno nezamislivo da zbog toga propadne ceo posao.
S tim da treba imati na umu: Arsenal će dovoditi još ofanzivnih igrača. Želi Atletikovog centarfora Hulijana Alvareza, ali njega hoće i Barselona i Real, dok Jorgandžije tvrde da nije na prodaju. Ofanzivni vezni Aston Vile Morgan Rodžers takođe mu je interesantan, pa i krilo Pari Sen Žermena Bredli Barkola, ali Francuzi za njega traže 150.000.000 evra. On bi se već “sudarao” sa Colisom i verovatno mu u nekoj meri limitirao minutažu na terenu. Sportski direktor Andrea Berta i njegov asistent Mauricio Mikeli, koji je uživo gledao i Colisa protiv Švedske prošlog meseca, hoće i 17-godišnjeg Gruzina Andiju Bartišvilija iz Iberije 1999 (nekad Saburtalo), ali on je više ulaganje za budućnost.
Colis treba da bude pojačanje za odmah.