Čolo potcenio Malagu, pa se provukao: Robenovski gol Kang In Lija, Baena kao Bekam
Vreme čitanja: 6min | sre. 19.08.26. | 23:10
Atletiko otvorio sezonu pobedom
Prvo kolo španskog prvenstva kompletirao je madridski Atletiko pobedom nad Malagom rezultatom 2:0 (0:0).
Bilo je očekivano da će Dijego Simeone odmarati većinu učesnika Mundijala i da ih neće forsirati za prvi meč sezone, međutim kako je vreme prolazilo na Metropolitanu, delovalo je kao da je Čolo malo potcenio povratnika u elitni rang španskog fudbala. Toliko, da je ipak morao da posegne za nekim rešenjima koja nisu bila planirala u ozbiljnijem opterećenju. Punih 70 minuta Malaga se dobro držala protiv apsolutnog favorita u Madridu, no onda je Kang In Li u maniru Arjena Robena zakucao loptu iz prodora sa leve strane, posle rezantnog udarca levicom, da bi tri boda dodatno zasladio Aleks Baena iz slobodnog udarca, u stilu Dejvida Bekama! Hirurški precizno, pod prečku. Neodbranjivo!
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Možda najveće iznenađenje Čolo je napravio odlukom da u startnih jedanaest stavi Danija Martineza, dok je Aleksa Grimalda ostavio na klupi. Ostali izbori, poput toga da ostavi Mortena Hjulmanda, Aleksa Baenu, Markosa Ljorentea i sina Đulijana na klupi, bili su već najavljeni i planirani. Zbog toga je utakmicu počelo nekoliko mlađih momaka...
Iako je Malaga prva pripretila već u 12. minutu posle slabog udarca Larubije i nekoliko puta solidno pripretila, Atletiko je strpljivo čekao svoju šansu da uhvati protivnika u raskoraku i da ga dokrajči. Nije Atletiko izgledao dobro u većem delu prvog poluvremena, nije bilo adekvatne rutine, a verovatno ni svežine jer nije bilo dosta standardnih prvotimaca, a i Malaga je disciplinovano čuvala svoj gol. Ekipa je bolje funkcionisala kada je Pablo Barios navlačio protivničke odbrambene igrače na sebe i ostavljao širinu po bokovima, što je Daniju Martinezu i Horheu Domingezu ostavljalo više mogućnosti da vrše pritisak napred i budu agresivniji, dok je Arnau Ortiz ostavio posebno dobar utisak svojim dijagonalnim utrčavanjima. Imao je čak i spektakularan pokušaj dodavanja petom za Rodriga Mendozu, ali nije prošao...
Čekalo se verovatno mnogo duže nego što su to svi na Metropolitanu želeli, ali energija utakmice se značajno promenila kada je Simeone na teren poslao Markosa Ljorentea već na poluvremenu, onda i triling Baena – Li – Simeone pred istek punog sata, jer su upravo oni potpuno okrenuli susret. U 70. minutu naslednik “sedmice” koju je godinama nosio Antoan Grizman izveo je prodor u maniru Arjena Robena. Primio je loptu na desnoj strani, zatim krenuo u trk ka sredini linije šesnaesterca i onda plasirao loptu na prelep način za eksploziju radosti domaćih pristalica.
Od tog momenta se lakše disalo i šanse su se nizale preko Ademole Lukmana, Robina Le Normana i Davida Hancka, ali je bedem Malage nekako izdržavao pritisak. Ipak, Rohiblankosi su zatvorili meč u 85. minutu, Aleks Baena je izveo slobodan udarac sa nekih 22-23 metra od protivničkog gola i pucao je poput Dejvida Bekama – preko živog zida, pod prečku. Da se na pravi način zatvori prva runda Primere!
PRIMERA – 1. KOLO
Subota
Alaves - Hetafe 3:0 (0:0)
/Tenalja 73, Dijaz 90+2, Rodrigez 90+4/
Sevilja - Rajo Valjekano 2:1 (0:1)
/Guridi 52pen, Peke 90+7 - Garsija 4/
Nedelja
Rasing Santander – Viljareal 2:2 (2:2)
/Martin 21 pen, Martines 34 – Gej 45, Pepe 45+1/
Espanjol - Levante 3:0 (2:0)
/Fernandez 5, 40, Dolan 80/
Ponedeljak
Deportivo La Korunja - Elče 1:1 (1:0)
/Obamejang 21 - Aguado 76/
Sreda
Atletiko Madrid - Malaga 2:0 (0:0)
/Kang In Li 70, Baena 85/