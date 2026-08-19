Čolo potcenio Malagu, pa se provukao: Robenovski gol Kang In Lija, Baena kao Bekam

Možda najveće iznenađenje Čolo je napravio odlukom da u startnih jedanaest stavi Danija Martineza, dok je Aleksa Grimalda ostavio na klupi. Ostali izbori, poput toga da ostavi Mortena Hjulmanda, Aleksa Baenu, Markosa Ljorentea i sina Đulijana na klupi, bili su već najavljeni i planirani. Zbog toga je utakmicu počelo nekoliko mlađih momaka...

Iako je Malaga prva pripretila već u 12. minutu posle slabog udarca Larubije i nekoliko puta solidno pripretila, Atletiko je strpljivo čekao svoju šansu da uhvati protivnika u raskoraku i da ga dokrajči. Nije Atletiko izgledao dobro u većem delu prvog poluvremena, nije bilo adekvatne rutine, a verovatno ni svežine jer nije bilo dosta standardnih prvotimaca, a i Malaga je disciplinovano čuvala svoj gol. Ekipa je bolje funkcionisala kada je Pablo Barios navlačio protivničke odbrambene igrače na sebe i ostavljao širinu po bokovima, što je Daniju Martinezu i Horheu Domingezu ostavljalo više mogućnosti da vrše pritisak napred i budu agresivniji, dok je Arnau Ortiz ostavio posebno dobar utisak svojim dijagonalnim utrčavanjima. Imao je čak i spektakularan pokušaj dodavanja petom za Rodriga Mendozu, ali nije prošao...

Čekalo se verovatno mnogo duže nego što su to svi na Metropolitanu želeli, ali energija utakmice se značajno promenila kada je Simeone na teren poslao Markosa Ljorentea već na poluvremenu, onda i triling Baena – Li – Simeone pred istek punog sata, jer su upravo oni potpuno okrenuli susret. U 70. minutu naslednik “sedmice” koju je godinama nosio Antoan Grizman izveo je prodor u maniru Arjena Robena. Primio je loptu na desnoj strani, zatim krenuo u trk ka sredini linije šesnaesterca i onda plasirao loptu na prelep način za eksploziju radosti domaćih pristalica.