Tadić stigao Bekama, Kurtou...
Vreme čitanja: 1min | uto. 06.10.26. | 09:54
Kapiten reprezentacije odigrao 115. meč za Srbiju
Vratio se Dušan Tadić u tabor reprezentacije Srbije i napad Srbije je ponovo počeo da stvara šanse i da daje golove. Doduše, tri pogotka u ova četiri meča Lige nacija, ali bilo je dosta šansi koje Jović, Cvetković, Lukić nisu iskoristili...
Tadić je rekorder reprezentacije Srbije po broju odigranih utakmica, a posle dve godine pauze taj brojčanik je pomerio za četiri nastupa i sada pored njegovog imena stoji 115 mečeva. Po toj stavci kapiten Orlova se izjednačio sa Dejvidom Bekamom, Tibom Kurtoom, Miralemom Pjanićem, rumunskom legendom Georgijem Popeskuom, Argentincem Robertom Ajalom, koji su najpoznatiji u krugu fudbalera koji su 115 puta nosili dres najdražih boja.
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Mogao je taj Tadićev rekord da bude daleko ubedljiviji da nije bio u privremenoj penziji dve godine, od Evropskog prvenstva 2024. godine do ovog septembarskog okupljanja reprezentacije.
Meč više od Tadića imaju Marsel Desai, Andrea Pirlo, Martin Kaseres, koje bi mogao da preskoči već u novembru, a da se sa dva nastupa u tom terminu izjednači sa Danijelem de Rosijem, Đorđom Kjelinijem, Karelom Poborskim...
Svetski vrh je, naravno, predaleko od Dušana Tadića, jer na njemu su Kristijano Ronaldo sa 234 nastupa, Lionel Mesi sa 207, Luka Modrić sa 205, a više od dvesta ima i Bader Al-Mutava, reprezentativac Kuvajta iz perioda od 2003. do 2012. godine.