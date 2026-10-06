Tadić stigao Bekama, Kurtou...

Vratio se Dušan Tadić u tabor reprezentacije Srbije i napad Srbije je ponovo počeo da stvara šanse i da daje golove. Doduše, tri pogotka u ova četiri meča Lige nacija, ali bilo je dosta šansi koje Jović, Cvetković, Lukić nisu iskoristili...

Tadić je rekorder reprezentacije Srbije po broju odigranih utakmica, a posle dve godine pauze taj brojčanik je pomerio za četiri nastupa i sada pored njegovog imena stoji 115 mečeva. Po toj stavci kapiten Orlova se izjednačio sa Dejvidom Bekamom, Tibom Kurtoom, Miralemom Pjanićem, rumunskom legendom Georgijem Popeskuom, Argentincem Robertom Ajalom, koji su najpoznatiji u krugu fudbalera koji su 115 puta nosili dres najdražih boja.